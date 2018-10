36 años de la Masacre de Cantaura | Crimen del pasado, impunidad del presente

En octubre de 2013 el Ministerio Público a través de la Fiscalía 80° de Derechos Fundamentales imputó al médico forense Guillermo Solano por su vinculación con los hechos, al presuntamente encubrir a los autores materiales mediante la emisión de certificaciones de defunción falsas. Por los hechos de Cantaura también han sido imputados el ex director general de la antigua DISIP, Remberto Uzcátegui, el ex director de Inteligencia de ese organismo, José Domínguez Yépez y el ex comandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán. En 2014 la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público estaba a la espera de la concreción de las órdenes de aprehensión libradas contra los presuntos responsables. Asimismo, el Ministerio Público solicitó “Alerta Roja, Difusión Roja o Código Rojo”, ante la Dirección de Policía Internacional (INTERPOL), de los ciudadanos Henry Rafael López Sisco, Vicente Luis Narváez Churión, y Clemente Eduardo Rojas La Rosa. Dicha solicitud fue negada conforme a lo establecido en el artículo 3 del Estatuto de la OIPC-Interpol.

Al cumplirse un año más de los sucesos, Provea recuerda que los autores materiales e intelectuales de estos hechos siguen sin sanción, y los sobrevivientes y familiares de las víctimas, aún no obtienen ni verdad, ni justicia, ni reparación. No hay un solo detenido por los hechos de Cantaura a pesar de los avances en la determinación de las responsabilidades.

Además genera honda preocupación que el Informe de la Comisión de la Verdad, omitió la participación de Roger Cordero Lara, para entonces piloto de la Aviación Militar Venezolana que pilotó uno de los aviones Bronco OV-10 que bombardearon el campamento en Cantaura. Cordero Lara admitió su participación en los hechos, e incluso, el otrora dirigente estudiantil del partido Bandera Roja, Elias Jaua, justificó el papel del ex piloto en la masacre alegando: “A un piloto lo mandan a un objetivo determinado. Los responsables de ordenar la masacre, están precisamente del lado de la mesa de la ultraderecha”.

Roger Cordero Lara fue ascendido a General de División y se desempeñó como Comandante General de la Aviación durante la gestión del ex Presidente Hugo Chávez. Cordero Lara ha sido diputado a la Asamblea Nacional por el estado Guárico en dos períodos consecutivos, incluyendo el actual. Hay suficiente información en el expediente de Cantaura que indica que este ciudadano participó en el bombardeó al campamento guerrillero del FAS. El 26 de enero de 2011, Provea solicitó a la junta directiva de la Asamblea Nacional el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Cordero Lara e instó al parlamento a promover políticas y acciones encaminadas a facilitar las investigaciones y las sanciones a los responsables de la masacre, esta solicitud nunca obtuvo respuesta.

Provea recuerda que el artículo 29 de la Carta Magna establece como obligación de Estado la investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos que, vale decir, son imprescriptibles. El artículo 25 de la Constitución expresa que ningún funcionario público podrá excusarse al afirmar que obraba en cumplimiento de la “obediencia debida a un superior”, cuando se trate de violaciones a derechos humanos. Reiteramos nuestra solicitud para que se desclasifique el expediente sobre la Masacre de Cantaura, por parte del Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, y su acceso público tanto para los familiares de las víctimas como para el resto de la sociedad venezolana.

Como hemos dicho en otras ocasiones no pueden haber víctimas de primera y segunda categoría, tampoco puede haber victimarios de primera o de segunda categoría. Cantaura es un claro ejemplo de la ineficiencia y la complicidad del sistema de administración de justicia para favorecer, con la impunidad, los crímenes del pasado y alentar los abusos del presente.

Prensa Provea