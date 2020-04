Exigimos justicia con caso de reportero perseguido y amenazado de Bolívar

El pasado 28 de noviembre, recibimos en Provea al reportero del Estado Bolívar, del portal Caicaraldía, Jesús Vásquez, quien denunció persecución, secuestro y un intento de asesinato por parte del Presidente de Bauxilum de Los Pijigüaos, en el Municipio Cedeño del estado Bolívar, Antonio Parra Suárez, el cual presuntamente lo habría privado de su libertad ilegítimamente, golpeado en su cabeza, amordazado y amenazado de muerte, después de que Jesús denunciara malas condiciones de los trabajadores de la empresa y violaciones laborales.

Jesús fue obligado a dejar su hogar y trabajo por el acoso que vivió después de los hechos, situación que llegó hasta las puertas de su casa donde en presencia de su esposa, le allanaron la vivienda, le destrozaron las paredes, le robaron sus enseres, la línea blanca y algunos muebles, por el hecho de informar y denunciar violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de Bauxilum.

Vásquez interpuso su denuncia ante el Ministerio Público de Caracas bajo el expediente N° 301.581-2029, le asignaron dos fiscales, uno nacional y uno en el estado Bolívar. Con el apoyo de Provea, Jesús solicitó una medida de protección de un refugio ante la Comisión Nacional de Protección a las Víctimas del Ministerio Público (CONAPRO) la cual no pudo ser atendida por falta de presupuesto de la Fiscalía. Sin embargo, más adelante la Fiscalía solicitó a los Tribunales del estado Bolívar la medida de protección y fue decretado el “Cambio de Residencia y la Reinserción Laboral”, pero esta medida solo sirvió para que durmiera por unos días en un punto de vigilancia del presunto edifico donde iba a vivir. Esta situación empeoró, Jesús actualmente duerme -en un lugar que no se puede revelar por su seguridad- en un colchón en el piso, con personas de la calle, enfermos psiquiátricos y personas con tuberculosis, no recibe alimentación adecuada y teme por su integridad personal, no recibe atención médica, sin respeto por la dignidad humana y sin poder siquiera salir a buscar trabajo.

Exigencias

Jesús Vásquez afirma que sigue corriendo peligro y persecución al no poder regresar a su hogar por haber denunciado violaciones a los derechos laborales y precarias condiciones de los trabajadores de la empresa Bauxilum. La investigación en el Ministerio permanece paralizada, los autores no han sido imputados ni privados de libertad a pesar de estar plenamente identificados, por lo que sigue temiendo represalias si regresa.

La Fiscalía lo tiene resguardado en un lugar que no está destinado a la protección de las víctimas, sin garantía de las mínimas condiciones dignas, sin una alimentación adecuada y con la exposición de su integridad física y psicológica, en incumplimiento con la Ley Especial de Protección a las Víctimas. Jesús solicita con urgencia un trasladado a un lugar seguro, donde no sea más revictimizado y cese el peligro contra él.

La situación de Jesús es alarmante, perseguido por ejercer su derecho a la información -consagrado en la Constitución- y viviendo en unas condiciones inhumanas, es responsabilidad del Fiscal General de la República, Tareck William Saab y del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, asumir los intereses de esta víctima y enjuiciar a los responsables, quienes atentaron contra la vida de Jesús por denunciar una violación a los derechos laborales de cientos de trabajadores de Bauxilum.

Desde Provea exigimos respeto a los derechos de Vásquez y el inicio de un proceso serio contra los responsables de su secuestro, amenazas y golpes de su integridad personal. Jesús lleva más de tres meses en esta situación, lejos de su hogar y sin las respuestas adecuadas del Estado, Jesús merece justicia.

Imágenes de la orden de Fiscalía de “Cambio de Residencia y la Reinserción Laboral”

Prensa Provea.