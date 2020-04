Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete: el Ministerio Público tiene paralizado el caso de mi hijo

A tres años del asesinato del estudiante de la Universidad Metropolitana y deportista Juan Pablo Pernalete, la madre de la promesa del basquetbol asegura que no se cansará de buscar la justicia y acusa al fiscal Tarek William Saab de estar subordinado a las órdenes del Ejecutivo

Alrededor de 160 venezolanos, en su mayoría jóvenes estudiantes, murieron durante las protestas que se sucedieron desde el 1° de abril de 2017 hasta septiembre de ese mismo año, muchos de ellos por la acción represiva de los cuerpos de seguridad del Estado, aunque también por la de grupos irregulares armados, sin que hasta ahora para la cantidad más grandes de los mismos se haya hecho justicia.

Uno de los casos que más conmocionó a la opinión pública fue el del joven estudiante de contaduría en la Universidad Metropolitana y promesa del basquetbol Juan Pablo Pernalete, quien cayó abatido durante unas manifestaciones en la urbanización Altamira por un objeto que le impactó en el pecho.

Testigos en la escena aseguraron que al estudiante de 20 años un guardia nacional le disparó una bomba lacrimógena al pecho. Fue llevado a Salud Chacao pero ingresó sin signos vitales. El ministro de Comunicación e Información para entonces, Ernesto Villegas, aseguró que a Juan Pablo le habían asesinado personas que formaban parte de la protesta y que lo habían hecho con una pistola de perno.

Evidencias del asesinato de Juan Pablo Pernalete

Días más tarde la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que en las primeras investigaciones se pudo comprobar que a Pernalete lo mató el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho, mostró las gráficas del traumatismo del joven y los comparó con los dispositivos que estaban siendo utilizados por la Guardia Nacional para disgregar las manifestaciones.

Después de aquello, la fiscal Ortega Díaz fue destituida por una asamblea constituyente que no convocó el pueblo sino Nicolás Maduro, la cual nombró a su vez a Tarek William Saab, exgobernador del estado Anzoátegui y dirigente del chavismo, como su sustituto. Desde entonces en nada han avanzado las averiguaciones.

Los padres de Juan Pablo, Elvira y José, no cejan en buscar que los organismos respectivos actúen, pero, en entrevista con TalCual, aseguraron que están convencidos de que, no será hasta que se produzca un cambio político en el país, que se hará justicia no solo para el joven estudiante y promesa de la NBA, sino para tantos otros caídos durante aquél año turbulento.

Les quitaron la paz con el asesinato de Juan Pablo Pernalete

“Hemos agotado las instancias nacionales y hemos acudido a los organismos internacionales. No hemos descansado en buscar la justicia para Juan. No tenemos paz porque la paz solo la tendremos cuando haya justicia. Nos hicieron un daño psicológico, nos acabaron la paz luego que se matara a nuestro muchacho y que no se haya hecho justicia”, expresó la señora Pernalete, quien insistió en que desde que comenzó la gestión de Tarek William Saab al frente del Ministerio Público se paralizó por completo la investigación.

Indicó que cada semana acuden a la sede del MP a solicitar justicia y a corroborar cómo va el caso. “Introducimos escritos donde solicitamos se ejerzan recursos ordinarios y extraordinarios para incautar todos los libros, los partes de armas, (se determine) quiénes llevaban en ese momento las carabinas; el destacamento que estaba apostado en Altamira el 16 de abril, pero el Ministerio Público no ejerce esa medida. Manda escritos a la Guardia, que no da respuesta y evade entregar la información que solicitan y el MP no ejerce presión. Vemos que no hay una justicia efectiva no solo para el caso de Juan Pablo sino el del resto de los jóvenes”, relató.

La señora Elvira Pernalete reiteró que un guardia nacional le disparó directo al pecho a Juan Pablo Pernalete aquel aciago día de abril de 2017; recordó que la información la tiene el MP, pero desde el alto gobierno se tergiversa todo, generando la matriz de opinión según la cual al joven lo asesinaron sus propios compañeros con una pistola de perno.

“El Ministerio Público está al tanto y tiene todos los elementos probatorios para individualizar el guardia. Desde el 24 de mayo de 2017, que fue el pronunciamiento de la fiscal para ese momento, se dijo que tenían todos los elementos para individualizar, y hasta la fecha de hoy no ha habido avances reales en la investigación”, apuntó.

Subordinación

José Pernalete expresó que el Ministerio Público está subordinado a las órdenes que emite el Ministerio de la Defensa. “Cómo es posible que emitan órdenes para ejercer acciones y le salen con evasivas con respecto al caso de Juan Pablo. Está una citación que se está haciendo a un comandante, Elián Lagonell, a quien desde agosto del año pasado le hacen citaciones para que se presente a dar declaraciones y no ha acudido, burlándose del MP”.

En su opinión, no hay la voluntad por parte del MP, organismo que ejerce la acción penal, para seguir avanzando en el caso. “No hay estado de derecho, las instituciones que están encargadas de hacer justicia están subordinadas al poder central y la orden es no avanzar, no solo en el caso de Juan Pablo sino en el de todos los jóvenes asesinados en 1017”.

-¿Han tenido contacto directo con el fiscal Tarek William Saab?

-Elvira Pernalete: Para nada. Nos hemos reunido con las directoras de Área Procesal y DDHH. En varias oportunidades nos han dicho para reunirnos con ese señor, le hemos dicho que no porque no lo reconocemos. Porque fue impuesto allí y desde que está allí ha paralizado el caso. Ellas nos atienden, pero no nos dan justicia. Queremos que el MP haga su trabajo como organismo

Política de Estado

-¿Y a qué instancias internacionales han acudido?

-El 16 de abril de 2018, a un año del asesinato de Juan Pablo. Mi esposo viajó a Ginebra a introducir una demanda contra el Estado, primeramente por violar el derecho humano a la vida de Juan Pablo, el derecho a la manifestación pacífica, a la de reunión, y el de nosotros a buscar justicia, nos han tratado de manera cruel e inhumana al crear una matriz de opinión y llamando a nuestro hijo delincuente y criminal. Causándonos un daño moral y psicológico.

“Adicional a esto introducimos ante el TSJ como víctimas antejuicio de mérito a estas personas que se encargaron de crear esa matriz de opinión Pedro Carreño, Delcy Rodríguez, Ernesto Villegas, Padrino López, Benavides Torres, María Alejandra Díaz, eso está en cero desde el 30 de junio de 2017”, agregó.

Comentó que el 16 de noviembre de 2017 acudieron a la OEA para dar testimonio y la audiencia preliminar para que los expertos dieran su opinión con miras a elaborar un informe para ir a la Corte Penal Internacional (CPI). “Hemos ido a la Corte Interamericana de DDHH, entregamos información cuando estuvo la (Alta Comisionadas de las Naciones Unidas para los DDHH) señora Bachelette, y a la propia comisión; se estableció que hubo un patrón determinado. Está el plan Guaicaipuro (por parte de los organismos de seguridad) y se evidencia que hubo una política de Estado para reprimir a estos jóvenes. Hubo un patrón para asesinar a la disidencia”.

Solidaridad

Elvira Pernalete manifestó la intención que tienen de ayudar a los otros padres (de víctimas durante las protestas) y, en este sentido, refirió que han conformado un comité de familiares y víctimas de 2017, el cual está activo desde diciembre de 2019 pero no lo hemos podido registrar. “El Sarem dice que está en revisión”, acotó.

“Al ver que no tenemos manera, mientras esté este régimen, de hacer justicia, porque los organismos de justicia están subordinados a un poder central, hemos querido dar toda la información que podamos a los organismos internacionales. Hemos sido objeto de intimidación y amenaza y tratos crueles cuando vamos a buscar justicia. Nos hacen esperar por horas, le dicen a nuestro hijo guarimbero las propias fiscales, esos son tratos crueles y degradantes hacia nosotros y hemos tenido que ir soportando”, abundó la madre de Juan Pablo Pernalete.

-¿Ha habido algún efectivo policial o militar detenido o imputado?

-No. Lo que aparece en el expediente es, primero, que no aparecían, que ellos (los guardias nacionales) no estaban en el lugar de los hechos; cuando hay testigos, evidencias. Hay un video donde se ve que a Juan Pablo le disparó un guardia. El ministerio Público no ejerce. Hemos pedido que incauten, que pidan los nombres del destacamento que estaba apostado en Altamira. Nos dicen que están buscando, pero aun así no actúan.

José Pernalete subrayó que desde el mismo día que apareció Diosdado Cabello en su programa con el Mazo Dando en la noche que asesinaron a Juan Pablo diciendo que no había presencia de guardias nacionales en el sitio donde fue asesinado el joven y que fueron sus propios amigos de manifestación que lo asesinaron “con esa fulana pistola de pernos” el Gobierno ha mantenido su línea.

“No nos van a entregar el guardia nacional porque ellos van a seguir manteniendo su línea de que no había guardias nacionales; cuando hay grabaciones, videos, todos los elementos necesarios (para demostrar) que había presencia de la Guardia Nacional, que cuando dispara el guardia directamente al pecho de Juan Pablo lo impacta. Están todos los elementos de prueba convincente, pero no se dan a la tarea de detener a quienes estaban allí en ese momento asesinando a Juan Pablo, porque se les va a caer la mentira de que a Juan Pablo no lo asesinó un guardia nacional”, insistió el padre del joven asesinado.

Prohibido olvidar

Los padres de Juan Pablo Pernalete enviaron un mensaje a los jóvenes que desean una Venezuela distinta, próspera, con oportunidades para todos, y les aseguraron que ellos no se van a cansar de seguir luchando.

José Pernalete: “Está prohibido olvidar. No podemos olvidar a cientos de jóvenes que fueron asesinados o están encarcelados injustamente por simplemente ejercer su derecho a manifestar, a la libre elección, a tener un mejor futuro en su país, tienen que mantenerse en sus convicciones de lucha, tienen que seguir sabiendo que son el futuro para un país donde imperen los derechos”.

Elvira Pernalete: “Nosotros como padres vamos a seguir luchando por los sueños de Juan Pablo y por la justicia para él y para todos los jóvenes que sueñan con un país mejor”.

Alianza Tal Cual – Provea