José Miguel Vivanco: Detenciones durante la pandemia son parte de un patrón represivo

El director de Human Rights Watch división Américas, José Miguel Vivanco, asegura que las cifras que da Maduro sobre casos de COVID-19 son absurdas, afirma que en Venezuela hay un Estado cuasi policial

José Miguel Vivanco

“El régimen de Nicolás Maduro deliberadamente oculta cifras y se dedica a perseguir a periodistas y profesionales de la salud que tratan de denunciar la realidad en el país. La covid-19 ha sido una excusa perfecta para que el régimen profundice la arremetida contra los opositores”. Así lo expresó el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien señaló que en el último informe elaborado por esta organización de DDHH sobre Venezuela se documentan casos de médicos, enfermeros y periodistas detenidos por hablar de la realidad del país.

En entrevista con TalCual, Vivanco indicó que la situación en Venezuela con respecto a la pandemia es posiblemente la peor de la región, debido a que la covid-19 llegó a un país donde el sistema de salud ya había colapsado y donde existe una emergencia humanitaria. “En este contexto, donde además el acceso al agua en los hogares y hospitales es escaso y los hospitales no tienen posibilidad real de tratar complicaciones de covid-19, los médicos con quienes elaboramos nuestro último informe creen que las posibilidades de que un brote del virus se expanda rápidamente y dé muchas muertes son altísimas”.

A juicio del director para las Américas de HRW, aseguró que las detenciones de profesionales de la salud y de la información “es parte de un patrón represivo y de Estado cuasi policial, con fuerzas de seguridad y colectivos haciendo cumplir la cuarentena, que es clásico de una dictadura como la de Maduro, persiguen a los opositores y ocultan información”.

Para José Miguel Vivanco las cifras que da el gobierno son absurdas

-Las cifras que da Venezuela son bajas en coronavirus con respecto a otros países de la región. Usted ha manifestado dudas sobre las cifras oficiales. ¿Cómo se pueden constatar realmente los casos?

.Las cifras oficiales son absurdas. No es posible que en un país donde los médicos no tienen agua para lavarse las manos en los hospitales, el sistema de salud está totalmente colapsado, hay hacinamiento en los barrios populares y en las cárceles, y las autoridades persiguen y detienen a los que intentan visibilizar la realidad en el país, haya un poco más de 2,800 casos confirmados de Covid-19 y solo 23 muertes. Por todas estas razones los médicos de John Hopkins University, la fuente médica más reconocida a nivel mundial en esta materia, no creen en las cifras de Maduro.

-El gobierno de Nicolás Maduro relaja las medidas de cuarentena mientras suben los casos. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-Yo no soy médico ni epidemiólogo, pero cualquier persona medianamente informada sabe que la prevención es indispensable. Las dos medidas básicas que recomiendan los especialistas son lavarse las manos constantemente, que es imposible para muchísimos venezolanos que no tienen acceso al agua, y mantener el distanciamiento social. No podría predecir qué va a pasar en Venezuela con o sin cuarentena, pero sí puedo decirte que en otros países donde las autoridades se resistieron a medidas de distanciamiento social, como es el caso del presidente (Jair) Bolsonaro en Brasil o el presidente López Obrador en México, el aumento de casos fue exponencial.

Ayuda humanitaria

-La AN y el gobierno de Nicolás Maduro firmaron un acuerdo para el ingreso de ayuda humanitaria manejada por la OPS. ¿Qué impacto tendrá eso? ¿Qué más hace falta en atención para Venezuela?

-El acuerdo es un paso importantísimo para que llegue ayuda humanitaria de manera apolítica a Venezuela. Es indispensable despolitizar la ayuda y que el régimen deje que ingrese ayuda, aunque no logre ponerle el sello bolivariano. Este acuerdo se produjo gracias a la presión internacional sostenida y no por buena voluntad de la dictadura. Por eso es clave que la presión continúe, ahora para asegurar una debida implementación del acuerdo, que podría llevar a que ingresen millones de dólares en ayuda humanitaria, y también para asegurar que sea monitoreado por actores independientes y no se roben ni manipulen o politicen los recursos. El próximo paso es que el régimen deje ingresar al Programa Mundial de Alimentos que, junto a sus socios, tiene la capacidad logística de distribuir y hacer llegar asistencia humanitaria a gran escala para cubrir las necesidades del país.

-Usted ha planteado que la ONU ingrese a Venezuela y haga una auditoría sobre la situación del Covid-19. ¿De qué depende eso?

-De Maduro. Aquí el único responsable y obstáculo para terminar con el sufrimiento del pueblo venezolano es el régimen.

Estigmatización de organizaciones de DDHH

-¿Cuál es su opinión sobre los ataques a organizaciones de DDHH. Nicolás Maduro asegura que Provea recibe pagos para generar desestabilización?

-El régimen de Maduro ha orquestado una perversa campaña para estigmatizar a Provea, una de las organizaciones de derechos humanos de mayor credibilidad y prestigio en Venezuela y un modelo para América Latina. Esto ocurre justamente cuando la dictadura está intensificando su arremetida contra críticos, opositores y periodistas, y los venezolanos más necesitan a los defensores de derechos humanos.

José Miguel Vivanco acota que el régimen no tiene vía libre para hacer lo que quiere. “Estamos muy atentos ante el riesgo de que pasen a represalias mayores contra defensores de derechos humanos. Seguiremos informando a la opinión pública mundial, incluidos aquellos gobiernos que siguen atentamente lo que ocurre en Venezuela, acerca del deterioro de la situación interna y en particular si hay indicios de mayor persecución política contra defensores de los DDHH; quienes lo hagan, deberán responder por sus acciones”.