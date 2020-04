Informe conjunto de los recientes hechos violentos ocurridos en la Guajira venezolana

El siguiente informe es un texto que contiene detalladamente los acontecimientos del segundo fin de semana de abril, donde efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispararon con armas de fuego, perdigones y bombas lacrimógenas contra una manifestación por alimentos de indígenas Wayúu provenientes de las comunidades de Guarero, Guajira venezolana, estado Zulia.

El Municipio Indígena Bolivariano Guajira, está ubicada en el Estado Zulia al nor-occidente del país, frontera con Colombia. Tiene una superficie de 2.369Km2, su capital es Sinamaica, con una población en su mayoría Wayúu, de 65.545 habitantes según el censo 2011. El municipio está dividido en 4 parroquias: Alta Guajira 4.050 hab.; Elías Sánchez Rubio 8.526hab; Guajira 39.018 habitantes y Sinamaica 13.951 Hab. La principal autoridad es la Alcaldesa del municipio Guajira, Mujer Wayúu Indira Fernández. Guarero está dentro de la parroquia Guajira, que es la de mayor número de habitantes, donde se encuentra varias comunidades indígenas Wayúu.

El pueblo Wayúu es binacional, el territorio indígena Wayúu abarca áreas en el sector venezolano y colombiano. La transitoriedad ha sido fundamental en su cultura y en la situación de Emergencia Humanitaria Compleja ha pronunciado la migración y en flujo en la frontera para obtener del lado colombianos, bienes y servicios, alimentación, medicinas y formas de comercio que les permiten mantener sus hogares y su subsistencia.

La guajira venezolana es uno de los territorios con mayores dificultades en términos de acceso a la electricidad, agua, gas, salud y alimentos. El acceso al agua en la mayoría de las comunidades llega a través de camiones cisternas que deben ser pagados por los habitantes, el hospital binacional de Paraguaipoa no es apto para atender a las personas, la población depende en su mayoría del comercio informal y las necesidades los ha obligado a incorporarse en muchos casos a redes de ilegalidad para poder subsistir.

Con el decreto del Estado de Alarma producto de la pandemia Covid-19, a partir del 13 de marzo de 2020 y con el cierre de la frontera, comunidades indígenas comenzaron a ver mermadas sus ya precarias formas de subsistencia. Los sectores de comercio tradicionales se encuentran en Paraguaipoa, Los Filuos y Paraguachon donde está la línea fronteriza con Colombia. Son estos los únicos lugares con locales que aceptan pagos en tarjetas de débito. En la mayoría de las comunidades se maneja el efectivo y el pago en pesos colombianos. Las distancias son de kilómetros para algunas comunidades hasta estos sectores. Las comunidades de Guarero deben caminar entre 5 y 6 horas para llegar hasta Paraguaipoa. Desde las tres de la mañana se pueden ver personas haciendo cola para comprar.

La falta de abastecimiento, de formas adquirir dinero, de pagar por los alimentos, aunado a las precariedades preexistentes, ha motivado que indígenas hayan comenzado a salir a las calles y a la carretera principal en busca de alimentos. Desde la Frontera se ha permitido el paso de camiones con comida que pasan directo a la capital del estado Maracaibo o al municipio Mara. Quedando toda la guajira desabastecida. Los pocos sitios donde llega la comida la venden a precios impagables para la mayoría y en efectivo. Desde el 23.03.20, pobladores han tratado de realizar protestas para abordar camiones con alimentos.

Antecedentes:

El 15.03.20, el presidente Colombiano Iván Duque, decidió cerrar la Frontera y desde Venezuela se activó y movilizó hacia todas las vías fronterizas del municipio un control militar. La alcaldía activó un grupo de médicos en el peaje Paraguachón para atender a las personas que entran a través de las trochas. A pesar que la frontera se encuentra cerrada desde el 07 de septiembre de 2015, la población cruza caminando o por las denominadas trochas -cancelando cuotas a los militares venezolanos- para poder surtir de alimentos y artículos necesarios al municipio y a la región zuliana. El 17.03.20 El Presidente Colombiano Iván Duque anunció el cierre total de las fronteras, quedando claro que las trochas ya no servirían para ingresar a Maicao porque estaban militarizadas por Colombia. Eso comenzó a inquietar a la población binacional Wayuu.

Intentos de saqueo, protestas y represión

Para el lunes 23.03.20, a las 6:15 PM, vecinos de los sectores El Arroyo y Las Guardias intentaron abordar varios camiones cargados de alimentos que ingresaron desde Colombia -autorizados por la alcaldía de la Guajira y Zona de Defensa Integral (Zodi)- pero la GNB lo impidió, protegiéndolos con 2 tanquetas y equipos represivos. La población, exigiendo alimentos tomó la alcabala del sector Las Guardias, pero la respuesta de los funcionarios fue que si no se retiraban les tocaría actuar, a las 12:40 am del 24.03.20, vecinos volvieron a sus casas. Posteriormente, a las 2:30 AM, unos 18 camiones cruzaron la vía escoltados por más de 80 efectivos de la GNB en motos, vehículos y tanquetas. Vecinos del sector Las Pitias trataron de pararlos a pedradas. Alegaron que la acción se debe a que la paralización de transporte y la cuarentena mantiene a las personas sin poder moverse para tener ingresos y acceder a alimentos.

La alcaldía de la Guajira reactivó la Coordinación de Actividades Económicas y Comerciales de La Guajira, donde podrían circular martes y jueves de 08:00 AM a 02:00 PM aquellos comerciantes que la alcaldía autorizaría. Lamentablemente, las personas que recibieron estos permisos son de localidades foráneas, dejando a un lado a los comerciantes que atienden a las comunidades aledañas y en la vía.

El 23.04.20, tras 10 días de aislamiento, frente a la desesperación por el hambre, vecinos del urbanismo Nahua, de Sinamaica, salieron a la calle con la intención de parar los camiones de alimentos que cruzan por este municipio procedente de Colombia.

Adolescente herida



El 25.03.20, cerca de las 9:15 de la noche, un importante grupo de vecinos salió a la vía pública. Tras un esfuerzo infructuoso porque los camiones se pararan, observaron cómo una comisión de la policía municipal (Poliguajira) subió a tres jóvenes. Cuando la patrulla llegó al frente de la comunidad fueron abordados por las personas quienes exigían que los liberaran. Los funcionarios se opusieron argumentando que serían los responsables de los intentos de saqueos que se habían planificado. Entre empujones, gritos y golpes la comunidad exigía la libertad, un funcionario sacó su arma y disparó hiriendo en el brazo de una joven adolescente Wayúu.

Del 02 al 05.04, intentos de saqueo, represión, protestas y detenidos

Desde el 02.04, vecinos de la Troncal del Caribe, Tramo Los Mochos-Bella Vista protestaron por hambre, en las Guardias al sur de Paraguaipoa. El día 04.04 fueron reprimidos por la GNB. Hecho que se hizo público a través de las redes sociales. Se llevaron detenidos a 8 personas, entre ellos un menor de edad y una persona anciana, a ambos los liberaron. “Estas personas cerraron la vía cuando vieron los camiones que estaban entrando de Maicao. La GNB entró y arremetió contra ellos, y empezaron a tirarles bombas lacrimógenas” Las personas se quedaron protestando toda la noche y parte del día siguiente. “El sábado, entraron 300 funcionarios de la GNB a buscar los camiones hasta aquí, hasta el Rabito. Ellos amenazaron a la gente si salían y volvían a protestar que se los iban a llevar presos, que tenían órdenes de disparar y la gente le dio miedo y dejó que pasaran los camiones”. Los detenidos, indígenas Wayúu, fueron llevados al Comando de la GNB y al CICPC,en el punto de control Río Limón.

Alcaldesa Indira Fernández anuncia 20 mil bolsas CLAP

El 08.04.20, la Alcaldesa del municipio indígena bolivariana Guajira, Indira Fernández Wayúu, informó que llegarían “las primeras 20.000 bolsas de alimentación para las familias”, las misas serían entregadas en el municipio totalmente gratis. Sin embargo, sólo se atendió a la Laguna de Sinamaica y Paraguaipoa. Al resto de las parroquias no llegó nada. Ni a la Alta Guajira, La Guajira y Elías Sánchez Rubio.

La Parroquia Guajira, con la mayor población del municipio, esperó por dos días la entrega de las bolsas en sus comunidades. Pero el sábado 11.04.20, indígenas de 15 comunidades de Guarero se acercaron a Paraguachon en la línea frontera con Colombia. En el lugar, iniciaron una protesta pacífica pidiendo alimentos, medicinas, y agua. Denunciaron falta de atención por parte de la alcaldía. Las autoridades llegaron al lugar para acordar la distribución.

Protesta y ataque armado y con bombas lacrimógenas y perdigones de la GNB

El 12.04.20 nuevamente indígenas Wayúu, pertenecientes a las comunidades de Guarero, se apersonaron en Paraguachón exigiendo respuesta de las autoridades. Sin embargo, la GNB, reprimió con bombas, perdigones y armas de fuego contra quienes manifestaban.

La Indígena de 44 años Lisbeth Palmar resultó herida en el rostro por un perdigón, siendo trasladada hasta Maicao para ser atendida. En el hecho, indígenas denunciaron que otras personas habrían resultaron heridas por perdigones. El Comité DDDHH de la Guajira denunció que el jefe de la operación y quién supuestamente habría dado la orden de reprimir sería el Teniente de apellido Castro, al frente de la brigada.

Varios indígenas Wayúus se replegaron tras el ataque. Otros esperaron en las adyacencias la respuesta de las autoridades. En el parte militar de la GNB del estado Zulia en la zona, se minimizó el hecho como una “herida leve” y negaron las acciones de represión y de uso de armas de fuego, lacrimógenas y perdigones contra la población indígena que manifestaba por comida.

El 13.04.2020, La indígena Lisbeth Palmar fue dada de alta, luego de ser atendida de una herida en el rostro por perdigón por parte de GNB. En la mañana se realizó operativo de entrega de bolsas de alimentos CLAP por parte de la Alcaldía del municipio la comunidad de Guarero, Guajira.

Sin pronunciamientos oficiales

Hasta el 13.04.20 ni la Defensoría del Pueblo, ni la Fiscalía General de la República, ni la Ministra de Pueblos Indígenas se han pronunciado al respecto de lo ocurrido en la Guajira venezolana. Tampoco se ha informado sobre si se va a iniciar algún proceso de investigación por la actuación de la GNB contra indígenas Wayúu en la Guajira.

Exigencias

– El Estado venezolano debe iniciar un proceso de investigación y sanción contra los funcionarios de Poliguajira y GNB que han actuado de manera indiscriminada, accionando armas de fuego y reprimiendo a indígenas wayuu que manifiestan pacíficamente por hambre.

– La situación en la Guajira venezolana, territorio indígena Wayúu y Añú, se agrava por la dificultad en el acceso a los alimentos. El acceso al agua potable, gas, gasolina, medicinas, atención en salud, acceso a la electricidad y telefonía. “Urge un Plan de atención humanitaria a la Guajira venezolana”. Que garantice durante el periodo que se extienda el estado de alarma y la cuarentena la sobrevivencia en condiciones de dignidad del pueblo Wayúu y Añu.

– Cese de la militarización de los territorios indígenas Wayúu y añu y la respuesta militarizada alejada de la comprensión de las realidades socioculturales de la población indígena de la Guajira venezolana.

– Agencias de cooperación humanitaria ONU deben trasladarse a la Guajira venezolana y apoyar en labores de atención humanitaria a comunidades más vulnerables y alejadas de los centros de comercios. Establecer junto a la alcaldía de la guajira protocolos de actuación intercultural y de prevención y atención en periodos de contención, aislamiento por la pandemia del CIVID-19

– Agencias de cooperación deben incorporarse a la implementación y supervisión de protocolos de asistencia a retornados. Deben implementarse programas de atención en las carpas dispuestas para los que regresan al país por las trochas de en frontera de la guajira colombo-venezolana

Informe realizado conjuntamente por:

Programa Venezolano de Educación Acción en DDHH (Provea)

Comité de DDHH de la Guajira

Laboratorio de Paz

Comunicador Wayuu Algimiro Montiel