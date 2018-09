Desde el Aula Magna de la UCV: organizaciones sociales y políticas anunciaron la creación de la Plataforma Nacional de Conflicto

Este lunes, durante la realización de un acto en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, gremios, sindicatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y activistas sociales, oficializaron la creación de la Plataforma Nacional de Conflicto, una instancia promovida por el “Frente Amplio Venezuela Libre” y el colectivo de organizaciones sociales “Venezuela no se Rinde”.

La actividad, moderada por el presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), Víctor Márquez, y la dirigente estudiantil Sairam Rivas, contó con la participación diversos voceros representantes de una amplia gama de sectores sociales y políticos del país. A casa llena, los asistentes al Aula Magna ratificaron su compromiso con la salida de Nicolás Maduro del gobierno y el rescate de la democracia en Venezuela.

Finalizando el acto, el comité organizador del evento leyó la proclama de conflicto y anunció una jornada de protesta nacional el próximo 5 de octubre en todas las Inspectorías del Trabajo del país, para rechazar la imposición de las nuevas escalas salariales por parte de la dictadura, y defender el derecho al salario y las convenciones colectivas.

A continuación reproducimos el texto integro de la Proclama de Conflicto:

“Todas las luchas una sola lucha

Hoy avanzamos, organizados y unidos hacia un mismo objetivo: recuperar la dignidad, los derechos y la democracia en Venezuela.

Hoy hemos venido aquí, juntos, unidos en un solo cuerpo, en una misma instancia de participación para decirle a Venezuela, al pueblo de Venezuela y al mundo que aquí estamos los trabajadores, los pensionados y jubilados, los maestros, los médicos, las enfermeras, los trabajadores eléctricos, los petroleros, los de las telecomunicaciones, los vecinos, los defensores de derechos humanos, los familiares de presos políticos.

Estamos también aquí, como uno más, partidos y organizaciones políticas democráticas y autoridades del único poder público legítimo votado por la mayoría de los venezolanos, acompañando también nuestras luchas. Que aquí estamos de pie, incólumes, diciéndole a Venezuela que sí podemos recuperar la dignidad, que sí es posible luchar juntos por recuperar nuestros derechos. Este cuerpo que hoy presentamos, esta instancia es la PLATAFORMA NACIONAL DE CONFLICTO.

Hace apenas dos meses, invitábamos al país a unirse a una iniciativa que creíamos posible pero lejana, hoy esa invitación se ha convertido en un abrazo, en un diálogo sincero, en la demostración de que es la Unión y la Organización fraterna la que puede fraguar espacios reales donde todos los venezolanos en una sola voz recuperemos el derecho a tener derechos, a erigirnos en los constructores de nuestro destino, a revivir la voluntad que nos había sido cercenada, a reunificarnos en una sola fuerza capaz de atravesar las diferencias, a caminar en una misma dirección con nuestra diversidad, a confiar de nuevo en nosotros mismos.

Hoy enfrentamos el despliegue más visible y cruel de una dictadura que es capaz de todo, hoy estamos aquí quienes nos quedamos a luchar, hoy estamos aquí quienes ya no tenemos más nada que perder, con el único aliento que nos sobrevive: la dignidad.

La dignidad de todos los venezolanos, de los despojados, de los descamisados, de los deshonrados, de los desplazados, de los excluidos, de los desatendidos. De los que perdieron la vida a la espera de un medicamento y de un tratamiento oportuno, de los que les sobreviven, de los que se fueron tratando de salvar la vida sin saber lo que les depara el destino más allá de la frontera y con lo único que llevan puesto: el orgullo de ser venezolanos!

De los abuelos que esperan durante días en largas colas una exigua pensión, después de una productiva y honrada vida de trabajo, aspirando a no morir de mengua en un país petrolero.

De las generaciones que ya no pueden asistir a las escuelas, los colegios y las universidades porque sus familias no pueden sostenerles una semana, un trimestre, o un día el costo impagable de un derecho humano adquirido e inalienable.

De los cientos de niños que les robaron el futuro desde el vientre materno, de los recién nacidos que mueren por desnutrición, de las parturientas que no pueden sobrevivir al parto por razones cien por ciento prevenibles, a los presos de conciencia que incólumes y valientes, resisten la tortura, las enfermedades, los tratos crueles y una retahíla cotidiana de inhumanidad e injusticia que creímos haber combatido y proscrito entre constituciones y pactos de derechos humanos. De quienes creyendo en Venezuela y apostando su vida en ello, no pueden hoy seguir sosteniendo la escasa productividad y la imposición a sangre y fuego de entregar sus activos o de cerrar sus puertas por la insostenibilidad de los costos y pasivos laborales.

Hoy vemos con indignación que todo por lo que hemos luchado y conquistado, que todo por lo que lucharon quienes nos antecedieron, nuestros padres, madres y abuelos se lo han repartido una clase política a punta de despojo y humillación.

Que el mundo sepa de nuestra lucha porque lo que hoy padecemos los trabajadores es una conculcación de todos los derechos sociales y económicos establecidos en la Constitución de 1999 y la proscripción de todos los derechos laborales, sindicales y asociativos, que logramos durante prácticamente un siglo de luchas. Y esa denuncia es al mismo tiempo, la ratificación de que en este país está en proceso el desmantelamiento del Estado Social de Derecho y de Justicia y más grave aún, la forma de Estado y de República que nos dimos los venezolanos.

Denunciamos que lo que hoy se vive en Venezuela es la égida de un Estado Totalitario y que sus mecanismos de sumisión y dominación son, por una parte, la supresión de la voluntad de los ciudadanos y la fragmentación cotidiana y progresiva de la conciencia, mediante un aplastante aparato de propaganda y odio, desatado contra todos los venezolanos, y por otra, la destrucción de una República libre y soberana y amante de la paz.

Hoy afirmamos con dolor que todo por lo que lucharon Bolívar y Miranda, todas las gestas libertarias que nos antecedieron, y fundamentalmente los derechos ambientales, de los suelos, subsuelos, ríos y afluentes por los que batallaron y dieron vida nuestros ancestros indígenas, han sido entregados en prenda y su explotación es la garantía del sostenimiento de la cúpula madurista y militarista en el poder.

Asistimos al despliegue de un verdadero estado fallido que atenta contra la vida de la mayoría de los venezolanos, contra la integridad física, psicológica y emocional de todo un pueblo, contra la posibilidad misma de la reproducción de la vida material y social. Hemos padecido la aplicación progresiva de un conjunto de políticas represivas y coactivas usadas contra la población, del pueblo pacífico de Venezuela que se niega a ser sometido o exiliado. Nos encontramos a las puertas de un genocidio de baja intensidad, cometido día a día y azuzado por el régimen quien legitima la tesis del enemigo interno.

EN TAL SENTIDO, ANUNCIAMOS EL DESPLIEGUE DE ESTA PLATAFORMA DE CONFLICTO EN RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS QUE NOS ASISTEN COMO CIUDADANOS, E INVITAMOS AL PUEBLO TODO DE VENEZUELA A SUMARSE DE MANERA ACTIVA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS ESTADALES Y LOCALES DE ESTA INSTANCIA. ASÍ MISMO RESALTAMOS LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE NUESTRA LUCHA:

POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

Defensa del salario, la contratación colectiva y los escalafones o tablas salariales. Por salarios dignos anclados al costo de la canasta básica y no a la entelequia del Petro.

Restablecimiento efectivo del bono de alimentación de acuerdo con los criterios que le dieron origen; esto es, ajustado periódicamente de acuerdo con el índice de la inflación y con base en el valor de la Unidad Tributaria.

Autonomía y democracia sindical y gremial. No a la injerencia del Estado y el CNE en las elecciones sindicales y gremiales. No al paralelismo sindical y a la promoción de organizaciones sindicales y gremiales patronales.

Rescate del derecho a huelga y contra la persecución, criminalización y judicialización de las protestas y luchas laborales.

Sistema de seguridad social integral que proteja la salud y promueva el bienestar de los trabajadores y su familia, que recupere y promueva el ahorro y asegure el retiro en condiciones dignas y suficientes para garantizar la calidad de vida.

POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS

Pensiones y jubilaciones dignas y suficientes que reconozcan el esfuerzo y el aporte de todos los trabajadores manuales e intelectuales a lo largo de su vida.

Pago completo y puntual de las pensiones y jubilaciones.

Disponibilidad plena y efectiva de su dinero.

Supresión de cualquier mecanismo que suponga control social.

Cancelación inmediata de pensiones y jubilaciones a nuestros connacionales residentes en el extranjero.

Pago de un bono suficiente para alimentación y medicinas y su consagración como derecho adquirido.

POR LA DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD

Declaración de la Emergencia Nacional en salud y alimentación y la apertura inmediata de un canal humanitario para que fluya la ayuda internacional en estas materias.

Dotación de insumos, equipos médicos y medicinas para una atención de calidad.

Recuperación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios de los centros de salud a todos los niveles.

Combate a las enfermedades endémicas y epidémicas que han rebrotado al influjo de la crisis. Campaña nacional de vacunación, saneamiento ambiental y prevención de enfermedades.

CONTRA LA CRISIS GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO VENEZOLANO, POR GARANTÍAS PLENAS AL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y POR UNA EDUCACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA, DEMOCRÁTICA Y POPULAR

Declaración de la Emergencia Educativa Nacional que reconozca la magnitud de la crisis que afecta a toda la población estudiantil, a los maestros, profesores y a las familias.

Cumplimiento cabal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 91, 102, 103 y 104.

Dignificación y revalorización de la profesión docente y por el restablecimiento de las normas legales sobre el ejercicio de la carrera docente.

Contra la educación promotora del sectarismo y el pensamiento único, el vasallaje político-partidista y el control social. Por una educación para la libertad, la promoción de ciudadanía y el pensamiento crítico y transformador.

Recuperación y mantenimiento de la infraestructura educativa del país a todos sus niveles y por la dotación suficiente de materiales, equipos, tecnología, bibliotecas y servicios conexos.

Plan nacional de becas, comedores, transporte y demás servicios estudiantiles a todos los niveles del sistema educativo.

Respeto del pasaje preferencial estudiantil a todos los niveles y en escala nacional: las 24 horas del día, los 365 días del año y sin límite de cupo por unidad de transporte.

Restablecimiento pleno de la autonomía y la democracia de las universidades del país.

Presupuesto justo para las universidades a fin de que puedan cumplir cabalmente con sus funciones de docencia, investigación y extensión.

Recuperación y revalorización de los centros e institutos de investigación científica, tecnológica y humanística en el país.

POR ESO HOY AQUÍ DECIMOS BASTA:

BASTA a la conculcación de nuestros derechos laborales, no aceptamos la implantación unilateral y arbitraria de la LA TABLA ÚNICA SALARIAL, que en los hechos implica una anulación de las convenciones colectivas, una desmejora de las condiciones laborales y la eliminación de beneficios conquistados por los trabajadores en años de luchas y sacrificio.

Venezuela se levanta para oponerse a los pagos de la deuda externa, no aceptamos que la dictadura se financie con deudas contraídas en detrimento de nuestras riquezas y soberanía. Nos levantamos contra la explotación del Arco Minero, contra el saqueo de nuestros recursos y el brutal deterioro de nuestro ambiente.

Basta de aumentos a los impuestos, a la unidad tributaria, a la gasolina y a todo aumento que imponga la dictadura para su beneficio a cuenta del sacrificio de la ciudadanía.

Venezuela se levanta contra el HAMBRE, basta de VENEZOLANOS MURIENDO DE HAMBRE. Basta de pobreza, miseria y deplorables condiciones de vida en un país pleno de recursos.

Basta del brutal deterioro de nuestra calidad de vida y la falta de servicios básicos, basta de condiciones deplorables en absolutamente todos los servicios, en especial agua, electricidad, transporte, gas, comunicaciones.

Basta de atropello a nuestros pensionados y jubilados y exigimos para ellos una remuneración y un trato justo. BASTA YA DE ABUSOS CONTRA NUESTROS ABUELOS.

Venezuela se levanta por su educación, porque la lucha de los docentes es la lucha de todos. Basta de escuelas deterioradas, de ausencia y deserción de niños condenados al atraso por la pobreza, de maestros obligados a dejar las aulas huyendo de la miseria.

Basta de una educación condicionada por la dictadura.

Basta de opresión, basta de tiranía, control y despotismo, Venezuela se levanta en defensa de sus derechos humanos y democráticos, de la libertad de los venezolanos y de todos nuestros presos políticos, de una verdadera democracia, del rescate del hilo constitucional, la justicia y la autonomía de los poderes públicos.

Estamos aquí para dar fe de nuestra firme disposición a la organización y la lucha, de ofrecerle al país un camino, una ruta, una esperanza. No ofrecemos nada que sea distinto a una promesa de esfuerzo, de gran esfuerzo, no hay salidas mesiánicas, no hay atajos posibles, no hay vías contrarias a la tarea de construir desde abajo y todos los días, con la gente, en sus espacios de trabajo y de estudio, en la calle con los vecinos, en la fábrica, en el campo, en la escuela, en el hospital. No podemos decirles que mañana se terminará esta larga pesadilla que nos han impuesto a todos los venezolanos, pero sí podemos invitarlos hoy a la organización y la estrategia de trabajo unificada y necesaria, a tomar los espacios que son nuestros, a devolvernos la esperanza producto del esfuerzo diario de ir logrando objetivos concretos para poder lograr mañana, una victoria segura. Que será nuestra Victoria, la de todos los que aquí confluimos y la de quienes sumaremos con amplitud, con respeto, con democracia.

Que se levante la clase trabajadora

Que se levanten los estudiantes y docentes

Que se levante el personal de la salud y los pacientes

Que se levanten los pensionados y jubilados

Que se levanten los vecinos

Que se levanten los jóvenes

Que se levanten los familiares de los presos y exiliados

Que se levanten los defensores de los derechos humanos

Que se levanten los dirigentes y activistas políticos

QUE SE LEVANTE VENEZUELA PARA SUMAR Y CONSTRUIR UNA EXTRAORDINARIA FUERZA SOCIAL Y POLÍTICA QUE RESCATE NUESTROS DERECHOS DEMOCRÁTICOS, NUESTRA SOBERANÍA NACIONAL Y QUE LUCHE POR CONQUISTAR EL PROGRESO Y BIENESTAR QUE MERECEMOS TODOS LOS VENEZOLANOS.

¡ EN UNA SOLA FUERZA QUE SE LEVANTE VENEZUELA ¡

TODAS LAS LUCHAS EN UNA SOLA LUCHA POR UNA VIDA DIGNA PARA TODOS !”

Prensa Provea