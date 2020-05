Fundehullan: impacto de los derechos humanos en los llanos y andes venezolanos

En lo que respecta al sector penitenciario: se presenta una consecutiva vulneración de derechos a los reclusos del centro penitenciario los llanos (CEPELLA) en Guanare, registrándose el pasado viernes primero (01) de mayo del año en curso, una situación donde se conoció que fallecieron 47 presos y más de 75 resultaron heridos, tras una protestas pacifica realizada por los reclusos donde exigían alimentos que los funcionarios no les permitían el acceso, ante el desespero de las personas privadas de libertad de no contar con alimentos y que el Estado no garantice sus derechos fundamentales, demostraron su descontento, sin embargo, los guardias hicieron uso desproporcionado de la fuerza en sus contras. La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos suscribió un comunicado donde 67 organizaciones se adhirieron donde en éste se exhortaba al Estado venezolano a que respete el derecho a la vida que se vió vulnerado, permita el derecho al acceso a la información y se inicie una investigación seria, ya que funcionarios del Estado no estaban ofreciendo con precisión detalles sobre lo ocurrido y se exigía que los familiares puedan comunicarse con los reclusos internos para disipar el estado de incertidumbre en el que se encuentran ante la situación.