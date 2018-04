CEPAZ | Exigir una elección auténtica es lo que puede llevar a Venezuela a la recuperación de la democracia

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Voto Joven y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia realizaron este 27 de marzo un encuentro con los medios de comunicación social, en el cual indicaron que la convocatoria hecha para el 20 de mayo no puede ser llamada una elección, sino un evento electoral, pues no están dadas las condiciones para una elección auténtica.

La directora ejecutiva de Cepaz, la abogada Beatriz Borges, señaló que como organizaciones defensoras de derechos humanos “afianzamos nuestra propuesta de que se cumpla lo establecido en la ley electoral”.

En tal sentido, “desde la sociedad civil le hemos dado seguimiento y hemos hecho registro de las diferentes violaciones que hemos encontrado en lo que han sido las convocatorias para el proceso electoral del mes de abril, posteriormente reprogramado para el mes de mayo”, indicó Borges.

“Se ha realizado un seguimiento detallado del incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los derechos contemplados en la Constitución y en las leyes. Parte de las irregularidades implica que no están protegidos los derechos de los ciudadanos por la falta de garantías existente”.

Estas garantías que no fueron respetadas por el ente comicial incluyen una convocatoria con suficiente antelación que permitiría a los venezolanos participar activamente en el proceso e in formarse acerca de cada una de sus fases y un cronograma transparente que cumpla con los lapsos establecidos en la ley y que divulgue todas y cada una de las actividades del proceso electoral.

Además, la garantía del voto para los nuevos electores y venezolanos en el extranjero, a través de la habilitación de los puntos de registro electoral suficientes en todos los estados y con una ubicación y horarios divulgados ampliamente. Así como la realización de las auditorías al sistema automatizado que soliciten los electores, los partidos y la sociedad civil organizada para devolverle la credibilidad al voto.

Otros dos puntos importantes son la acreditación de observadores y la validación de las Organizac iones con Fines Políticos y Gr upos de Electores, para garantizar el pluralismo político establecido en la Con stitución de 1999.

Estas precisamente son las exigencias de la denominada candidata ideal “Elección Auténtica”, que fue presentada por Carlos Guerra, coordinador nacional de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, Redac, a los asistentes.

Registro y documentación de irregularidades

Según la directora de Cepaz, “hemos diseccionado cada uno de los procedimientos que deben efectuarse como parte de un proceso electoral y hemos registrado cómo a lo largo de este mes y medio no se ha cumplido con la normativa establecida”.

El CNE no solo ha acortado los lapsos y atropellado los procesos, sino también ha obstaculizado la inscripción de los ciudadanos en el registro electoral, impidiendo el ejercicio del derecho a la participación política y ha impedido el pluralismo político al imposibilitar la postulación de candidaturas por iniciativa propia y grupos de electores.

“Las organizaciones hemos constatado cada una de las acciones irregulares y hemos ejercido recursos ante el CNE que han quedado sin respuesta”, agregó Borges.

La candidata ideal

“Ante estas continuas violaciones presentamos a una candidata que hemos denominado Elección Auténtica, que permita a los venezolanos realmente ejercer los derechos políticos y los derechos humanos asociados a la coyuntura electoral”.

Consultada sobre el Acuerdo de Garantías Electorales, Beatriz Borges recalcó es un engaño al ciudadano pues contempla puntos que ya están establecidos en la Ley de Procesos Electorales (Lopre) y que el CNE no ha cumplido con anterioridad. Por lo tanto es un reconocimiento tácito de que el ente comicial no respeta la normativa.

Para Borges, los procesos que ha convocado el CNE han estado viciados y no se han respetado los tiempos establecidos en la ley para las actividades electorales que deben seguirse en todos los comicios. Además el cronograma fue publicado de manera extemporánea, trece días después de la reprogramación de la convocatoria, acortando lapsos y sin contemplar todas las actividades pertinentes.

Participación de observadores

En relación con la solicitud hecha por el Gobierno Nacional para la participación de observadores internacionales, la abogada señaló que Venezuela tradicionalmente no ha acogido a los organismos internacionales y ahora si busca su participación, solamente como una vía para legitimar un proceso electoral viciado de irregularidades.

Luisana Subero, coordinadora nacional de Voto Joven, aclaró que “nosotros no estamos llamando al voto, estamos llamando a la participación activa de la ciudadanía a registrar las irregularidades no solo el día de la elección, sino en todo el proceso”.

Subero indicó que hasta septiembre del año pasado se contabilizaron dos millones de jóvenes no inscritos en el Registro Electoral, y la mayoría no pudo hacerlo porque los puntos de inscripción fueron insuficientes, su ubicación no fue informada y el tiempo establecido fue muy corto.

Para Karen Castillo del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, el llamado es a que la persona que desee ir a votar esté consciente de las herramientas que tiene para defender su voto. Recalcó que las tres organizaciones “exigimos que se suprima el ventajismo electoral, exigimos observación nacional e internacional calificada. Exigimos que los resultados sean discriminados por centros y mesas en cada municipios y estados”.

Un llamado a la ciudadanía

Borges concluyó explicando que “esta es una lucha por una participación activa. Por el registro y la documentación de cada una de las violaciones que han ocurrido desde la convocatoria. Queremos proponerle a los ciudadanos una opción. Una acción para exigir día día elecciones auténticas. Que es lo que puede llevar a Venezuela a la recuperación de la democracia y es lo que puede permitir que se produzca un proceso electoral justo y libre. Trabajar por ello es una obligación de todos los venezolanos, no solo del liderazgo político. No podemos dejarnos llevar por la desesperanza y por la frustración. Debemos convertirnos en electores informados y que denuncian cada una de las irregularidades que se han producido. Hay que participar de manera informada y exigir como ciudadanos conscientes nuestros derechos, pues somos todos responsables de la recuperación del país y de la democracia”.

Prensa CEPAZ