ENCOVI 2017: 87% de los hogares venezolanos están en condición de pobreza

87% de los hogares venezolanos se encontrarían en situación de pobreza según los más recientes resultados de la Encuesta Sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) 2017, presentados este miércoles en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.

Según la investigación el contexto hiperinflacionario ha generado que la pobreza por línea de ingreso haya alcanzado al 87% de los hogares, “todos los hogares venezolanos están por debajo de una línea de pobreza inalcanzable”. El reporte indica que al no estar indizados los salarios “la escalada inflacionaria nos empobrece a todos, con lo cual este método de medición ya no segmenta a la población. No da cuenta del fenómeno”.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI) es un proyecto desarrollado desde el año 2014 por un equipo multidisciplinario de alto nivel perteneciente a tres de las universidades más importantes del país: la Universidad Simón Bolívar (USB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

En la encuesta se destaca que el 61,7% de los hogares se encuentran en condición de pobreza, un indicador que para 2014 se situaba en 23,6%, pasando a 49,9% en 2015 y a 51,5% en 2016, un crecimiento acelerado en apenas 4 años debido principalmente a la caída del ingreso producto de la crisis económica.

La primera ENCOVI, realizada en 2014, había registrado para ese período un índice de pobreza general por línea de ingreso de 48,4% frente a un 51,6% de hogares declarados como no pobres en ese entonces. Cuatro años después el estudio conjunto refleja que estos indicadores se han invertido, toda vez que la pobreza general se sitúa en 87% y la cifra de hogares no pobres es de apenas 13%.

En julio de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó su último balance público oficial sobre hogares en situación de pobreza por Línea de Ingreso (LI) correspondiente al primer semestre de 2015, en el que admitía un nuevo incremento de la pobreza en Venezuela que, según el dato oficial situaba en 33,1% el porcentaje de hogares pobres para el primer semestre de 2015. Para entonces 2.434.035 hogares venezolanos se encontraban en situación de pobreza. De acuerdo a la data oficial, entre enero de 2013 y junio de 2015, 950.771 hogares ingresaron a la línea de pobreza por ingreso. Aunque el INE suprimió de su portal web la información referida al número de personas en situación de pobreza, esta cifra indicaba que en promedio 12.170.175 venezolanos se encontraban en condición de pobreza hasta el primer semestre del 2015, esto abarcaría al 39,7% de la población.

La ENCOVI 2017 desmiente las afirmaciones hechas el pasado 15 de enero de 2018 por Nicolás Maduro, quien durante la presentación anual de su Memoria y Cuenta ante la inconstitucional asamblea nacional constituyente, afirmó que la pobreza en Venezuela se ubicó en 18.1% para el cierre de 2017 y la pobreza extrema en 4,4%.

Según ha dicho la Comisión Económica para América Latina y El Caribe de la Organización de Naciones Unidas (CEPAL), la principal causa del aumento de la pobreza en Venezuela, es la caída del ingreso producto de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y a la alta inflación.

En 2017 Venezuela entró en un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja en el que más del 80% de la población, se encuentra imposibilitada de satisfacer sus necesidades en salud y alimentación. Desde octubre pasado, el país ingresó en un período de hiperinflación que según la Asamblea Nacional, situó el índice de precios al consumidor en 2.626% para diciembre de 2017, con proyecciones que superan el 10.000% para el cierre del 2018.

El reporte completo de la ENCOVI 2017 está disponible AQUÍ

Prensa Provea