Escuela de Música José Ángel Lamas en ruinas

Las siguientes fotos muestran la estructura de la sede histórica de la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, que fue declarado anteriormente como Patrimonio Cultural.

Las imágenes corresponden al momento que se efectuaba una reunión extraordinaria de alumnos, representantes y profesores con voceros del Ministerio del Poder Popular para la Educación y de la Zona Educativa.

El director de Arte y Pedagogía, Arnaldo Moncada, declaró que “en ningún momento se habían suspendido las clases” pero que la estructura de la Escuela no está en condiciones para realizar actividades educativas. Hizo énfasis en que “ha desviado el problema de la Escuela a un tono político partidista” y añadió que “las personas especializadas en restaurar la Escuela José Ángel Lamas están actualmente restaurando la Catedral de Notre Dame”. Finalizó expresando a la comunidad de la Lamas que “actualmente no hay el presupuesto para hacer la restauración” y que pueden retomar las clases, pero bajo la responsabilidad de todos los presentes y de la institución. Tampoco aseguró que se pueda encontrar otra sede, ya que el espacio propuesto en la esquina Granadillas, fue reservado para otro proyecto que aún no se ha ejecutado.

La comunidad educativa se mostró indignada ante el planteamiento realizado por el representante del MPPE, por lo que abrieron la posibilidad a los presentes de tomar la palabra, quienes exigieron respeto, ya que las exigencias que han llevado a cabo están completamente al margen del tema de la coyuntura política nacional, y que se trata de salvar la existencia de la institución, además de defender el derecho a la educación.

La Escuela Superior José Ángel Lamas tiene una trayectoria de 150 años, la cual fue fundada como el Conservatorio de Bellas Artes de Caracas en el año 1869, donde no sólo daban Música sino también Artes Plásticas.

Desde los años ’90 hasta la actualidad, la Lamas ha presentado problemas referentes a la restauración de su sede histórica y principal y el funcionamiento de la institución ha sido mudado en diversas ocasiones.

Para el año 2013 fue deshabilitada la sede histórica para ser restaurada y la institución fue trasladada a los espacios del sótano de la Biblioteca Nacional. Luego de seis años no se ha visto ninguna solución al problema y la comunidad de la Lamas tomó las riendas para limpiar y recuperar las instalaciones originales, las cuales fueron usadas como depósito e invadidas por malhechores.

Actualmente la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas está llevando a cabo sus actividades escolares en las ruinas de su sede histórica, a pesar de haber perdido el 1er lapso por fallas de luz y aire en las instalaciones subterráneas de la Biblioteca Nacional.

Redacción y fotos: Nadja Méndez Cuberos