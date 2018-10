Conoce la quincuagésima octava entrega del Boletín Conjunto “Crisis en Venezuela”

En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.

En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

En esta cuadragésimo tercera entrega del Boletín Crisis en Venezuela:

Reporte nacional sobre la emergencia humanitaria compleja en derecho a la salud- Codevida .

. 226 personas son presas políticas del régimen de Nicolás Maduro- Foro Penal .

. 65 ONG: No hay condiciones en Venezuela para investigar de manera transparente muerte del concejal Fernando Albán- Espacio Público .

. Con sencillas acciones personas y organizaciones exigieron asistencia y apoyo para migrantes y refugiados- CEPAZ .

. “Me motiva saber que puedo ayudar a que otros tengan una voz pacífica pero demandante de sus derechos”- Civilis Derechos Humanos .

. Las tres derrotas del gobierno, y contando…- Acceso a la Justicia.

Proyecciones de hiperinflación pulverizan los derechos sociales – Provea .

. Sin Mordaza exige investigación independiente que esclarezca las circunstancias de la muerte del concejal Fernando Albán- Un Mundo Sin Mordaza .

. Siete historias en torno a la misma angustia: la gasolina- Transparencia Venezuela .

. Recobremos la vigencia de la justicia como valor constitucional- Bloque Constitucional.

Puedes descargar el Boletín Crisis en Venezuela en ESPAÑOL AQUÍ

You can download the Crisis Newsletter in Venezuela in ENGLISH HERE

