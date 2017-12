Amnistía Internacional | Preso de conciencia Villca Fernández requiere atención médica

Pidiendo que Villca Fernández sea trasladado a un centro de salud de su elección para que pueda recibir el tratamiento indicado por los médicos que le evaluaron y según recomendó el personal médico del SEBIN;

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 DE ENERO DE 2018 A:

Director del SEBIN Gustavo González López Torre Corporativa Metro de Caracas Avenida Casanova, Plaza Venezuela Caracas 1050, Venezuela Twitter: @SEBIN_OFICIAL Tratamiento: Estimado Señor Director Vicepresidente de la República Tareck El Aissami Esq. Carmelitas, Avenida Urdaneta Caracas 1010, Venezuela Twitter: @TareckPSUV Fax: +58 212 506 9845 Email:direcciongeneral@vicepresidencia.gob.ve Tratamiento: Estimado Señor Vicepresidente Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz Av. Urdaneta, Frente El Universal Centro Financiero Latino, Piso 27 Caracas, Venezuela Twitter: @Defensoria_Vzla Fax: +58 212 507 7025 Email: contacto@defensoria.gob.ve Tratamiento: Estimado Señor Defensor del Pueblo

Envíen también copia a la representación diplomática de Venezuela acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

Información complementaria

Villca Fernández es un joven activista de derechos civiles y políticos, y líder del movimiento estudiantil del estado de Mérida, al oeste de Venezuela. Es estudiante de la Universidad de Los Andes, donde estudia ciencias políticas.

Villca Fernández fue detenido el 31 de enero de 2016 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Desde entonces, ha estado injustamente detenido en El Helicoide, uno de los centros del SEBIN en Caracas.

El 27 de enero de 2016, un alto funcionario del gobierno le nombró públicamente durante un programa televisivo, acusándole de ‘conspirar para derrocar al gobierno’. Cuatro días después, Villca Fernández publicó un tweet declarando no tener miedo a dicho funcionario del gobierno, y que sus días en el poder estaban “contados”. Horas más tarde, funcionarios del SEBIN le detuvieron en una feria local. Los funcionarios que detuvieron a Villca Fernández no tenían orden de detención y su arresto no cumplió con los requisitos establecidos en la ley venezolana. Su detención constituyó una detención arbitraria que continúa hasta hoy.

La Fiscalía General de la República acusó a Villca Fernández con “incitación al odio” y “divulgación de información falsa”. Amnistía Internacional considera que esta acusación tiene motivaciones políticas. Su juicio aún está por comenzar, después de casi dos años.