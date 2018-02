Entrevista Provea | Luis Lander: “Tomar una decisión ahorita de no participar en elecciones, sería anticipado”

– Lo que promueve situaciones de discriminación…

– Además de generar situaciones como que había electores con derecho a dos votos y electores con derecho un solo voto. Por otro lado no hubo postulaciones por parte de sectores de la oposición, siendo todos candidatos cercanos o abiertamente partidarios del oficialismo.

– En ese momento la oposición, por lo menos la más visible encarada en la Mesa de la Unidad Democrática, decidió no participar en las elecciones a la Constituyente.

– Es cierto, pero igualmente cualquier organización política tiene la libertad de decidir si participa o no en ese proceso, dadas esas condiciones. Pero existiendo esa realidad, donde todos los candidatos eran partidarios del oficialismo, el CNE no hizo una revisión de las firmas a ver si cumplían con las condiciones para ser postulados o no. Además es importante señalar que al acercarse la fecha de la elección, se fueron flexibilizando las condiciones, como el no uso de la tinta indeleble, aunque existan mecanismos más modernos para impedir la duplicidad del voto. El CNE, cercana la fecha de elección, informó que los electores podían votar en cualquier centro electoral del municipio donde estuvieran inscritos. Y ¿eso qué quiere decir? Que no existen cuadernos de votación, por lo cual no existieron registros y se permitió que los electores pudieran movilizarse y votar en varios centros electorales sin que hubiera control de eso. En ese sentido los resultados electorales fueron muy poco confiables. Por otro lado hubo dos hechos muy relevantes de ese proceso. Uno las declaraciones de la empresa Smartmatic, empresa que le venía dando apoyo técnico al CNE, donde declaró que hubo la manipulación de un millón de votos y el segundo hecho fue cómo el CNE publicó los resultados de esa elección. En la página del CNE tradicionalmente puede verse los resultados de las elecciones de manera desagregada, es decir, puede verse resultados nacionales, estadales, municipales, parroquiales e incluso mesa por mesa. Eso no pasó con la elección de la ANC, ya que la información solo está desagregada hasta el nivel de municipio, impidiendo así el derecho de los ciudadanos, como está establecido en la normativa electoral, de comparar los resultados que pudieron haber recogido cuando finaliza el proceso en la mesa donde votaron y compararlos con los publicados por el CNE, violentado así el derecho a la auditoria ciudadana.

Siguiendo con ese origen turbio de la ANC está, entre sus primaras decisiones, convocar a elecciones regionales en octubre de 2017, pero sin decir fecha. El CNE acoge el decreto constituyente y las transforma en elecciones de gobernadores, no regionales, porque no se convoca a elecciones de Asambleas Legislativas Estadales, violando una ley del 2010, donde gobernadores y diputados estadales se eligen en una misma fecha, alcaldes y concejales se eligen en una misma fecha, para que coincidan los períodos.

– Las leyes y órdenes emitidas por la ANC están por encima del ordenamiento jurídico vigente, incluyendo el electoral

– Sin embargo la ANC convocó a elecciones regionales y fue el CNE el que sacó las elecciones de diputados a las Asambleas Legislativas del proceso electoral. Adicional a eso tenemos que el CNE, aunque acoge ese llamado para elecciones en octubre, no fija la fecha, aunque tiene la obligación de hacerlo por ley. Por otro lado el ente electoral comienza las actividades propias de todo proceso comicial sin hacer público el cronograma. Aunque pudiera ser considerado de poca importancia, no lo es, es absolutamente crucial. Cada proceso electoral tiene alrededor de cien actividades, un poco más o un poco menos, dependiendo del proceso, actividades que permiten la realización de un buen proceso electoral y hay actividades que no son para nada menores como por ejemplo la fecha de postulación de los candidatos, período de propaganda, fecha de impugnación de candidatos. Y comencé hablando de la postulación de candidatos porque cuando el CNE dijo que se iban a realizar las elecciones en octubre sin fijar la fecha, sí dijo literalmente: “mañana y pasado mañana deben postularse los candidatos”, y fue en la segunda semana de septiembre de ese año que el CNE hizo público ese cronograma, mostrando algo absolutamente insólito como es que al final de la publicación del cronograma coloca un serie “actividades previas”, lo cual es una muestra de irregularidad insoslayable.

– ¿Se hicieron una serie de actividades sin el concurso de los aspirantes y organizaciones políticas?

– Esto tuvo innegables consecuencias en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre. En esa oportunidad la mayoría de los partidos de oposición postularon candidatos, en el entendido que la unificación de candidatos, en los sitios donde fuera posible, era un proceso que podía hacerse a posteriori. Una vez hecho esto los partidos hicieron lo que está contemplado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales en cuanto a modificación y sustitución de candidaturas. En ese sentido todos los candidatos que perdieron las elecciones primarias presentaron cartas de renuncia ante el CNE y este organismo, contraviniendo lo establecido en la norma al colocar en el cronograma una fecha distinta a la establecida en la ley. Adicionalmente el TSJ, en una sentencia, estableció que el plazo de los diez días hábiles para realizar ese procedimiento había pasado. La consecuencia más notoria ocurrió en el estado Bolívar, donde quedó en la boleta de votación un candidato que había renunciado y los electores le adjudicaron unos 3.000 votos. Si se hubiesen sumado a Andrés Velásquez este hubiese ganado la gobernación. Adicionalmente ocurrió algo que nunca había pasado en todos estos años: A pesar que las autoridades del CNE se había ufanado de que tenemos el mejor sistema electoral del mundo, por primera vez pudo evidenciarse que hubo manipulación de resultados, ya que el candidato perdedor pudo conseguir las actas de los centros de votación donde estos resultados no coincidían con los publicados por el ente electoral. En ese sentido el candidato consignó la denuncia ante el CNE y este la admitió. Puede, en este caso, evidenciarse la discrecionalidad del ente electoral si lo comparamos con lo que nombramos en cuanto al caso de Amazonas en el 2015 para las elecciones de la Asamblea Nacional, aunque en este caso no fue desproclamado el presunto ganador, si no que admitió que debe investigarse el hecho y aún nos encontramos a la espera de una acción por parte del CNE.