Editorial de WOLA | New York Times en Español: El Grupo de Contacto Internacional representa la mejor oportunidad de Venezuela

La oposición debe buscar algún tipo de contacto con miembros de la coalición del gobierno si quiere lograr algún avance en la solución electoral que está proponiendo el GCI. El hecho de que no hayamos visto importantes deserciones del ejército o de funcionarios del gobierno sugiere que quienes rodean a Maduro no ven sus intereses reflejados en la transición que plantea la oposición. La oferta de amnistía parece no tener el atractivo suficiente, lo que significa que la oposición debe considerar una oferta que incluya algún tipo de poder compartido o garantías para la supervivencia del chavismo.

La oposición también tendrá que ceder en sus aspiraciones de una reforma estructural significativa antes de que ocurran las elecciones. Sin legitimidad democrática, no se puede pedir al pueblo que haga los sacrificios dolorosos e inevitables necesarios para una reforma a profundidad. Esto podría parecer evidente, pero algunos analistas de la oposición que pecan de exceso de confianza dan estimados de un gobierno de transición que podría durar entre cuatro meses y cuatro años.

El tiempo no está del lado de la oposición ni del GCI. En cuestión de uno o dos meses, las sanciones petroleras de Estados Unidos podrían alterar considerablemente el escenario: solo los vehículos del gobierno tendrían gasolina y los funcionarios públicos serían los únicos que estarían comiendo bien. El efecto neto de estas sanciones será el debilitamiento de la capacidad de organización del pueblo en contra del gobierno y permitirá que Maduro endurezca su proyecto autoritario, como ocurrió en Cuba durante la década de los sesenta.

Una transición democrática exitosa requerirá que Nicolás Maduro haga concesiones importantes. El GCI ha comunicado que su gobierno tendrá que implementar medidas serias que restauren la confianza antes de que se puedan convocar elecciones creíbles. Entre estas se encuentran la liberación de presos políticos, el nombramiento de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y el fin de las prohibiciones a todos los partidos políticos y a los políticos en el proceso electoral. También es evidente que Maduro tendrá que ceder el control del proceso electoral a organismos neutrales. Después de los abusos electorales de los últimos tres años, es difícil imaginar un comicio legítimo si Maduro está en el poder.

Llevar a cabo estas medidas casi garantizará que Maduro pierda las votaciones y salga del poder, y tanto él como su coalición lo saben. No obstante, deben estar conscientes de que esta tal vez sea su última oportunidad de renunciar al poder de una manera digna y no violenta que no solo garantice su supervivencia, sino también la representación política del amplio sector de la población que aún respalda al gobierno. Salir con una pizca de gracia podría salvar la memoria del chavismo de las profundidades ignominiosas en las que se ha hundido.