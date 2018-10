Conoce la sexagésima entrega del Boletín Conjunto “Crisis en Venezuela”

En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.

En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

En esta sexagésima entrega del Boletín Crisis en Venezuela:

Música por Medicinas vuelve para abordar la crisis humanitaria- Provea .

. Hostigan a periodista en el evento “Pedagogía de la Paz”- Espacio Público .

. Coacción social y control político a través del Carnet de la Patria- Acceso a la Justicia.

En Venezuela hay 234 presos políticos- Foro Penal .

. Galindo Ballesteros salió de la Contraloría después de admitir que la “corrupción sigue galopante”- Transparencia Venezuela .

. La prueba de que en Venezuela se tortura- Bloque Constitucional .

. Coalición de Derechos Humanos registra 404 presos políticos y 163 militares detenidos- Un Mundo Sin Mordaza.

Puedes descargar el Boletín Crisis en Venezuela EN ESPAÑOL AQUÍ

You can download the Crisis Newsletter in Venezuela In English HERE