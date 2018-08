Organizaciones de la sociedad civil de América y el Caribe alzan llamado ante crisis de movilidad humana venezolana

América y el Caribe, 22 de agosto de 2018

A los Gobiernos de la Región

A los Organismos Internacionales Competentes

A la sociedad de las Américas y el Caribe

Las organizaciones y personas abajo firmantes, miembros de un grupo de trabajo de solidaridad

con nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, en calidad de defensoras de los derechos

humanos, de los derechos de la movilidad humana, de ayuda humanitaria, de desarrollo y

académicos/as, hacemos un llamado a los Estados de la región, a la sociedad civil y a la

comunidad internacional, con el fin de redoblar esfuerzos y trabajar de manera conjunta frente el

masivo desplazamiento forzado de más de dos millones de personas venezolanas que se

encuentran actualmente en varios países de la región. En particular, resaltamos la importancia

del reforzamiento de la protección y de la prevención de cualquier vulneración de los derechos

de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional.

La crisis que actualmente enfrenta la región no tiene paralelo alguno en la historia de nuestro

continente. Tanto por la magnitud de la población en movimiento, como por la celeridad con que

este desplazamiento se ha presentado. Ello obliga a todos los actores involucrados a fortalecer,

mejorar y, en su caso, desarrollar nuevos mecanismos internos y de responsabilidad compartida

En este sentido, vemos con preocupación las recientes medidas adoptadas por los gobiernos de

Ecuador y Perú de solicitar pasaportes a la población venezolana como único documento para

ingresar en su territorio. Asimismo, rechazamos cualquier intento, de hecho o de derecho, de

cerrar las fronteras para evitar el paso a ésta o cualquier otra población en necesidad de

protección internacional o ayuda humanitaria. Estas medidas contravienen no solamente

convenciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derecho

internacional de los refugiados sino, en algunos casos, los propios ordenamientos de orden

constitucional de los países concernidos.

Este tipo de medidas solamente pone a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad,

por ejemplo, facilitando el tráfico y trata de personas, contribuyendo a la separación de familias,

limitando la capacidad de un Estado para identificar y brindar la atención especializada que

ciertos grupos necesitan, como la niñez para garantizar el interés superior del niño/a, entre

muchos otros supuestos.

Es por ello, que planteamos lo siguiente:

1. Por la magnitud del fenómeno de movilidad humana que la región está enfrentando, y

que continúa en aumento, pedimos a los Estados que aborden este tema desde una

mirada y perspectiva regional, mediante consultas amplias que incorporen a las

organizaciones de la sociedad civil, y que puedan generar alternativas coordinadas y

complementarias, partiendo de un enfoque integral de derechos y con una mirada de

soluciones duraderas.

2. Debido las difíciles y precarias condiciones en las cuales las personas realizan sus

desplazamientos, es importante atender esta crisis humanitaria desde mecanismos

eficaces y articulados, como por ejemplo, la creación de corredores humanitarios de

acogida en los cuales las personas puedan ejercer su derecho a la libre movilidad con

seguridad. Es por ello que hacemos un llamado a los Estados para liderar los procesos

de entregas de ayuda humanitaria en cada uno de sus territorios, lo cual implica proveer

lugares de descanso temporal, acceso a alimentos básicos, acceso a sistemas de salud

(principalmente para grupos sociales en una situación de mayor vulnerabilidad) y

cualquier otra operación que fuese necesaria para garantizar la vida y seguridad de las

personas.

3. Los Estados deben avanzar hacia una pronta regularización del estatus migratorio de las

personas, para que este desplazamiento se realice con una plena garantía del goce y

disfrute de los derechos de cada individuo y en esa medida contribuir a erradicar o

eliminar la mayor cantidad de riesgos posibles. Deben evitar poner el énfasis en si estas

personas están en tránsito, de manera temporal o como destino final, y enfocar sus

esfuerzos en garantizar su dignidad humana. Alternativamente, puede establecerse

procesos de flexibilización de requisitos para el acceso a documentación migratoria e

incluso pensar en procesos de amnistía migratoria.

4. Solicitamos a cada Estado que adopte medidas para una rápida y efectiva identificación

de las personas que se encuentren en la necesidad de protección internacional tal y como

lo han planteado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta medida

puede llevarse a cabo en este contexto a través de la implementación de reconocimientos

colectivos de la condición de refugiados/as.

5. Las medidas de regularización migratoria, como la identificación de la necesidad de

protección internacional, son pasos fundamentales para que se puedan abrir espacios

para la integración local de las poblaciones.

6. La región cuenta con una amplia tradición y marcos jurídicos para la movilidad humana.

Los Estados deben asegurar la no regresión de los estándares establecidos en los

marcos jurídicos internacionales y regionales en esta materia. Deben además responder

a la implementación de las recomendaciones y opiniones consultivas de los órganos y

mecanismos especializados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las

Naciones Unidas. Por ello, reiteramos nuestro llamado a los Estados para que tomen

medidas proactivas en la defensa de los derechos de las personas y rechazamos

cualquier forma de abordar este tema desde un enfoque securitista. En consecuencia,

conminamos a los Estados a no tomar medidas violatorias a los derechos como el cierre

de fronteras, las deportaciones y expulsiones colectivas y otras formas de criminalización

de la movilidad humana.

7. Esta crisis ha activado a un gran número de organizaciones sociales, humanitarias y de

derechos humanos, cuyos miembros y voluntarios están haciendo frente a las

necesidades de los venezolanos forzados a migrar. Los Estados deben reconocer y

apoyar el trabajo de estas organizaciones, facilitando espacios de coordinación con las

entidades oficiales para asegurar una respuesta eficaz a la situación.

8. Hacemos un especial llamado a los Estados para que tomen medidas para proteger a

las personas defensoras de los derechos de los migrantes y refugiados contra cualquier

amenazas y represalias derivadas del desarrollo de su labor.

9. Conminamos a los Estados a que se cumpla el ejercicio integral de derechos por parte de

la población venezolana y que de esta manera se garantice mecanismo para el acceso a

derechos y servicios básicos. En particular solicitamos tener en mayor consideración las

necesidades diferenciadas de niños, niñas, adolescentes, mujeres (particularmente de

las que se encuentran en estado de gestación), personas afectad

venezolano/a obligado a migrar una oportunidad para retribuir la ayuda brindada a

nuestros compatriotas.

11. Hacemos un llamado los organismos de derechos humanos del Sistema Interamericano

y de Naciones Unidas para que continúen monitoreando y condenando las violaciones a

los derechos humanos que se presentan cada vez con mayor frecuencia por la magnitud

del reto que enfrenta la región. Todo ello, con la finalidad de identificar y trabajar de

manera conjunta en la causa del problema.

12. Finalmente, hacemos un llamado para concretar lo más pronto posible un foro

hemisférico en donde todos los actores involucrados podamos contribuir a identificar y

diseñar las mejores herramientas y mecanismo para lograr todos los objetivos aquí

planteados. Ante ello, manifestamos nuestro total compromiso con los Estados y

organismos internacionales para colaborar en la realización de tan importante evento.

Contactos:

Francisco Quintana, CEJIL, Washington,D.C.: fquintana@cejil.org

Guillermo Rovayo, Misión Scalabriniana, Ecuador: guillermo_rovayo@yahoo.com.ar

Ligia Bolívar, Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Venezuela: 1ligiabolivar@gmail.com

César Ruiz, Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad, Perú: refugiados1@encuentros-sjs.org

