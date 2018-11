OVP presentó su informe “Quemados tras las rejas”, sobre la masacre de PoliCarabobo

El 28 de marzo de 2018 se registró una de las masacres más violentas de Venezuela en donde fueron asesinadas 69 personas, 67 presos que estaban bajo la responsabilidad del Estado y dos mujeres que pernoctaban dentro de los calabozos de la Comandancia de la Policía del estado Carabobo.

Humberto Prado, coordinador general de Observatorio Venezolano de Prisiones OVP) presentó junto a todo el equipo una investigación realizada con los familiares, sobrevivientes de la masacre de PoliCarabobo, además de consultas de expertos donde se evidencia que se está en presencia de un homicidio. “Aquí no se trata que les abrieron la puerta como el retén de Catia, sino que les cerraron la puerta para asesinar a 69 personas, 67 presos bajo la responsabilidad del Estado que desde el momento de la detención es responsable de la vida y la integridad física de cada uno de los detenidos en esos calabozos policiales que lamentablemente dejaron huérfanos, dejaron hogares sin la presencia de uno de los miembros de esa familia y que murieron también dos mujeres que se encontraban pernoctando en esos calabozos en total 69 personas. Como les dije no es que les abrieron la puerta para dispararle sino es que les cerraron la puerta para quemarlos, y además de quemarlos para dispararles a quemarropa”.

Según la investigación de OVP el principal responsable es el Estado y el Gobernador de ese estado y la Ministra de Asuntos Penitenciarios porque tienen un Centro Penitenciario, más el centro de reclusión el Hombre Nuevo tienen cupo y los mantenían en ese centro de detención policial y no eran trasladados.

“Aquí no se trata de que aquí no me compete a mí, que eso es responsabilidad mía porque el sistema carcelario funciona como un reloj suizo, hay quien se encarga de la detención y hay quien se encarga de la reclusión y si una de las partes no funciona el sistema se paraliza, entonces no se trata de evadir responsabilidades, sino que hoy lamentablemente se están cumpliendo más de esos 7 meses de esos hechos tan lamentable y hasta la presente fecha lo que tenemos es cinco personas imputadas y que algunos no sabemos si están en libertad, porque dicen que están en su comando detenido pero no sabemos si están en libertad”, manifiesta Prado.

Así mismo OVP presentará un informe a al relator de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y al relator de Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Venezuela, sobre este caso ya que las instancias nacionales no han hecho una investigación, sino una imputación sin individualizar las participaciones de los responsables.

“Murieron 69 seres humanos, 67 bajo la responsabilidad del Estado y dos mujeres que hay que preguntar quién dio permiso para que se quedaran en esos calabozos policiales, porque que yo sepa las visitas al centro de detención es que usted visita y se va, no es que se queda durmiendo como si fuera un hotel. Tienen que haber responsabilidades también en cuanto a ese tipo de acción y por ello no espero de parte del Estado ninguna acción de justicia a tiempo sino que hay justicia a destiempo y el Estado de derecho ustedes saben cómo están que hay personas detenidas que llevan más de un año allí. Como es posible que 69 personas fueron asesinadas y aquí no pasó nada a 7 meses y 3 días tenemos esposas simplemente diciendo yo lo que quiero es justicia, cuando el Estado además de justicia le tiene que resarcir los daños materiales y morales a los familiares, esos muchachos dejaron hijos que deben estar por parte del Estado por lo menos con sus estudios pagos por lo menos para garantizarles una educación por lo menos hasta la universidad porque le quitaron la vida a sus padres, se la quitaron lo asesinaron”, declaró el coordinador de OVP.

OVP además develó que los sobrevivientes de la masacre de PoliCarabobo y sus familiares denuncian a un funcionario activo del Cicpc, identificado como José Luis Aldana como responsable directo de esta masacre el cual está cumpliendo funciones en una delegación del estado Carabobo.

Familiares de cada una de las víctimas quienes estuvieron presente en la presentación del informe además denunciaron que son víctimas de amedrentamiento y ataques por parte de los funcionarios policiales, quienes han querido callarlas.

Fueron las madres, esposas de las víctimas de las masacres de PoliCarabobo quienes denunciaron ante el Ministerio Público y tan solo fueron llamadas a declarar en una sola ocasión.

OVP solicita una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre estos hechos, que se realice la exhumación de cadáveres ya que muchos de ellos presentaron impactos por arma de fuego, se realice una investigación y se sancione a los responsables materiales de estos hechos, a los posibles autores intelectuales y aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión y ponerlos a la orden de los tribunales penales, entre ellos al funcionario José Luis Aldana, quien aparece mencionado por familiares y sobrevivientes y no ha sido imputado. Que se indemnice a las víctimas y sus familiares, incluidos conyuges e hijos, por los daños morales y materiales causado por la muerte de sus seres queridos

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones