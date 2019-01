Entrevista Provea | Frank Andrade, Darío Gómez y Dalí Armando Álvarez: “En 2018 se produjo un despertar del movimiento de los trabajadores”

La imposición de las tablas salariales desde el ejecutivo nacional ha pulverizado el salario, las convenciones colectivas y desarticuló los sindicatos. Esto generó en los trabajadores la noción, de que solo unidos es posible hacer retroceder al gobierno, por lo que al margen de las centrales sindicales, han surgido en algunos estados, frentes de coordinación sindical y la posibilidad de una Intersectorial de Trabajadores, para coordinar las luchas a nivel nacional. Para comprender mejor este proceso entrevistamos a Frank Andrade, Secretario Nacional del Colegio de Profesores de Venezuela, -Fenaprodo-CPV- y responsable del Equipo de Educadores con su Gente. Darío Gómez, Representante del Comité de Defensa del Contrato Colectivo del Liceo Eladio del Castillo y Presidente de la Comisión Electoral de Sindicato Nacional Fuerza Magisterial Seccional Lara, -Sinafumal- y a Dalí Armando Álvarez, activista magisterial de base, integrantes e impulsores de la Coalición intersectorial de Trabajadores del estado Lara –CITEL- con quienes conversamos sobre el desarrollo de las luchas de los trabajadores y la defensa de sus derechos en el estado Lara.

– Como activistas de las luchas de los trabajadores, ¿que balance hacen ustedes de estas en el año 2018?

Frank Andrade: En el 2018 se ha producido un despertar del movimiento de los trabajadores, a consecuencia de las políticas económicas de la dictadura, en su empeño por reducir los salarios, eliminar a los sindicatos, imponer las tablas salariales y golpear los contratos colectivos. Esto determinó en la conciencia de los trabajadores que la única forma de derrotar al gobierno y su nefasta política, es mediante la organización y unificación de las luchas, en función de defender los derechos arrebatados.

Por eso el año 2018, fue muy importante. Pero, el problema radica, en si vemos este momento solo como reivindicativo, por el hecho de que los trabajadores buscan como sobre vivir llevando el sustento diario a sus hogares. Ahora 2019, nos debe llevar a crear las estrategias de masificación de las luchas. Es decir, que debemos preocuparnos y prepararnos para dar saltos y lograr masificas la movilización, con mucha fuerza, determinación y coraje para derrotar a la dictadura en sus pretensiones de seguir con esas tablas razas, que han llevado a sectores de la población a vivir en pobreza extrema.

– ¿Como caracterizan al actual gobierno?

Dalí Armando Álvarez: Este es un gobierno Bonapartista, y si me lo permites me voy a explicar. Este es un gobierno que ha desarrollado un rasgo muy populista y demagógico. Ejecutando la política antiimperialista únicamente desde el discurso. Un gobierno que manipula a las masas mediante el acoso psicológico, los medios de comunicación y la presión. Apoyado en el surgimiento del pseudo-liderazgo de Chávez, expresado en el eslogan “del comandante supremo”. Eso ha calado en el imaginario social y colectivo de ciertos sectores, que lamentablemente no han sido formados para interpretar el fenómeno, y ven al chavismo como una “pseudo religión”.

El gobierno cada vez más ataca a la clase trabajadora, y a los sectores que dice defender. Este es un gobierno totalitario, donde todos los poderes de la estructura burguesa del Estado los tienen para sí, y ha hecho de la política un trabajo vil, donde inclusive hace negocios con algunos líderes opositores, que dice adversar. Ésta es una situación que viene desde el gobierno de Hugo Chávez y que hoy se ha concentrado en el gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros no podemos hablar de “Madurismo” en sí, sino ver que lo que estamos viviendo es consecuencia de las políticas que vienen siendo aplicadas desde Hugo Chávez, y que hoy se vienen quitando la “máscara” de manera total con el presidente Nicolás Maduro.

Este 2018 ha sido el despertar de la clase trabajadora, pero a este despertar todavía le falta empuje. Y el gobierno en su concepción anti obrerista, pro imperialista, que ha mal utilizado, el concepto del verdadero socialismo, con una política intencional para destrozar cualquier movimiento de clase, cualquier ascenso del proletariado a la toma del poder no solo en Venezuela sino en cualquier parte de América latina. Desmotivar a las masas completamente de una lucha auténticamente proletaria. Esa ha sido la tarea, del gobierno. Claro, reitero con la mampara de “ser el salvador de la clase obrera”, con esa concepción mesiánica que se ha profundizado en Venezuela.

Ahora bien, han sido infinidad los actos de amedrentamiento por parte de los esquiroles, los facinerosos y de los cuerpos de seguridad del Estado, sus esbirros a través de Dgcim, del Sebin y de otros cuerpos de seguridad, en contra de la clase trabajadora. Eso funda el miedo y la zozobra.

Y a los que estamos luchando: los oprimo y los pisoteo. Entonces, es netamente un gobierno capitalista, neo liberal. Amén de ello, lo que está haciendo es un entreguismo de nuestros recursos naturales, al imperialismo. Y entiéndase al imperialismo en su concepción más global. No tan solo los capitales de Estados Unidos, también a los rusos, Bielorrusia y a los chinos, entre otros. Es una repartición de todos nuestros recursos, y para lograrlo “la clase obrera cada día debe ser golpeada”. Pero, a pesar de eso, creo que del 2018, se acumularon las experiencias más importantes, para que en el 2019, -donde el gobierno intentará golpes con mayor fuerza-, la clase obrera, asuma de una vez el rol que le corresponde y se dote de una dirección concreta, para enfrentar al gobierno y estemos bien unidos.

– Hasta ahora ustedes han manifestado que el 2018, ha sido el año del despertar de la clase trabajadora. ¿Cómo se ha manifestado ese despertar de las luchas de los trabajadores desde el estado Lara? ¿Cuál es el balance de estas luchas y de los trabajadores, en el estado Lara?

Darío Gómez: El momento más álgido de las luchas en el estado Lara, fue la movilización que se dio con participación de todos los gremios el 18 de julio 2018. Fue una marcha con participación de aproximadamente 4.000 personas entre educadores, cementeros, enfermeras, médicos, trabajadores de Corpoelec, y de las empresas privadas. Como resultado se conformó la Coalición Intersectorial de trabajadores del estado Lara: CITEL.

Pero también han despertado de forma autónoma movimientos de base en el magisterio y en salud. Esto se debe a que hay dirigentes que no responden al llamado de los trabajadores. Podríamos decir que efectivamente hay un aspecto positivo, y es que los trabajadores están despertando a las luchas. Y un aspecto negativo, es que hay dirigentes en este caso del magisterio y de la Coalición Intersectorial que sabemos, tienen un bozal de arepas de manos de la gobernadora.

Otra forma de ese mismo aspecto negativo, es la participación de los partidos políticos en las protestas de los trabajadores. Las organizaciones políticas, se trazan el objetivo de dirigir las luchas, cuando en realidad de lo que se trata de que los trabajadores con su autonomía, unidad y liderazgo asuman sus destinos. Por ejemplo: cuando realizamos esta movilización los partidos Acción Democrática y Voluntad Popular asistieron con sus franelas.

Esa actitud de usurpar el papel del liderazgo sindical, lo que hace es atrasar las luchas, y es que el propio Carlos Marx, lo dijo: “La emancipación de la clase obrera, será tarea de la clase obrera” y ante el papel que ejercen estos partidos deberíamos sacar conclusiones.

Y hoy vemos como hay simpatías en los trabajadores en el ejercicio de la autonomía, cuando son los dirigentes sindicales, los convocantes a las marchas. Se está “probando una dirigencia sindical”, al enfrentar las políticas del corporativismo militar que dirigen Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, al arremeter contra la clase trabajadora, en la eliminación de los contratos colectivos, en la persecución y criminalización con el DGCIM, el Sebin, la cárcel del compañero Rodney Alvarez quien tiene más de siete años preso sin que se le pruebe nada de lo que se acusa. Y ahora la detención de los compañeros de Ferrominera Orinoco –FMO- y Venalum, y que intentaron recluirlos en la cárcel más peligrosa de Venezuela como lo es “El Dorado”.

Es de ahí, que los trabajadores y eso quiero que quede bien claro: lo que defendemos es nuestra autonomía e independencia. Nuestros intereses comunes. No es que rechacemos a los partidos políticos de la oposición. Es que esos partidos, no pueden imponernos sus liderazgos y agenda. Los trabajadores no pertenecemos ni al gobierno, ni a los partidos de la oposición sean estos de la MUD o del Frente Amplio. Y esto es importante.

– Es importante lo que dices, porque estando de acuerdo con la conformación de la Coalición intersectorial de los trabajadores del estado Lara -Citel-, sin embargo le tienen sumas críticas. ¿Como debería a su entender, darse este debate en la Coalición Intersectorial, para llevarla al terreno de la autonomía y defensa de los intereses de los trabajadores?

Dalí Armando Álvarez: Citel nace ya de una manera aburguesada y elitesca, donde solo están unidos los presidentes o secretarios generales de los sindicatos. Anunciando una visión de las luchas delos trabajadores, pero en la realidad eso no es así. Porque las decisiones que hay que toman para las luchas, las asumen esos directivos sindicales a puertas cerradas.

En Citel, no hay una democracia. En Citel lo que lamentablemente existe son diez, doce personas encerradas en un cuarto, quienes deciden lo que van hacer. Y le avisan a sus cuadros y los trabajadores dos o tres días antes lo que van hacer sobre una determinada concentración o marcha. En el cauce, los trabajadores les exigen a cada uno de sus directivos determinadas acciones. Y ellos lo que hacen es escuchar, más no actuar.

Yo en lo particular fui víctima de esto, porque estuve en la reunión de fundación de Citel. Fue en la sede del sindicado de la Ucla, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Y por el hecho de no ser directivo de algún sindicato o federación de trabajadores en el estado Lara o a nivel nacional, fui excluido de Citel. Me dijeron que no podía estar, porque no pertenecía a ninguna dirección sindical. Prácticamente me estaban exigiendo un cargo.

Eso es una política de exclusión, antisindical, anti obrera, que en vez de sumar, lo que hace es restar. ¿Y qué quieren los trabajadores de Citel? Algo muy sencillo. Lo más fácil. Lo mismo que los directivos de sindicatos que pertenecen a esa autonombrada directiva de Citel le exigen al gobierno,…..nosotros lo exigimos a Citel. Democracia y libertad sindical.

Entonces, ¿qué es Citel?…..bueno. La mejor manera de detener las luchas de la clase trabajadora en el estado Lara. Porque el estado Lara despertó y fue ejemplo a nivel nacional de las luchas y concentraciones que se dieron desde diferentes sectores, educadores en todos sus niveles, hasta el cemento, Corpoelec, salud, incluso hubo compañeros Lácteos los Andes y de las UPT. Aquí salieron personas que militan en el PSUV, AD y Copei. Y hubo unidad de los trabajadores a pesar de esos partidos políticos. ¿Y que hizo Citel? Se encargó de partidizar la lucha y apartar aquellas personas que podía traer aportes al avance de las luchas.

– Las medidas económicas que aplica el ejecutivo nacional, al tocar la puerta de la casa de los trabajadores no solicitan identificación política. Es decir, afectan por igual, al bolsillo de unos y de otros. Sin embargo, si compete a los trabajadores formar parte de estos organismos de lucha político-sindical ¿Cómo aportar para superar esa situación de sectarismo de estos “dirigentes” en el país y en el estado Lara?

Frank Andrade: Tenemos que hacer el trabajo desde las bases, compartiendo y escuchando lo que piensan los trabajadores. Hay que aprender de ellos y responder a sus dudas. Ellos nos guiarán al pulso real de la sociedad, para no circunscribir las luchas solo al mendrugo de pan. Es necesario crear confianza y hacerles ver las vías para la transformación, por el cambio social y político del país, ganándolos a la lucha. En esto, se trata de que seamos lo más parecido a ellos.

Es un acercamiento para interpretar las necesidades de la población. Conocer el sufrimiento al que los ha llevado el gobierno a través de sus distintas políticas, como también superar los errores de las actuales direcciones. Y de esto partir para elaborar el plan de lucha con autonomía e independencia, con nuestras propuestas, pero hay que construirlas con ellos, con su lenguaje, con su forma de entender la realidad, educándonos en conjunto. Y hay que ser muy paciente, y constante para ganar lo más importante: la confianza de los más luchadores. Yo creo que esto es fundamental.

Aquí son necesarios igualmente los partidos políticos, pero sin imposiciones. Ya hemos dicho que muchos de ellos no responden a las urgentes necesidades de los trabajadores, sino que buscan prebendas personales. Es necesario que ellos se coloquen en función de lo que debe ser un político. Interpretar las necesidades de la población. Los trabajadores también los juzgaran sino no están a la altura del momento.

– En el acto de fundación de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, entre el 7 y 8 2018, discutíamos en base a cuatros principios que debía tener el movimiento. Estos principios a impulsar entre los trabajadores son: la autonomía, independencia, la pluralidad y la democracia. Autónomo y la independencia porque los trabajadores son una clase social, con interese propios. ¿Cómo hacer para que desde las bases de los trabajadores, desde las distintas empresas se entienda que necesitamos un movimiento autónomo, independiente, democrático y plural?

Dalí Armando Álvarez: Bueno, yo creo que ese es una de las características fundamentales de la tarea larga, educativa, que tenemos, todos aquellos que deseamos el verdadero cambio revolucionario para el país, y que de alguna u otra manera estamos contribuyendo a la lucha proletaria. Que será más o menos largo en la medida que hallan luchas.

Para lograr esto, primero no podemos desmallar en el trabajo. Segundo, hacer como se dice coloquialmente: “Ese trabajo de hormiga”. Ir visitando constantemente al compañero, al vecino, al trabajador. Ir a la escuela, al liceo, a la universidad y visitar las empresas. ¿Y si no nos permiten el acceso a las empresas? Esperarlos a la hora de salida, de los turnos y hacerles ver a ese trabajador, que es necesario que se incorpore a las luchas, porque formamos parte de sus luchas. Porque somos una misma clase y debemos luchar en colectivo.

Porque como decía Alí Primera: “Si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate”. Y este combate, es fuerte, es aguerrido y estamos combatiendo contra un monstruo, estamos combatiendo contra un gigante, que puede ser derrotado. Y única y exclusivamente puede ser derrotado con la unificación de la clase trabajadora. Si la clase no se unifica, aquí no va haber victoria en lo absoluto y seguirá el gobierno totalitario, opresor que orquesta Nicolás Maduro.

– Pero lo que estás diciendo implica algunas tareas que te faciliten el debate y la unidad. Y les quiero explicar con un ejemplo. Hace unas semanas, se hizo una asamblea de trabajadores de FMO en Ciudad Piar. Y les quiero comentar las características de esa asamblea. Cada trabajador, se fue a la asamblea, con su familia. Cada trabajador llegó a la asamblea con su mujer, sus hijos, sus hermanos. La asamblea fue un gran acto en defensa y por la libertad de los trabajadores detenidos de FMO. Vean la magnitud de lo que les estoy diciendo. Eso no está pasando en todas partes del país. Ahora si les quiero preguntar. ¿Ustedes han visualizado la posibilidad de impulsar un gran encuentro de base de los trabajadores del estado Lara?

Dalí Armando Álvarez: Si lo hemos hecho. Una de las propuestas que en particular hicimos en Citel, que no fue aceptada, fue un encuentro o congreso de trabajadores. Un congreso de trabajadores, por ejemplo en el auditórium de la Upel, con delegados electos y con mandato revocable. Que sigan las directrices por las cuales fue electo y votado como delegado de base, sectorialmente. No solo el directivo tal o el secretario cual. No. Delegados de base electos. ¿Ves la diferencia?

Yo creo que partiendo de hacer el llamado a un congreso regional de trabajadores, puede ser la punta de lanza, para extender como la pólvora, la lucha de los trabajadores y se despierte su conciencia, en el 2019. Yo creo que nuestra realidad, es como la de un volcán en erupción, que lo que hace falta es un leve movimiento de las placas tectónicas, para que explote.

Frank Andrade: En Citel, y en una extraordinaria asamblea que se realizó en la Upel con todos los sectores educativos: media, básica, diversificada y universitaria, se aprobó, realizar asambleas sectoriales por cada sindicato, para luego convocar a otra gran asamblea.

Sin embargo, la instrumentación de esos acuerdo no han sido posible, precisamente –como ya he dicho- porque muchos de los que están allí, juegan a otros intereses, no a los interese verdaderos y genuinos de la clase trabajadora, sino a los interese partidistas. Y ese es el problema.

Pero yo creo que con la conciencia que existe entre los educadores y el resto de los trabajadores, vamos a forzar la barra para que todas las decisiones que se aprueben, se respeten y se ejecuten, para fortalecer al movimiento obrero. Estamos ante un momento muy favorable para los trabajadores, hay conciencia de que hay que participar, hay que luchar, hay que movilizarse. Que la calle es el centro de las luchas, para poder derrotar las medidas económicas que han sido nefastas para los trabajadores y la política en sí, del gobierno nacional. Estamos en el momento favorable para enfrentar en las calles la situación de miseria y la pobreza extrema, que vivimos.

Darío Gómez: Hubo una gran asamblea en el edificio Bolívar, posible porque entre el compañero Frank y varios compañeros, movilizamos a los educadores, en el edificio de la zona educativa.

Lo grave del momento, es que los docentes estaban llamando a una paralización de clases, a una huelga. Y ante de este llamado, unos dirigentes de la Coalición Sindical, entre ellos el presidente del colegio de profesores Luis Arroyo, hicieron llamados para calmar a los docentes y ellos no fueran a la huelga, afirmando que ante este llamado: “pasaría los mismo que le paso a la gente de PDVSA, que Chávez los despidió”.

Y para afirmar, yo no vi ningún comunicado en estas semanas de Fenaprodo, de Fenates, de Fetraenseñanza, ni de Sinafum. El gobierno y la oposición prácticamente no dicen nada, cuando a los educadores nos retuvieron el pago desde el 21 de diciembre, desconociendo la contratación colectiva. Aquí evidenciamos un pacto de las directivas sindicales con el gobierno y ante esto debemos hacer respetar las decisiones de los comités de base en defensa de nuestros derechos.

– El gobierno en su empeño de imponer su política económica y que los trabajadores no le ofrezcan resistencia, ataca a las organizaciones sindicales con la detención de varios trabajadores y dirigentes. ¿Cómo ven ustedes, la lucha por la libertad de los trabajadores detenidos en el contexto de la conformación de estos frentes de trabajadores nacionales y en el estado Lara?

Dalí Armando Álvarez: Bueno, este aspecto de la lucha del que ahora estamos conversando, que es la lucha por la libertad de los presos políticos, pareciera que únicamente los presos políticos que quieren ser liberados son Iván Simonovis, o Leopoldo López. Por citarte dos casos emblemáticos desde el punto de vista comunicacional. No estoy justificando que estos estén bajo arresto. De ninguna manera

Simple y llanamente, es que tanto la burguesía como el mismo gobierno, se alían hasta para eso. Y es que la clase trabajadora, esa que lucha, que sufre, lleva verdaderamente un camino en defensa de los derechos del colectivo y que no responden a intereses transnacionales ni de la oligarquía, parece que no existiese para los medios de comunicación, para el colegio de periodistas, y hasta para ciertas organizaciones de DDHH. Los trabajadores no son vistos.

Yo creo que esa lucha, tenemos que despertarla nosotros en la clase trabajadora y hacer presión. ¿Cómo? Bueno, nosotros debemos hacer uso correcto de las redes sociales, uso correcto del puerta a puerta, del salón de clases, de las visitas a los medios. Así como debemos hacer visitas a las empresas para organizar ese congreso de trabajadores, bueno, vamos a mandar un mensaje de texto, vamos a llamar, vamos a exigir al amigo periodista que preste su programa de televisión o radio y vamos a dar declaraciones, vamos atacar las redes, vamos dar un twittazo, en defensa de la clase trabajadora y los dirigentes sindicales que la dictadura ha puesto en prisión.

Así, como por presión y difusión de la información, los privados de libertad se negaron al traslado de Rubén González de La Pica al Dorado, y eso fue impactante en la lucha y defensa de un trabajador detenido. Nosotros con fuerza y sin temor debemos imponer las pautas por la liberación de Rubén González y Rodney Álvarez, que son figuras emblemáticas de los trabajadores en Venezuela y de todos y cada uno de los compañeros que están bajo arresto, o en las listas del Sebin o del Dgcim. Van a tener que fabricar muchas cárceles en Venezuela, porque la clase obrera no se va a dejar amedrentar con estos casos.

Frank Andrade: En esta coyuntura también debemos impulsar acciones concretas, por la defensa de los presos obreros. Debe ser un plan nacional con acciones concretas por la libertad de los compañeros. El gobierno desde el año 2013, ha venido incrementando la persecución a los movimientos sociales y de trabajadores. La criminalización de la protestas ha sido una acción evidente del gobierno. No solamente hay dirigentes obreros presos, también trabajadores de base siempre que defiendan sus derechos.

Es una obligación unificar las luchas en torno a la exigencia de libertad de los compañeros, ya que sin delito alguno están presos y debe ser tarea del movimiento sindical en las calles imponer su libertad.

Darío Gómez: Lo primero es que debemos mostrar es nuestra solidaridad con los trabajadores presos: Rodney Álvarez, Rubén González, y como son muchos voy a leer la lista completa. Exigimos la libertad de: Douglas González, Yonney Monsalve, Alexis Perdomo, Endry Perdomo, Francisco Perdomo, Pedro Calzadilla, Argenis Da Silva, Tony Briceño y José Gregorio Jaime de FMO. Jesús Ramírez de Alcasa; Ernesto Morillo, Andrés Rojas, Noel Gerdez y José Hidalgo de Venalum.

Pero además, quiero denunciar la persecución contra la periodista Sebastiana Barreas, quien al publicar un reportaje exigiendo la libertad de Rodney, fue acosada y jaqueada su cuenta Twitter por efectivos del Dgcim. No puedo olvidar los casos de Alcedo Mora y el cacique Yukpa Sabino Romero, quienes fueron: el primero desaparecido al revelar el tráfico de gasolina y el segundo, asesinado al defender las ancestrales tierras de sus comunidades. Y en días recientes las comunidades pemones quienes al luchar contra la mega minería han sido víctimas de la GNB y el Dgcim al ser asesinado uno de sus jóvenes.

– Bueno, esta ha sido una entrevista muy extensa. Creo que nos faltaron algunos temas y tareas por tocar, pero podemos cerrar con unas breves palabras.

Dalí Armando Álvarez: Para cerrar con un caso muy puntual, yo fui visitado en mi negocio por dos efectivos de la policía de Lara. Mucha casualidad que después de todas estas luchas y que una de las concentraciones que se hizo, en la esquina del negocio en la iglesia la Catedral. Tiempo después fui visitado y con amedrentamiento por parte de efectivos de la policía de Lara, tal vez mandados por la gobernadora Carmen Meléndez, para husmear, buscar información y amedrentar. Pero aun con ello, no van a poder. Vamos a seguir luchando y defendiendo los derechos.

Frank Andrade: Bueno, ésta entrevista nos compromete a convoca a una gran asamblea, en primer lugar de educadores, los iniciales días de enero. Vamos a llamar a los universitarios, a los trabajadores de Enelvan y del cemento. Hay unos trabajadores de Cantv, que a pesar del sindicato patronal, se están uniendo a la lucha, igual trabajadores de la salud.

Vamos a discutir el plan de acción, a implementar en el mes de enero. Este debe empezar por atender un aspecto importante.

Darío Gómez: Bueno, será tarea participar desde los comités de base que se han constituido, desde los liceos, en las asambleas que convocaremos conjuntamente con el profesor Frank Andrade, para impulsar la organización autónoma del gremio y otras ramas de trabajo en la región.

Con estas palabras despedimos esta entrevista y deseamos poder estar informados de los avances en sus luchas y los alcances en sus objetivos.

Armando Guerra | Especial para Provea