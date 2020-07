Katherine Martínez: en el JM de los Ríos no hay recursos, es muy dura la realidad de nuestros niños

Katherine Martínez hace más de 10 años que lleva la batuta de la ONG Prepara Familia, una organización que nació para brindar apoyo a los pacientes y madres cuidadoras del JM de los Ríos, hoy el reto se ha vuelto más grande, las carencias del sistema de salud son cada vez mayores y la vida de los niños se debate entre el comer o costear sus tratamientos.

El 19 de julio se celebró en Venezuela un atípico día del niño, en esta oportunidad no había parques, funciones de cines o espacios recreacionales dispuestos para celebrar la fecha de los más pequeños, confinados desde hace más de cuatro meses en los hogares debido a la pandemia por covid-19.

Esta nueva realidad no entiende de necesidades y carencias, así ha quedado demostrado con los más de 200 pacientes que hacen vida en las áreas críticas del hospital infantil José Manuel de los Ríos y para quienes su realidad no se detuvo con el coronavirus.

Es por eso que el pasado domingo desde la ONG Prepara Familia se organizaron y buscaron la forma de conmemorar el día de estos niños, niñas y adolescentes, que permanecen por diversas patologías internados en el hospital, y así aprovechar la oportunidad para rendir un tributo al personal de salud.

Así lo explicó Katherine Martínez directora de esta organización, encargada de velar por los derechos de los pacientes y madres cuidadoras del JM de los Ríos.

– El domingo 19 de julio llevaron desde las afueras del hospital JM de los Ríos una serenata de música venezolana a los niños hospitalizados en los servicios de oncología, hematología y nefrología, ¿cómo surgió esta iniciativa?

-Desde que está la pandemia no hay acceso al hospital si no para los pacientes que tengan enfermedades crónicas y requieran tratamiento constante, esto quiere decir que también están suspendidas las visitas, y lo entendemos, por lo que las organizaciones recreativas que van con su belleza a llevarle este tipo de regalos a los niños no han podido ir, entonces desde hace rato veníamos pensando qué podíamos hacer.

Hace un mes se nos ocurrió esta iniciativa, de llevarle una serenata a los niños, lo quisimos hacer por la iniciativa que hemos visto en otros países, donde han cantado, han llevado música instrumental a los niños, a los pacientes, incluso también vino del homenaje que surgió en España, cuando todas las noches a las 8 se aplaudía al personal sanitario por estar ahí atendiendo a los pacientes con coronavirus.

– ¿Tienen los niños en el JM de los Ríos áreas recreacionales que les permitan pasar meses internos y no vulnerar sus derechos?

-Para nada, no es lo mismo un niño hospitalizado en España que en el JM de los Ríos donde no tienen recursos, que no tienen ni agua, en Europa no tienen ninguna preocupación, existen áreas de vídeo juegos en los hospitales, áreas de recreación, aquí los niños ni siquiera tienen televisores, juegos para poder estar todo este tiempo ahí y poder recrearse, es muy dura la realidad de nuestros niños, porque a pesar de sus padecimientos siguen siendo niños.

– ¿Fue fácil conseguir a quienes te apoyaran en esta iniciativa?

-De verdad que no, me costó bastante conseguir músicos que me apoyaran, llamamos a varios hasta que finalmente fueron William y Xabier los que nos dijeron que sí, en ese momento le di gracias a Dios.

Varios de los cantantes que llamamos estaban fuera del país, otros no podían por la pandemia, por las reglas de que no se puede salir de casa y todo eso.

Llegamos a los muchachos porque ellos ya habían participado con nosotros en nuestros compartir, desde Prepara Familia teníamos una alianza con Guataca que duró más de un año y cada vez que había una celebración ellos venían.

– ¿Todo salió cómo esperaban?

-Bueno los muchachos ese día tenían desde el inicio planeado cantar cuatro canciones, claro, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, éramos apenas tres personas, con nuestras mascarillas, guardando distancia.

Ellos (los músicos) llevaron una corneta, pero no previmos que era domingo y los kioscos estaban cerrados, los locales alrededor, así que no lo pudimos conectar, pero bueno igual la actividad salió y fue chévere.

Una doctora se unió y bailó mientras los muchachos cantaban, la última canción estaba dedicada al personal de salud, para agradecer toda su entregar, tú no tienes idea del sacrificio que ellos hacen por cumplir con su labor, y están ahí dispuestos a darlo todo.

Pero de verdad que todo quedó tan bello que entre nosotros surgió la idea de llamar esta iniciativa “La Acera de Enfrente”.

Incluso no teníamos quién lo grabara y casualmente pasó en ese momento por ahí un periodista y fue el que grabó el vídeo que se difundió en las redes.

– ¿Qué buscan desde Prepara Familia con esta iniciativa?

-Demostrarle a la gente que, aunque estemos con este problema sepan que con extremo cuidado, el movimiento de “La Acera de Enfrente” se puede hacer para llevar alegría, en nuestros hospitales en el interior del país.

Desde el domingo he recibido correos de muchísima gente interesada en cantarle a los niños, en llevar sus actos, payasos, magos, entonces seguiremos pensando qué regalos podemos hacerles a los niños en medio de esta situación.

Todos los venezolanos tenemos que pensar, ver de qué manera podemos agradecer tanto compromiso del personal de salud.

Un cambio, un gesto, algo que ayudar y alegrar al que menos tiene, replicando para que la gente se copie de esto, hay un repunte en la pandemia y tenemos que tener un gesto, algo a nivel recreacional.