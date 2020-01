Sin insumos ni respuestas, niños desprotegidos

Este jueves 23 de enero, las madres y padres de los niños hospitalizados en el hospital J.M. de los Ríos, volvieron a protestar por la salud de sus hijos, exigiendo más insumos, medicamentos, funcionamiento de los servicios básicos, apertura del área oncológica y reactivos para el centro pediátrico más importante de Venezuela.

Los padres aseguran que 80 niños están en riesgo de perder sus vidas luego que oncología esté paralizada desde diciembre 2019, desprotegidos ante un sistema que ignora la situación y vende una normalización que no está sucediendo, afirman que en la vida real mientras los políticos pelean, ellos(padres) tienen que salir a resolver cómo comprar un tratamiento que puede superar hasta 3 salarios mínimos, y deben abandonar sus tierras para dormir en los alrededores del hospital con el objetivo de salvar la vida de sus hijos. Venezuela continúa desprotegida en la salud, y los niños sin ninguno de sus derechos respetados, con el miedo de perder su futuro y convertirse en una cifra más.

El J.M. de los Ríos es el centro pediátrico más importante de Venezuela, pero no tiene insumos tan básicos como gasas o guantes, su infraestructura cada día se deteriora más y su personal trabaja con las uñas. Los médicos afirman que desean quedarse y dar todo de si para salvar las vidas de los más pequeños, pero el sistema hospitalario no lo permite, ni mucho menos sus autoridades que están bajo las políticas de Nicolás Maduro.

“Cuando llegamos al Hospital no me la atendieron, no me la atendieron porque no había espacio, ni siquiera me la revisaron porque estaba colapsada la emergencia…” Asegura Mary Lobo, madre de una niña con problemas de hematología, quien tuvo una crisis de un tumor en el mediastino lo que ocasionó un derrame en su corazón, corrió al J.M. pero la respuesta fue clara: no la podemos ingresar. Su vida fue salvada por la intervención de doctores del Hospital Vargas, pero aún tiene secuelas y desea que su pequeña crezca, tenga futuro y logre atenderse en cualquier centro médico cuando sea necesario, sin restricciones ni riesgos.