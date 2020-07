Detención de Nicmer Evans reafirma patrón sistemático de represión política y social en Venezuela: ¡Exigimos respeto a las garantías constitucionales durante la pandemia!

Las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana y latinoamericana, así como las individualidades que suscriben el presente comunicado, rechazamos enérgicamente la detención del activista político y director del medio de comunicación “Punto de Corte” Nicmer Evans, a quien se le acusa de “promoción o incitación al odio”, exigimos su inmediata liberación y hacemos responsable a Nicolás Maduro, al Fiscal General Tarek William Saab y al Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz de cualquier violación a sus derechos humanos, especialmente a la vida e integridad personal.

El pasado 13 de julio de 2020 Evans informó, a través de sus redes sociales, que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) visitaron su vivienda para detenerlo. Los funcionarios mostraron una orden de aprehensión y comenzaron a hostigar a sus familiares. Motivado a la ausencia del solicitado los funcionarios detuvieron a un tercero, al abogado Álvaro Herrera, como mecanismo de presión, un patrón recurrente de detenciones arbitrarias en el país. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche los funcionarios lograron detener a Evans, quien informó que la orden de detención era por los cargos de “promoción o incitación al odio”, ordenado por el juez José Mascimino Márquez.

Nicmer Evans es politólogo y director del medio digital “Punto de Corte”, cuyas denuncias sobre el gobierno de Nicolás Maduro motivaron a que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) prohibiera su acceso desde Venezuela, dónde al igual que otros portales de comunicación independientes sólo es posible consultarlo mediante la utilización de una red privada virtual (VPN), para evadir la censura. Evans fue militante del chavismo durante varios años, movimiento del cual se desvinculó tras su deriva antidemocrática. En años recientes ha intentado, sin éxito, registrar organizaciones políticas para participar en elecciones. Como Provea demostró en su informe “Persiguiendo al chavismo: Discriminación por razones políticas contra funcionarios de Hugo Chávez”, la represión contra perfiles públicos progresistas, pero críticos de la gestión de Nicolás Maduro, es particularmente hostil en un contexto general de suspensión, por la vía de los hechos, de los derechos políticos establecidos en la Constitución.

Las personas detenidas por razones políticas tienen una alta probabilidad de sufrir tratos inhumanos o degradantes, e incluso torturas, como ha sido documentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La detención de Evans confirma el patrón sistemático y generalizado de encarcelamiento a la disidencia, por lo que la actual Misión de Verificación de Hechos, ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, investiga el patrón de detenciones arbitrarias y sus responsables. La política de ataque generalizado o sistemático contra la población civil, evidenciada en encarcelaciones o privación de libertad por motivos políticos, pudieran considerarse crímenes de lesa humanidad a ser evaluados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su Examen Preliminar sobre la situación de Venezuela.

Por todo lo anterior exigimos:

– La inmediata liberación de Nicmer Evans y del conjunto de presos por razones políticas en Venezuela.

– Garantías que durante su privación de libertad, Nicmer Evans no va a ser víctima de torturas, tratos inhumanos y degradantes

– Suspensión de los mecanismos de censura contra el portal “Punto de Corte” y el resto de los medios de comunicación que impiden su consulta dentro del país.

– Interrumpir la generación de temor y chantaje contra los líderes políticos y sociales mediante la estrategia de detención y hostigamiento contra terceros y familiares

– Derogar la “Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, instrumento de judicialización y persecución de la disidencia en Venezuela.

– Evitar usar la situación de confinamiento derivado del decreto de estado de alarma en Venezuela para vulnerar derechos civiles y políticos de la población.

¡Liberen a Nicmer Evans! Exigimos respeto a su vida y a su integridad física.

¡Exigimos respeto a las garantías constitucionales de todos los venezolanos!

Adhieren:

ORGANIZACIONES

A.C. Justicia y Paz OP Venezuela

A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA

A.C. Radar de los Barrios

A.C. Los Naguaritos

Acceso a la Justicia

Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela (APUCV)- SECRETARIO

Aquí Cabemos Todos

Asamblea Nacional

Asociación Civil Perijá

Asociación Civil Centro de Educación Integral Garrufio

Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai

Asociación de Profesores de la UCV

Ayuda Venezuela

Bandera Roja Zulia

Brooklyn College

Caleidoscopio Humano

Cátedra de DDHH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

Catia Posible

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Centro de Integración Cultural Colombeia, SpA

Centro de Justicia y Paz -Cepaz

Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV

Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

Creemos Alianza Ciudadana

Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira

Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

Coordinadora de Lucha Vecinal Lara (CoorDLVLARA)

EEPA – UCV

EXCUBITUS DHE

Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)

Federación Única de Trabajadores trabajadoras del Estado Anzoátegui

Federación Venezolana de Politólogos

Frente de Defensa de los Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores

Fuerza Liberal

Fundación Centro Gumilla

Fundación De cara al Rio

Fundación Emprendedores Solidarios

Fundación Iribarren Lucha

Fundación Lucelia

Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI

Fundatrabajo

Funprosurf

Gobierno y Análisis Político

ININCO-UCV

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos -INVESP

Labo Ciudadano

Laboratorio de Paz

MOCRECI (Movimiento Creando Ciudadanos)

Monitor Social AC

Movimiento Uniendo Voluntades

Movimiento Ciudadano Dale Letra

Movimiento Democracia e Inclusión (MDI)

Movimiento Por la Democracia (MPD)

Mujeres Unidas por la Libertad y la Paz

Mujeres Voluntad Popular

Nuvipa

Oficina de Derechos Humanos Vicariato de Puerto Ayacucho

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Operación Alcedo Mora

Organización Intercultural Wainjirawa

Parlatino Venezuela

Periodistas Por Venezuela

Plataforma Nacional de Conflicto

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

PROMEDEHUM

Red de Organizaciones Vecinales de Baruta

Red La Trinidad

Red Unida de Portuguesa

Reunificados ORG

Revista SIC

Sinergia,Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

TalCual Digital

The New School for Social Research

Transparencia Venezuela

Tulane University

UADD-Urgent Action for Democracy and Development

Una Ventana a la Libertad

Unidad Politica Popular 89

Universitas Fundación

Universidad Simón Bolívar

Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto

INDIVIDUALIDADES

Abilio López

Alcides Pérez

Alba Purroy

Alberto Barrera Tyszka

Alberto Lovera

Alcedo Mora Hijo

Alejandro Agudelo

Alejandro Gamboa

Alexandra Panzarelli

Alfredo Calzadilla

Alfredo Infante

Alix M Garcia R

Anais Lopez

Andrea Carolina López López

Andrés Gonzalez

Andrés Hoyos

Angel Reinoso

Ángel Zambrano Cobo

Angie Hernández

Anibal Perez-Linan

Armando Chaguaceda

Arnaldo Esté

Belkys De la Rosa

Belsaí Yánez

Binaile Rivas

Camilo Pino

Carla Serrano

Carlos Guerra García

Carlos Infante

Carlos Medina

Carlos Valero

Cesar Obertein

Cheo Carvajal

Colette Capriles

David Smilde

Deborah Van Berkel

Dip. Macario González

Eglée González-Lobato

Elena Alvarado

Eleuterio Benitez

Elinor Febres

Elio Herrera

Elíseo Sierra

Elizabeth Piña

Emilio Useche

Emilio Lozada

Esteban Oria

Fabrice Andréani

Feliciano Reyna Ganteaume

Francisco Alfaro Pareja

Francisco José Virtuoso Arrieta

Frank Jhair Hernández Quiñones

Gabriela Buada Blondell

Gabriela del Mar Ramirez

Geoff Ramsey

Geraldo Meneses

Gerardo Gonzalez

Gerónimo López

Gisela Kozak-Rovero

Gladys Mogollon

Guillermo Rodríguez

Guillermo Tell Aveledo

Haydee Deutsch

Héctor Moreno.

Hernán Zamora Rapale

Humberto Rojas

Ignacio Avalos

Irene Sosa

Iván Zambrano Bencomo

Jacqueline Richter

Jaime Lorenzo

Jairo García Méndez

Jesús Castellanos Vásquez

Jesús Chuo Torrealba

John Magdaleno

John Souto Rey

José Gregorio Afonso Castilla

José Luis Michinel

José Requena

Juan Andrés Misle

Juan Cristóbal Castro

Juan Luis Sosa

Juan Manuel Trak

Juan Pantin

Judith Brazon

Judith Mcintosh Parra

Julio César Fernández Toro

Karla Ávila Morillo

Katiuska Camargo

Keymer Ávila

Leandro Buzón

León Arismendi

Lexys Rendón

Liliana Rodríguez Montero OP

Lorena Liendo Rey

Lucia Losada

Luis Crespo

Luis E. Lander

Luis E. Torres-Núñez

Luis Gaslonde

Luis Marciales R.

Luis Vasquez

Ma Angélica González

Magdalena Lopez

Mahycol Linarez

Manuel Paredes

Manuel Rodríguez

Manuel Zapata

Marcos Salas

Margarita López Maya

María Alvarez

María Fernanda Madriz

Maria Gabriela Mata

Maria Isabel Puerta Riera

María Monagas

María Nuria De Cesaris

María Teresa Piñero Suárez

María Teresa Urreiztieta

Mariana Rangel

María Teresa Sánchez R

Mariela Ramírez

Maritza Yamilette Sanguíno

Miguel Ángel Espinoza Sánchez OP

Mireya Lozada

Mónica Garrido

Morella Alvarado Miquilena

Nancy Brandt Landínez

Nathalie Ochoa

Nathalie Vivas

Nelly Palacios

Nelson Freitez Amaro

Ninoska González

Noah Zweig

Ocarina Castillo

Orestes Valdes

Padre Alfonso Maldonado

Pablo Gamba

Pablo Miguel Peñaranda Hernández

Patricia Parra Hurtado

Paula Vásquez Lezama

Rafael Parra

Rafael Uzcátegui

Raiza Ramírez

Ramón Bazo

Raúl Cubas

Raul Sanchez Urribarri

Reinaldo Quijada

Renato Bernieri

Ricardo M. Tarazona

Richard Preschel

Rigoberto Lobo

Rómulo Rodriguez

Rosangel Navas

Rosmary Diaz

Rubén Castillo

Sandra Caula

Sergio Sánchez

Sheyla Dallmeier

Simón García

Soledad Morillo Belloso

Tito Rafael Barrero

Tulio Olmos Gil

Verónica Ramos Lemoine

Verónica Zubillaga

Víctor Marquez Corao

Víctor Rago Albujas

Wilfredo Páez Gallardo

William José Petit León

Xabier Coscojuela

Yaya Andueza,periodista

Yeralberth Jimenez

Yoletty Bracho

Yomaira Ojeda Gonzalez

Yonaide Sánchez

Ysrrael Camero

Yumary Desiree Sayago Velandia

Yuri Valecillo

Zenaida Tahhan