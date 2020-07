Encovi 2020: Venezuela es el país más pobre de América Latina y el perfil nutricional se asemeja a países de África

Sobre las remesas, ENCOVI detectó un registro bajo de este renglón (10% del total de hogares las recibe), que quizás el encuestado identificó como “transferencias privadas”, indica el análisis de datos. 1 de cada 5 hogares tiene al menos un miembro emigrado, de ese grupo 30% obtiene estos ingresos de sus familiares. La percepción de remesas se concentra en hogares jefaturados por mujeres y en situación de pobreza (66%).

COVID-19 profundizará desigualdad educativa Anitza Freitez expresó que visto en el contexto regional, Venezuela tiene una cobertura educativa cercana a la de El Salvador o Colombia, distante de Argentina y Chile. En el caso de la educación media la meta “está lejos de cumplirse, más de la mitad de la población más pobre no completa la secundaria, es decir, no consigue completar los 12 años de escolaridad que son necesarios para superar la pobreza”. El riesgo de exclusión se hace bastante mayor entre la población más pobre de 12 a 17 años, donde 27% se encuentra en situación de rezago educativo severo. De los 7 millones 863 mil niños, niñas y adolescentes entre los 3 y 17 años que están en el sistema educativo, 40% falta a clases “algunas veces” por: servicio de agua (23%), apagones (17%), falta comida en el hogar (16%), transporte (7%), faltan docentes (18%).Un 60% nunca falta. La cobertura educativa cayó con más fuerza en población con edad entre 18 y 24 años. La asistencia escolar entre jóvenes de esas edades pasó de 48% en 2016 a 25% en 2019. Solo entre 2018 y 2019 se redujo 5%. Del grupo entre 18 y 24 años (3 millones 136 mil) no se educan unos 2 millones 282 mil jóvenes. “Todos los esfuerzos de ampliar la masificación al acceso a la educación universitaria han perdido su significado, esos beneficios no llegan a los sectores más pobres”, lamentó Freitez. “La cobertura educativa tocó techo y presenta enormes retrocesos. Es ineficiente e insostenible el intento de masificación del acceso a la educación entre la población de 18 a 24 años de los estratos menos favorecidos”. Del total de estudiantes, solo 15% asiste a una institución privada, producto de la reducción de los ingresos del hogar. ENCOVI no encontró disparidad por sexo en el acceso a la educación. Sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que está estipulado para los estudiantes de 3 a 17 años, llega a 2 de cada 3 de escolarizados, pero 74% de los encuestados informó que recibe solo el almuerzo. “El funcionamiento es muy irregular. Solo 28% se beneficia del programa todos los días”. Freitez aclaro que ENCOVI no indagó sobre calidad de los alimentos. La directora del IIES-UCAB advirtió los efectos que la COVID-19 tendrá en la profundización de las inequidades educativas. “Quedarán “aún más rezagados quienes tienen restricciones de acceso a nuevas tecnologías y adolecen en el hogar del clima educativo apropiado”, advirtió Tanto España como Freitez coincidieron en resaltar el alcance de este estudio, el “más grande, diverso y único en su tipo” que se hace actualmente en materia social en Venezuela. “Son poco más de 9.000 hogares encuestados, pero eso representa una muestra de más de 33.000 personas, tomando en consideración todas las personas que viven en los hogares”, señaló España. Puede descargar el estudio AQUÍ Presentacion Encovi 2019-2020



En el caso del subsidio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción a través de las bolsas/cajas CLAP, la encuesta revela que 5% de los que se encuentran en pobreza extrema no reciben los alimentos, mientras que 22% de los no pobres o no pobres extremos sí las recibe. En 2019 la cobertura de quienes reciben las cajas CLAP subió al 92% (88% en 2018). El subsidio implícito entre el valor real y lo que los beneficiarios pagan es de 10,3 dólares, precisa el estudio. Sin embargo, las cajas CLAP no tienen periodicidad definida, según indicó 46% de los hogares encuestados.