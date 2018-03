ODH-ULA insta a organismos públicos a no incurrir en prácticas discriminatorias

El llamado del ODH-ULA es la resulta de una investigación realizada recientemente en la que a través de entrevistas a personas de distintos sectores sociales y distintas regiones del país (ámbito rural y urbano), así como a funcionarios públicos, se concluyó que el carnet es un mecanismo de exclusión que soló beneficia a quienes están inscritos en el partido de gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y no a quienes en realidad lo necesitan.

Tal realidad la manifestaron los venezolanos entrevistados quienes dijeron que optaron al carnet creyendo en la igualdad y en el sistema de gobierno y no son beneficiados por no figurar en todos los controles implementados por el gobierno.

El equipo de investigación del ODH-ULA determinó que el portador del Carnet de la Patria debe estar inscrito en el Psuv y además no ser firmante de la lista Tascón y Maisanta, las cuales sirvieron y sirven para despedir trabajadores públicos que firmaron para solicitar el referéndum revocatorio al ex presidente Hugo Chávez y para no contratar a quienes avalaron la solicitud.

La lista Tascón fue remozada y aumentada y pasó a llamarse lista Maisanta, la cual ha sido profusamente usada en los distintos ministerios y despachos públicos para excluir de contratos de obras o laborales, viviendas, becas, entre otros planes sociales, a quienes en ella aparecen como firmantes.

Ante la grave situación generada y sostenida por un gobierno que se ha caracterizado en todos estos años por no escuchar el clamor ciudadano y por actuar al margen de la Constitución y las leyes legítimamente instituidas, el ODH-ULA exigió el cese de las prácticas discriminatorias y exhortó a las personas que sufren exclusión a presentar sus denuncias ante el Observatorio u otros organismos de Derechos Humanos, a fin de que se registren los casos y quede constancia de las violaciones a los derechos fundamentales.

Asimismo, el ODH-ULA instó a los excluidos y a toda la población a ejercer el legítimo derecho a la protesta, de manera pacífica y sin armas, tal como lo establece la Constitución Nacional. (Prensa ODH-ULA)

Prensa Observatorio de Derechos Humanos de la ULA