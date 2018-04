Comunicado conjunto | La crisis del VIH en Venezuela es un irrespeto a los Derechos Humanos

Más de 80 mil personas con VIH y SIDA se encuentran afectadas y en peligro por el 100% de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales, fármacos para el tratamiento de infecciones oportunistas asociadas al SIDA, y de otras medicinas para el tratamiento del cáncer, hemofilia, cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicas, diálisis, trasplantes, parkinson, linfoma, mieloma, problemas hematológicos, salud mental, entre otras.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud no garantiza a las personas con VIH el acceso a estas medicinas, las cuales deben ser suministradas de forma regular en las distintas farmacias públicas de los estados del país.

La opinión pública, así como las ministras y ministros de salud anteriores conocen nuestras denuncias sobre la escasez de antirretrovirales que data del año 2009. También conoce que el actual ministro de salud y presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Luis López, agudizó esta escasez que llegó al 100%, ya que, desde abril de 2017, es decir desde hace UN (1) AÑO no ha firmado las órdenes de compra de estos medicamentos al Fondo Estratégico de Medicamentos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y tampoco ha procurado los recursos económicos suficientes para la adquisición de estas medicinas con otros organismos internacionales y productores de fármacos.

Se ha obviado el mandato constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 15 de julio de 1999, que ordena al Estado venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, suministrar medicamentos antirretrovirales, medicinas para otras infecciones, pruebas de laboratorio y toda la atención integral a venezolanos y extranjeros residentes con VIH y SIDA en Venezuela, todo ello para garantizar los derechos a la vida, salud y el acceso a los avances de la ciencia y la tecnología.

Un número importante de personas con VIH informan a las redes y a las ONG con trabajo en VIH del país, que tienen hasta más de seis (6) meses sin poder tomar los antirretrovirales y otras medicinas, ocasionándoles que el VIH genere mutaciones genéticas, creando resistencia a los medicamentos antirretrovirales, deterioro progresivo físico y mental con frecuentes recaídas de la salud, muchos de ellos presentan Sarcoma de Kapossi, un tipo de cáncer de piel que fue erradicado cuando Venezuela garantizaba acceso universal a los antirretrovirales. En estos momentos cientos de personas mueren a causa del SIDA, la mayoría son jóvenes que no llegan a 35 años de edad, pero su gobierno no reacciona, no actúa, no se perturba por estas situaciones que debieron haber sido evitadas. Venezuela retrocedió 20 años por la falta de respuestas del gobierno venezolano.

Sr. Presidente Maduro, usted como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del Gobierno, TIENE OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, por tanto, usted debe entender que LA CRISIS DE LA SALUD EN VENEZUELA ES UN ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS. La protección de los derechos humanos es imprescindible para salvaguardar la dignidad humana de las personas con VIH. La vida y la muerte de millones de personas están en juego y frente a esto, el Estado venezolano evidencia una total negación en garantizarlos y protegerlos. Estas situaciones de vidas y salud comprometidas superan los asuntos ideológicos, sanciones de países extranjeros, y cualquier otro tipo de argumentos que intentan justificar la grave realidad que sufre la población venezolana.

Por tanto, Sr. Presidente Nicolás Maduro respetuosamente le exigimos:

1.- Garantizar los derechos a la vida, la salud y la no discriminación de las personas con VIH consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus Familiares, y en los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos y VIH suscritos y ratificados por Venezuela en el ámbito internacional.

2.- Cumplir el mandato constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de julio de 1999, que ordena la adquisición, la procura de recursos y la entrega periódica y regular de medicamentos antirretrovirales, fármacos para infecciones oportunistas asociadas, medicinas para otras condiciones de salud como el cáncer, hemofilia, cardiovasculares, gastrointestinales, neurológicas, diálisis, trasplantes, parkinson, linfoma, mieloma, problemas hematológicos, salud mental, entre otras, pruebas de laboratorio para el diagnóstico, control y seguimiento al VIH y otras condiciones de salud, y toda la atención integral a las personas con VIH y SIDA.

3.- Utilizar los fondos de Emergencia, Estratégico y Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), los cuales se encuentran en condiciones de proveer medicinas, vacunas e insumos para el tratamiento y diagnóstico de un amplio número de condiciones de salud, transmisibles y no transmisibles.

4.- Adquirir y entregar sucedáneos de leche maternizada y suplementos alimenticios para las niñas y niños con VIH, hijas e hijos de las madres con VIH, y personas con VIH y SIDA en situación de desnutrición.

5.- Garantizar el suministro de alimentos a personas con VIH y SIDA y sus familiares, sin estar condicionados a la exigencia de mecanismos de control.

6.- Garantizar el suministro de condones femeninos y masculinos y lubricantes a mujeres y hombres con VIH.

Esperamos urgentemente su respuesta a favor de las personas con VIH y otras condiciones de salud en Venezuela.

Por el Consejo Directivo de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+):

Estevan Colina,RVG+ Secretario General Ana CarvajalRVG+ Punto Focal Amazonas Mildred BolívarRVG+ Punto Focal Anzoátegui Pablo MontilvaRVG+ Punto Focal Apure Luis FigueroaRVG+ Punto Focal Aragua Yannys Navarro y Mauro OlivaresRVG+ Puntos Focales Bolívar Eduardo Franco y Coralia OlivaresRVG+ Puntos Focales Carabobo Angela Delgado y Alberto NievesRVG+ Punto Focal Dtto. Capital Arcadio BrachoRVG+ Punto Focal Falcón Daniel JerezRVG+ Punto Focal Guárico Raiza Farnataro de AriasRVG+ Punto Focal Lara Walter TrejoRVG+ Punto Focal Mérida José ToroRVG+ Punto Focal Miranda Juan MarcanoRVG+ Punto Focal Nueva Esparta Yannerys Coil y José A. BecerraRVG+ Puntos Focales Portuguesa Marisol Martínez y Domingo VivasRVG+ Puntos Focales Táchira María AlmeidaRVG+ Punto Focal Yaracuy María Ortega y José BravoRVG+ Puntos Focales Zulia

Organizaciones de la Sociedad Civil venezolanas:

C. Convite Acceso a la Justicia Acción Ecuménica, Caracas Acción Solidaria, Caracas Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo), estado Zulia ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA, Caracas ACIVA, estado Aragua ADHAM, estado Nueva Esparta AID FOR AIDS Venezuela, estado Miranda AMAVIDA, estado Zulia Anzoátegui Sin SIDA, estado Anzoátegui Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ AC) Asociación Civil Mujeres en Línea ASOMUVID, estado Portuguesa ASOVIDA, estado Mérida AVESA Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa Cambio Positivo, estado Zulia Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Monseñor Oscar A. Romero, estado Mérida Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela CEPAZ Centro de Justicia y Paz Civilis Derechos Humanos Coalición Clima21 COFAVIC Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira Comisión Justicia y Paz Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU Comité de Usuarios víctimas del desabastecimiento de medicamentos para el VIH/SIDA del estado Portuguesa Espacio Público Fundación Amigos de la Vida, Caracas Fundación Arcoiris por la Vida, estado Miranda Fundación Conciencia por la Vida, estado Lara Fundación Gran Familia de la Salud, estado Bolívar Fundación Luz y Vida Fundación MAVID, estado Carabobo Fundación Preservate, estado Zulia Fundación Reflejos de Venezuela FUNDAPEMA, estado Apure Fundasidarta, Estado Táchira Justicia y Paz Los Teques Caritas Los Teques Laboratorio de Paz Liga Merideña de lucha contra el SIDA Monitor Social AC Movimiento SOMOS Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho Organización STOP VIH, estado Nueva Esparta Positivos en Colectivo Proyecto de Vida, estado Portuguesa RVG+ El Tocuyo, estado Lara Un Mundo Sin mordaza Una Ventana a la Libertad Uniandes AC Unión Afirmativa de Venezuela Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

Organizaciones de la Sociedad Civil del ámbito internacional: