Informe Especial | Condiciones de salud y alimentación de la población indígena warao del estado Delta Amacuro

Este informe elaborado por el Programa Venezolana de Educación-Acción en Derechos Humanos – PROVEA tiene por objetivo presentar un diagnóstico general sobre las condiciones de vida, la situación de salud y de alimentación de la población indígena warao del estado Delta Amacuro, así como verificar la situación de los derechos humanos relativos a dichos aspectos.

Los warao son un pueblo indígena que habita principalmente en las islas y caños del delta del Orinoco, en el extremo nororiental de Venezuela, así como en algunas áreas del Territorio Esequibo, Guyana y Surinam. Fueron conocidos desde el siglo XVI como Guaraúnos, pero su autodenominación es la voz warao, que se traduce como “dueños de la canoa”1 o “gente de playa” o “playeros”2. Como su propia denominación indica, viven en un medio ambiente acuático, son diestros constructores de embarcaciones, grandes navegantes y pescadores, además de excelentes artesanos. Su presencia en la zona se remonta 8.000 años y está asociada a la abundancia de un complejo de seis especies de palmas, pero especialmente a los morichales (Mauritia flexuosa). El idioma warao es una lengua clasificada como aislada o independiente, con tres variantes dialectales principales comprensibles

entre sí.

Los warao están establecidos en –al menos- 459 comunidades ubicadas principalmente a lo largo de los caños. La mayoría de los asentamientos están habitados por 50 a 250 individuos, aunque existen comunidades con más de 500 habitantes. De acuerdo a los censos oficiales, la población warao ha registrado un importante crecimiento desde 1936. Aunque en los censos de 1936, 1941 y 1950 hubo una disminución de la población, a partir de 1950 se registró una tendencia de crecimiento poblacional en aumento. En 1972 el censo de población no diferenció entre población indígena y no indígena, por lo que no hay información disponible. Desde 1950 hasta 2011 la población warao creció a razón de una tasa promedio anual de 3,18%, multiplicándose casi siete veces en 61 años. En el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2011 el total de personas que se declararon pertenecientes al pueblo indígena warao fue 48.771, de los cuales, 24.848 fueron hombres y 23.923 mujeres.

En Venezuela, las carencias históricas para la atención de las poblaciones indígenas, se han visto agravadas por los estragos de una emergencia humanitaria compleja que aqueja a la población a nivel nacional, y con especial gravedad la salud y la vida de los indígenas. El colapso de las capacidades sanitarias producto del desmantelamiento del sistema de salud pública, sobre todo en los últimos cinco años, junto al ascenso de los niveles de pobreza, hambre, desnutrición y el desplome de los servicios básicos, han masificado las afectaciones a la salud, causando daños físicos y mentales a las personas y la pérdida de vidas.