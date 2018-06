Movimiento de derechos humanos rechaza acusaciones del ministro Luis López contra Francisco Valencia y CODEVIDA

Las organizaciones no gubernamentales que suscribimos este comunicado público rechazamos enérgicamente los señalamientos del ministro de Salud Luis López contra Francisco Valencia, defensor de derechos humanos y Presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida).

El ministro López, en un programa de radio transmitido este lunes 11 de junio afirmó: “Este señor de Codevida es un empleado de Roche –la empresa farmacéutica- Tu podrás padecer algún tipo de enfermedad, pero si tú abres la boca y te metes en el mundo político, qué respuestas quieres. Tú eres un sinvergueza y un asalariado de Roche, que como este ministro y este presidente no le están comprando los medicamentos que Roche nos quiere vender, lo poquito que nos quieren vender, al precio que sea, y los estamos buscando por India; como no estamos buscando los medicamentos que a ti te dan dinero, tú tienes a los pacientes llevándolos al Ministerio. Sinverguenza, se te va a terminar de caer la careta, porque ya tienes, incluso, a lo interno, una fuerte división, que donde te vean te van a decir tus cuatro cosas para que aprendas a respetar; ¿a quién?, a los pacientes. No pueden seguir jugando desde Codevida, que es el cartelito, dirigido aquí en Venezuela, representante de la Roche y asalariado de la Roche, seguirle diciendo a la gente que no hay medicamentos…”.

El alto funcionario gubernamental no fundamentó sus graves acusaciones ni contra el presidente de Codevida ni contra esta Coalición, ocupada en defender los derechos a la salud y la vida de la población venezolana. Tampoco ofreció mayores detalles sobre las razones para no tomar medidas urgentes que comprenden usar la asistencia humanitaria a fin de evitar que unas 300.000 personas con condiciones crónicas fuesen privadas de medicamentos por más de un año, incluyendo personas trasplantadas, con hemofilia, cáncer y VIH que han ido falleciendo entre los años 2017 y 2018 por no tomar sus tratamientos.

El ministro López ocupa la cartera de Salud desde mayo de 2017, luego de desempeñarse como director de Salud de la Gobernación de Aragua. Durante su gestión, han empeorado los servicios públicos de salud y han ocurrido importantes retrocesos, como la suspensión del programa de procura de órganos y trasplante renal. Transcurrido un año de dicha suspensión, que deja en riesgo de muerte a aproximadamente 5.000 venezolanos, Codevida realizó una de las más recientes jornadas de protesta en la sede del Ministerio de Salud. Esas son las acciones ciudadanas que molestan al ministro López.

Las denuncias de Codevida sobre la privación de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico en Venezuela han sido convalidadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el Informe País elaborado por la CIDH y divulgado en febrero de 2018 se indica: “…tres millones de personas con enfermedades crónicas habrían pasado al menos un año sin acceder a ningún tratamiento”. El 9 de febrero de 2018, 4 Relatores Especiales y Expertos Independientes de las Naciones Unidas de forma conjunta, señalaron que “miles de personas en Venezuela sufren hambre, no tienen acceso a medicamentos esenciales y están tratando de sobrevivir en una espiral que no parece tener final…”. Asimismo, señalaron que “la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer”.

Francisco Valencia es una víctima directa del incumplimiento del Estado en su obligación de garantizar la salud y la vida de las personas con condiciones crónicas. Su labor en defensa de los derechos humanos ha sido reconocida dentro y fuera de Venezuela, y en marzo de 2018 fue merecedor del Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá y del Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela. En esa oportunidad Valencia dijo: “Todos debemos ejercer la defensa de las personas más vulnerables: nuestros niños, nuestros abuelos, las personas con condiciones de salud crónica…es momento de que todos nos unamos ante esta situación devastadora que estamos viviendo, para que tengamos una Venezuela distinta”.

La CIDH y los órganos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas también han manifestado su preocupación por la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y la existencia de prácticas estatales que restringen gravemente el ejercicio del derecho a la protesta social y libertad de expresión en Venezuela. Las acusaciones del ministro López contra Valencia corresponden, precisamente, a un sistemático patrón de intimidación y represalia contra defensores, personal de salud y periodistas que han denunciado los altos niveles de destrucción en los que se encuentra el sistema sanitario venezolano y los daños y pérdida de vidas humanas que ello está causando como producto de una emergencia humanitaria compleja en Venezuela.

Las organizaciones que suscriben el presente documento acogemos la exhortación de la CIDH al Estado venezolano en defensa de la legítima promoción y defensa de derechos humanos, establecida como un derecho y como un deber ciudadano en el artículo 132 de la Constitución: “Garantizar las condiciones para que las y los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades sin temor a intimidación y represalias, abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores, sólo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos y protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar atentados contra su vida e integridad”.

Igualmente exigimos al Ministro y demás autoridades abstenerse de descalificar el trabajo de Francisco Valencia y exhortamos a la Defensoría del Pueblo a realizar sus funciones y pronunciarse públicamente a favor del derecho a defender derechos.

Asimismo, solicitamos a las organizaciones sociales y de derechos humanos del continente continuar monitoreando y visibilizando la emergencia humanitaria compleja en nuestro país, haciendo todos los esfuerzos posibles para que el gobierno venezolano acepte la asistencia y cooperación internacional que permita, a corto plazo, que las personas en el país puedan tener acceso a medicamentos y a servicios de salud esenciales.

Adhieren

ACCSI Acción Ciudadana Contra el Sida

Aula Abierta

Asociación Civil Mujeres en Línea

ASOVIDA Mérida

ACONVIDA

Amnistía Internacional Venezuela

Asociación Civil La Ventana

A.C ASOADNA ALAPLAF

Acción Solidaria

Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa.

Asociación Civil Saber es Poder – ASOSABER

A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA

Acceso a la Justicia

Asociación Venezolana para la Hemofilia

A.C. MÉDICOS DE VENEZUELA

A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA

Acción Zuliana por la vida

Acción Cívica Rescate Nacional

Amigos Trasplantados de Venezuela

Alianza Venezolana por la Salud

Asociación Venezolana de Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Amigos Transplantados de Venezuela

AC YoReumático

Asociación Venezolana para la Hemofilia

Asociación Civil Conquistando la Vida

Cátedra de la Paz – Universidad de Los Andes

Convite AC

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos- Cadef

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU

Coalición Clima21

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela

Centro de Justicia y Paz – CEPAZCentro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)

CECODAP

Civilis Derechos Humanos

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)

Centro para la Paz y los DDHH UCV

CMDNNA Guaicaipuro

CTV LARA

Comité de DDHH para la defensa de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad.

Cátedra de Derechos Humanos UCLA

Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela

Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos

Espacio Público

EXCUBITUS derechos humanos educación

Fundación Nueva Mujer Margarita

Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela

Fundación Comunitaria La Voz de Guaicaipuro

Frente Nacional de Mujeres

Fundación CIIDER

Humano Derecho Radio Estación

Defiende Venezuela

DPR-LARA

Fundación Ángeles Chiquinquireños

Fundación Leonardo González Barreto J410572485

Fundación para la Prevención de la Violencia Domestica hacia la Mujer

Fubdanica

Fundación Aguaclara

Funcamama

FIA capitulo Venezuela Seccional Anzoategui

Geografía Viva

Hombres por la eguidad e igualdad

Justicia y Paz OP Vzla

Laboratorio de Paz. LabPaz

Liga Merideña contra el Sida

Médicos Unidos Capítulo Anzoátegui

Monitor Social A.C.

Médicos Unidos de Venezuela Capítulo Carabobo

Médicos Unidos Venezuela Capítulo Táchira

Médicos Unidos de Venezuela España

Médicos Unidos de Venezuela capitulo Nueva Esparta

Médicos Unidos de Venezuela Capítulo Carabobo (Dirección de DDHH y Civiles)

Médicos Unidos de Venezuela Falcón

Médicos Unidos de Venezuela Capitulo Bolívar

Médicos Unidos Nueva Esparta

Médicos Unidos Venezuela, Capítulo Zulia

Médicos Unidos de Venezuela – USA

Médicos Unidos de Venezuela – Capítulo Guárico

Médicos Unidos de Venezuela en Chile

Médicos Unidos de Venezuela Perú

MAVID Carabobo

Movimiento Ciudadano Dale Letra

Madres y Padres Por Los Niños en Venezuela (MAPANI VZLA)

Monitor Social A.C. (Nva Esparta)

Meals4Hope

Organización StopVIH

ONG No permitas malos tratos

Observatorio Venezolano de los Derechos humanos de las Mujeres.

Observatorio Venezolano de la Salud (OVS)

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV)

Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)

Padres Organizados de Venezuela

Prepara Familia

Psicólogos sin Fronteras Venezuela

Piloneras

Programa Venezolano de Educacion Acción en Derechos Humanos (Provea)

Proiuris

Redes Ayuda

Red Rosa Venezuela

Red de Accion y Defensa por los Derechos Humanos – RADDH

Redhnna

Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolana

RedesAyuda

Senosayuda

Salud Nueva Esparta

Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

Transparencia Venezuela

The arTEA Project

Un Mundo Sin Mordaza

Una Ventana a la Libertad

Uniandes AC.

Unión Afirmativa

Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto

Individualidades:

Linda Loaiza López

Susana Raffalli

María Nuria De Cesaris

Nora Ysturiz

Mónica Márquez

Julio González, medico jubilado

Carolina De Oteyza

María Teresa vieira da Costa

Pedro Galvis

Raul Viera

Julio Vasquez

Lorena Canelon

Mari Sulbaran

Griselda Barroso Morgado

Gustavo Canelon

Francisco Heredia

Marlon Martínez Carrizo.

Pilar Veracierta Ibarreto.

Katyuska Mata

Maria Eugenia Guevara

Yadira franco

Ana Rosario Contreras

Lilian Vivas D.

Rafael Ortiz

Raúl Cubas

Katyuska Mata Mulier

Dr Wiston Giménez, Médicos Unidos de Venezuela capítulo Lara

Leonardo Rodríguez Angola, Defensor de DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes

Nombre Organización