Conoce la sexagésima tercera entrega del Boletín Conjunto “Crisis en Venezuela”

En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.

En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

En esta sexagésima tercera entrega del Boletín Crisis en Venezuela:

59 colombianos detenidos pese a tener boleta de excarcelación entraron en lista de presos políticos- Foro Penal .

Acceso a la justicia llevo los mitos y realidades de la CPI a Maracaibo- Acceso a la Justicia.

Condiciones actuales del sistema de salud en Lara ponen en riesgo la vida de las personas- Civilis Derechos Humanos .

. Un Mundo Sin Mordazas te invita a postularte en el diplomado 101 DDHH- Un Mundo Sin Mordaza .

. Crisis venezolana esta ligada a la corrupción y mal desempeño de las empresas estatales- Transparencia Venezuela .

. Aula virtual CEPAZ: Un espacio para la formación en DDHH al alcance de todos- CEPAZ .

. Libre expresión asediada- Espacio Público .

. Del caso Miguel Castro a Linda Loaiza- Defiende Venezuela.

