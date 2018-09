Conoce la quincuagésima quinta entrega del Boletín Conjunto “Crisis en Venezuela”

En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.

En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

En esta quincuagésima quinta entrega del Boletín Crisis en Venezuela:

ONU advierte la necesidad de crear mecanismo más fuerte para coordinar ayuda humanitaria para los venezolanos- Codevida .

. Organismo anticorrupción solo recibió 0,003% del presupuesto nacional en 2017- Transparencia Venezuela .

. Derechos de los migrantes y refugiados: el compromiso de la humanidad- CEPAZ .

. 50 casos positivos de paludismo se detectan a diario en la parroquia Bolívar de Carúpano- Un Mundo Sin Mordaza .

. El poder absoluto presupuestario en el nuevo decreto de estado de excepción- Acceso a la Justicia.

36 mujeres están presas por motivos políticos en Venezuela- Foro Penal .

. Hacia la propuesta de una agenda ciudadana- Bloque Constitucional .

. Venezuela cayó 16 puestos en el Índice global de Desarrollo Humano (IDH)- Provea .

. Alimentación en Venezuela, una burla a la dignidad humana- Defiende Venezuela.

Puedes descargar el Boletín Crisis en Venezuela EN ESPAÑOL AQUÍ

You can download the Crisis Newsletter in Venezuela IN English HERE