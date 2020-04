Intergremial Sindical Nacional del Sector Salud: Exigimos respuesta ante salarios de hambre

Los trabajadores del sector salud no escapamos de la crisis económica y social que llevó a la EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA. Nuestros, Sueldos y Salarios simbólicos de hambre, enfermedad y muerte, de un monto mínimo de 5 $ (cinco dólares) mensuales, no pueden dar respuesta a las situaciones que a diario el personal de salud enfrentan con el núcleo familiar, es decir, no cubren las necesidades básicas, además no están referenciado a la canasta básica familiar, como lo establece el Artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Todo esto conlleva a que el personal de salud ante la presencia del Covid-19, y las medidas tomadas para la contención y mitigación del virus, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, divulgadas por el Director General, en fecha 11 de marzo de 2020, los cuales exhortan a los gobiernos a adoptar con urgencia y determinación, las medidas necesarias para atender esta emergencia de salud pública internacional y proteger a los ciudadanos. Por ello, se hace aún más perentorio en este escenario de extrema dificultad, que se decidan medidas extraordinarias de orden económico, social dirigida a disminuir el impacto que ha tenido en los trabajadores del sector salud, caracterizada según los propios indicadores oficiales por los dramáticos índices de la hiperinflación, desabastecimiento de alimentos que conducen a la desnutrición, escasez de medicamentos, falta de agua, déficit de transporte público, fallas continuas de electricidad, inseguridad, condiciones deplorables del medio ambiente de trabajo, desmejoras en la calidad de la educación y otros elementos que dificultan el buen desempeño de las prácticas profesionales de cada uno de los integrantes del equipo de salud, de acuerdo a las competencias especifica dentro del sistema público nacional de salud. Además, conociendo el clamor de los Trabajadores(as) ante la grave situación por la que atraviesa el país, solicitamos como medida extraordinaria de orden económico y social para los trabajadores de la salud un Bono Especial Semanal equivalente a 50$ (cincuenta dólares), para mitigar las condiciones de precariedad laboral, en la cual se encuentran trabajando el personal de salud, motivado a los sueldos y salarios de hambre en que han sido sometido durante años, como política de estado del Ejecutivo Nacional. Igualmente, exigimos la implementación con carácter de Urgencia de Unidades de transporte para el personal de salud, con diseños de rutas para el traslado a los centros asistenciales y luego de finalizar cada jornadas a sus hogares, como parte de las medidas de protección y seguridad de los trabajadores (LOPCYMAT), ¡Los trabajadores del sector salud queremos vivir en nuestro país con dignidad! Por los representantes Gremiales Sindicales Nacionales, y Regionales conjuntamente con la Asociaciones Nacionales de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes: Por la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela (FECOBIOVE) Por la Federación Farmacéutica de Venezuela (FFV).

Por la Federación de Fisioterapeutas de Venezuela

Por la Federación Venezolana de Terapeutas Ocupacionales (FVTO) Por la Federación de Psicólogos de Venezuela (FPV)

Por el Colegios de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela (CNDV)

Por la Federación de Colegios Profesionales de Enfermería de la República Bolivariana de Venezuela (FCPERBV),

Por la Federación de Trabajadores de la Salud (FETRASALUD),

Por el Sindicato Único Nacional de Empleado Público, Profesionales, Técnicos y Administrativos de Ministerio del Poder Popular para la Salud (SUNEP-SAS)

Por la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Venezuela (ANTSV)

Por la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes del IVSS

Por la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes del IPASME

Por el Colegio de Bioanalistas del Distrito Federal y estado Miranda

Por el Colegio de Bioanalistas estado Vargas

Por el Colegio de Odontólogos Metropolitanos

Por la Seccional de la SUNEP-SAS Distrito Capital

Por la Seccional de la SUNEP- SAS Miranda

Por la Seccional de la SUNEP- SAS Vargas

Por el Sindicato de Hospitales y Clínicas

Por Médicos Unidos Venezuela (MUV) y Médico Unidos Venezuela Vargas (MUV Vargas).