235 Venezuelan social and human rights organizations: “Do not keep ignoring the voice of the Venezuelan people”

Given the crisis generated by the beginning of Nicolás Maduro’s second presidential term following an irregular electoral process and the decision of the National Assembly to promote a democratic transition on January 23rd; we, a group of Venezuelan social and human rights organizations, wish to share the following message with our colleagues of the region and the world:

A sector of the international public opinion has simplified the conflict in Venezuela as tension between the government of Nicolás Maduro and the government of Donald Trump. We are conscious of the geostrategic importance of Venezuela given its abundant natural resources. We are also perfectly conscious of contemporary history in Latin America. Our country is subject to interests, of various kinds, of the United States, but also of other countries like Russia, China, and Cuba.

We value and appreciate your worry about the possible consequences of the wrongful intervention of some of these powers over our daily lives. We just ask that you do not ignore, in your opinions, the situation of the Venezuelan people and their desire and aspirations over what their destiny should be. Those of us who participated in massive protests in 60 cities and towns in Venezuela and in 230 cities throughout the world on January 23rd did so because we have the firm conviction that the current government impoverishes us, violates our rights, and forces us to leave the country. When we want to express ourselves, the government ignores our voice, imprisons us, and kills us, as demonstrated by the 29 people who have been killed so far in the context of protests by police and paramilitary groups. The government prohibits us – common citizens – from choosing what our destiny should be, in many ways. The Venezuelan people want to express themselves sovereignly in free, democratic, and inclusive elections, recuperating the capacity to promote change in a civic and peaceful manner, guaranteeing the exercise of all its rights without any type of discrimination.

We appreciate the support that anyone wants to provide in our fight to recuperate our voice. Please, do not keep ignoring it while exclusively echoing just one of the parts involved in this conflict.

Subscriben:

1) A. C. Centro de Animación Juvenil

2) A.C. H1NNOVA

3) A.C. Las Brisas siempre Brisas

4) A.C. Médicos Unidos de Venezuela

5) A.C. Radar de los Barrios

6) AC Banauge.

7) AC Queremos Elegir

8) Acceso a la Justicia

9) Acción Campesina

10) Acción Solidaria

11) Asociación Civil Conquistando la Vida (Aconvida)

12) Actívate, Anzoategui

13) Alfa Ciudadana

14) Alianza Venezolana por la Salud

15) Amigos Trasplantados de Venezuela

16) Aquí Cabemos Todos

17)) Asamblea de Educación

18) Asociación Civil Centro de Desarrollo Integral Sucre.

19) Asociación Mujeres en Positivo por Venezuela

20) Asociación Civil “VIVE”

21) Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia y Paz (FUNPAZ)

22) Asociación Civil General Juan Guillermo Iribarren (ONG)

23) Asociación Civil Gente del Petróleo

24) Asociación Civil Mujeres en Línea

25) Asociación Civil Perijá

26) Asociación Civil Trabajemos Juntos por un Mundo Mejor

27) Asociación Civil Uniandes

28) Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz)

29) Asociación de Profesores Jubilados. Upel Maracay.

30) Asociación Mujer Voz y Vida

31) Asociación por la Vida / Mérida

32) Asociación Psicodehu / Mérida

33) Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. AVESA

34) Asociacion Larense de Planificacion Familiar

35) Aula Abierta

36) Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC)

37) Brigadas Azules

38) Caleidoscopio Humano

39) Canada Venezuela Democracy Forum

40) Caracas Ciudad Plural

41) Casa de la Mujer Juana Ramírez La Avanzadora, Maracay

42) Catedra DDHH Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. UCLA

43) Cátedra de la Paz / Universidad de Los Andes

44) Centro Comunitario de Aprendizaje(CECODAP)

45) Cedeso. Centro de desarrollo social.

46) CENFISS. Centro de Filosofía para la Investigación Stanislao Strva

47) Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela UNETE

48) Centro de Acción y Defensa por los Derechos humanos (Cadef)

49) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana

50) Centro de Formación para la Democracia (CFD Venezuela)

51) Centro de Justicia y Paz – CEPAZ

52) Centro para la Paz y los DDHH UCV

53) CIIDER (Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional)

54) Ciudadanía Activa

55) Civilis Derechos Humanos

56) Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

57) Colegio de Enfermería del DC

58) Colegio de Profesionales de la Enfermería del Estado Anzoátegui

59) Colegio de Profesores de Venezuela seccional Táchira

60) Colegio de Psicólogos Edo. Miranda

61) Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ)

62) Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

63) Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira

64) Comisión Nacional de DDHH de la federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Mérida

65) Comisión Nacional de Derechos Humanos de las Federación del Colegio de Abogados del estado Lara

66) Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU

67) Comité de conflicto intersectorial del estado Sucre

68) Comité de derechos humanos de La Guajira

69) Comité Paz y Trabajo

70) Conciencia Ciudadana A.C

71) Confederación Sordos de Venezuela ( Consorven )

72) Consejo Comunal TEBRIPAR

73) Convite AC

74) Cooperativa Caribana / Mérida

75) Creemos Alianza Ciudadana – Libertador

76) DDHH “Justicia y Paz Aragua”

77) Defensa UCV

78) Diálogo por Venezuela-Francia.

79) El Venezolano newspaper

80) El Zulia Recicla

81) Elades Venezuela

82) Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos

83) Epix.com.ve

84) Escuela de Formación Obrera “Priscila López”

85) Escuela de Vecinos de Venezuela

86) Espacio Humanitario

87) Espacio Público

88) EXCUBITUS derechos humanos en educación.

89) Federación de Asociaciones Venezolanas en ESPAÑA FAVE

90) Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela

91) Federación de Profesionales y Técnicos de las Universidades Nacionales de Venezuela (Fenasipruv)

92) Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)

93) Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes -Fenasopadres-

94) Federación Nacional de Trabajadores de la Salud FETRASALUD

95) Foro Penal

96) Foro Penal capítulo Barcelona-España

97) Funcamama

98) Fundación “5aldia” Venezuela

99) Fundación Aguaclara

100) Fundación Alberto Adriani

101) Fundación Arts World Millenium 2010

102) Fundación Casa Mocoties

103) Fundación CELTA

104) Fundación CIIDER

105) Fundación Cultural Girón

106) Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer

107) Fundación Incide (Sucre)

108) Fundación Linda Loaiza

109) Fundación Mavid Carabobo

110) Fundación para el Debido Proceso FUNDEPRO

111) Fundación Reflejos de Venezuela

112) Fundación Tovar sin fronteras

113) FundaRedes

114) Fundación Venezolana y de América Latina (Fundaval)

115) Gente del Deporte

116) GobiernaTec

117) Grupo de Caminantes GUATEK

118) Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) – ULA Mérida

119) Grupo La Colina

120) Grupo Social Cesap

121) Guaicaypuro Sociedad Organizada

122) Hannah Atendt Observatory Cap. USA.

123) Humano Derecho Radio Estación

124) Humanos 2.0

125) Innova Scientific SAc Perú

126) Instituto de Altos Estudios Sindicales INAESIN

127) Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-Invesp

128) Justicia y Paz OP Venezuela

129) Justicia, Encuentro y Perdón

130) La Urbina Activa

131) Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa

132) Laboratorio de Paz

133) Lex et Agape

134) Liga Merideña contra el Sida

135) Madres y Padres por Los Niños en Venezuela

136) Manifiesta.org

137) Médicos por la Democracia

138) Monitor Social A.C. (Estado Nueva Esparta)

139) Movimiento Caminando con Claret / Mérida

140) Movimiento Sindical de Base MOSBASE

141) Movimiento Vinotinto

142) Mujer y Ciudadanía A.C.

143) Mujeres de Sucre. Cumana

144) Obra Redentora Mercedaria

145) ObserLatInf

146) Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

147) Observatorio Electoral Venezolano (OEV)

148) Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD)

149) Observatorio Hannah Arendt

150) Observatorio Penal Mérida

151) Observatorio Penal Mérida OPEM DDHH

152) Onda Feminista

153) Organización StopVIH

154) Oswaldo Cali Fundación – Seguir Viviendo

155) Padres Organizados de Venezuela

156) Participación Venezolana-Georgia (Atlanta, USA)

157) Pensamiento Tachirense en Acción, PENTA.

158) Prepara Familia

159) Pro2

160) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

161) Proiuris

162) Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM

163) Proyecta Ciudadanía A.C

164) Proyecto 860

165) Psicólogos sin Fronteras Venezuela

166) Red Acción y Defensa Por Los Derechos Humanos – Capitulo Carabobo ( RADDH)

167) Red Acción y Defensa Por Los Derechos Humanos – Capitulo Cojedes ( RADDH)

168) Red Defendamos la Epidemiología Nacional

169) Red Electoral Ciudadana (REC)

170) Red Nacional Asamblea de Ciudadanos Carabobo

171) Red Nacional de Asambleas de Ciudadanos

172) Red Organizaciones Vecinales de Baruta

173) Red de Activistas Ciudadanos Barinas

174) Redes Urbanas

175) RedesAyuda

176) RedOrgBaruta

177) Revista SIC del Centro Gumilla

178) RVG+ (Red Venezolana de Gente Positiva)

179) Sindicato Nacional de Profesionales Administrativo de la Universidad de Oriente ASPUDO

180) Sindicato Único de Telecomunicaciones del Estadio Anzoátegui (SUTEA)

181) Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos Profesionales Técnicos y Administrativos del Ministerio de Salud SUNEP-SAS

182) Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

183) Sociedad Hominis Iura (SOHI)

184) Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatria

185) Somos Ciudadanos Organizados (SOCIO)

186) SÚMATE

187) The arTEA Project

188) Transparencia Venezuela

189) Una Sampablera por Caracas

190) Una Ventana a la Libertad

191) Unidos X Baruta

192) Unión Afirmativa de Venezuela

193) Unión Canario Venezolana UCVE

194) Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C

195) Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

196) Universitas Fundación

197) Venezuela te necesita

198) Venezolanos Activos Doral

199) VenMundo / Boston

200) Vicaria de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto

201) Voluntarios la Pastora

202) VotoJoven

203) Amigos Trasplantados de Venezuela

204) Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida)

205) Fundación Pro Bono Venezuela

206) Azul Positivo (Acción Zuliana por la Vida)

207) Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

208) Unidad Investigación de Género Universidad de Carabobo

209) Mulier

210) Caracas Organizada

211) Asociación Afecto Venezuela, contra el maltrato infantil

212) Cendif-Universidad Metropolitana

213) Médicos Unidos De Venezuela

214) Fundación Centro Gumilla

215) Psicología y DDHH (PSICODEHU)

216) Escuela de Comunicación Social Ucab Guayana

217) Asociacion de Profesores de la UCV (APUCV)

218) Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)

219) Fundación Cristiana para la Liberación Popular (Fundimma)

220) Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN

221) PROADOPCION, A. C.

222) Instituto Progresista Venezolano

223) Orpanac

224) Asociación Venezolana para la Hemofilia

225) Asociación CAUCE

226) Piloneras

227) Justicia y Proceso Venezuela (JUYPROVEN)

228) FUNDECI Fundando Derechos Civiles y Equidad.

229) Sin Mordaza

230) Opción Venezuela

231) Wainjirawa

232) FUNDAUJER

233) Fundación Mate con Arepa

234) Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de la Mujer

235) Pensamiento Crítico y Subjetividad