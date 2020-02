Espacio Público | Exigen investigación a los agresores de la prensa

Representantes de los organismos gremiales de la prensa ONG Espacio Público, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), periodistas y miembros de la sociedad civil, denunciaron de manera formal este 13 de febrero ante el Ministerio Público, los ataques y agresiones hacia la prensa por afectos al Gobierno el martes 11 de febrero mientras cubrían la llegada a Venezuela del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado Vargas.

Ese martes, periodistas y fotógrafos, fueron salvajemente agredidos: golpes en diferentes partes del cuerpo, haladas de cabello, mordeduras, empujones hasta llevarlos al suelo y hasta rotura de equipos de trabajo.

Marco Ruiz, del SNTP, condenó los hechos ocurridos en el terminal aéreo e hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que investigue la actuación irregular de quienes agredieron a los periodistas. “Sr. Fiscal: los periodistas venezolanos, exigimos y demandamos ante esta institución una investigación antes de que en Venezuela pueda ocurrir una tragedia que enlute a este gremio. Lo que vimos, hace dos días, es una escalada de la violencia, que pudo haber terminado de peor manera”, destacó Ruiz.

Por su parte, el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, agregó que estas acciones no son nuevas, pues datan desde 1999, con énfasis en 2014. “No es un fenómeno nuevo, lo que sí tenemos es que este año ha sido una mayor intensidad de violencia. Estos grupos están actuando con absoluta impunidad, siendo el principal elemento que nosotros tenemos que tratar de vencer y como periodistas tenemos que unirnos para vencer la impunidad.

El Ministerio Público debe investigar

Correa destacó la importancia que tiene el Ministerio Público en que haga su trabajo en investigar y sancionar a los responsables de los hechos violentos contra los periodistas. “Han sido situaciones muy duras, la violencia corporal ha sido muy fuerte y la mejor manera que tenemos de parar esto es que el Ministerio Público haga su trabajo y suba el costo a quienes deciden actuar violentamente”, señaló.

Edgar Cárdenas, secretario nacional del Colegio Nacional de Periodistas, se sumó a las declaraciones ofrecidas por Ruiz y Correa, indicando que estas agresiones a los periodistas no es otra cosa que una política de Estado. “Los periodistas no somos militantes de la oposición, no somos enemigos del Gobierno. Esta escalada de violencia no es otra cosa que una política de Estado que hemos denunciado desde el año pasado”, apuntó.

Al lugar acudieron algunos periodistas agredidos y amenazados por grupos violentos: Yriarte Mayker Iriarte (TVVNoticias), patadas en la cara. “Se vulneró nuestro derecho a informar y nuestro derecho ciudadano de llegar libremente al estado Vargas. Nos impidieron ejercer nuestro derecho al libre tránsito. No duelen los golpes, duele que esto haya ocurrido en presencia de los efectivos de la GNB y la PNB, quienes estaban ahí y que en ningún momento hicieron algo para resguardar a los periodistas”, comentó Yriarte.

Nurelyin Contreras de Punto de Corte, a quien le arrancaron parte del cabello, también estuvo presente en la sede del Ministerio Público, junto a otros reporteros que resultaron golpeados por simpatizantes del oficialismo.

Los representantes de Espacio Público, el SNTP y el CNP, introdujeron en la Fiscalía la documentación con pruebas de lo acontecido y posteriormente se dirigieron hacia la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir también investigación y justicia ante las agresiones hacia quienes cumplen con su rol informativo.

Prensa Espacio Público