Masacre de El Junquito | Estado debe entregar restos de los fallecidos por respeto a familiares y para la preservación de evidencias

Debido a las circunstancias violentas que rodearon la muerte de estos ciudadanos, el Ministerio Público, con sujeción a lo que establece la normativa vigente y conforme al principio de debida diligencia, debe realizar las actuaciones necesarias para garantizar la preservación de los cadáveres. En este sentido el Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas aprobado por el Ministerio Público en 2012, establece los mecanismos y procedimientos necesarios para la preservación de las evidencias físicas y digitales en el curso de la investigación penal. Además, según lo define el propio órgano en el Manual “[la cadena de custodia es considerada] …como la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales o físicas, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación, desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar de hallazgo, su trayectoria por las distintas dependencias que cumplan funciones de investigaciones penales, criminalísticas o forenses, continuando con la consignación de los resultados a la autoridad competente, hasta la culminación del proceso”.

Por su parte el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de la Organización de Naciones Unidas, establece que “luego de realizado el protocolo de autopsia deben restituirse en el cadáver todos los órganos que no se vayan a conservar, y debe embalsamarse bien el cadáver a fin de facilitar una segunda autopsia si se desea hacer en algún momento futuro”. El Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas del Ministerio Pública, también establece que al concluir la autopsia “se deberá reintegrar al cadáver, todos los órganos que se examinaron, lo cual evitará complicaciones en caso de exhumaciones”.

En ambos instrumentos se contempla la necesaria preservación del cadáver a objeto de no impedir el curso de las investigaciones y no hacer nugatoria la realización de una exhumación de los restos que permita aclarar situaciones no aclaradas en la primera autopsia, o encubiertas por los practicantes del procedimiento con la intención de favorecer la impunidad. Cabe destacar que en el operativo que resultó en la muerte de Oscar Pérez y seis de sus acompañantes, hay suficiente evidencia audiovisual que permite presumir que se produjeron ejecuciones extrajudiciales. La desoída solicitud de negociación y entrega de Oscar Pérez por parte de las autoridades, el empleo excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad actuantes en el procedimiento y la ausencia y silencio del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, suponen la comisión de graves abusos contra los derechos humanos en el marco de la “Operación Gedeón” que deben ser aclarados en el curso de una investigación imparcial y transparente.

La ilegal decisión de cremar los restos de José Antonio Tovar Colina generó un grave y negativo precedente que Provea advirtió en su momento, como una amenaza para el futuro que abriría las puertas a que actuaciones policiales que vulneren el derecho a la vida, pudieran ser encubiertas mediante la abierta destrucción de evidencias. Provea aspira que en este caso no se repita lo ocurrido entonces, y emplaza enérgicamente al Ministerio Público a realizar las diligencias necesarias para preservas todas las evidencias físicas que permitan la conducción de una investigación penal por parte de este órgano.

En la larga lista de abusos cometidos en la “Masacre de El Junquito”, negar a las víctimas y sus familiares el derecho a la justicia y la verdad, sería la continuación de las violaciones de derechos humanos y el consentimiento de la impunidad y los crímenes. Además, los funcionarios que ordenen o ejecuten la eventual destrucción de evidencias en el caso, estarán sujetos a sanciones penales conforme a la legislación penal vigente y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha dicho que el derecho a conocer la verdad se encuentra estrechamente vinculado con el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes.

Prensa Provea