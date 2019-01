Conoce la sexagésima octava entrega del Boletín Conjunto “Crisis en Venezuela”

En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.

En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

En esta edición del Boletín Crisis en Venezuela:

Puedes descargar el Boletín Crisis en Venezuela EN ESPAÑOL AQUÍ

You can download the Crisis Newsletter in Venezuela In English HERE