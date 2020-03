Para combatir el coronavirus a nivel global, la ONU lanza un plan humanitario de 2000 millones de dólares

La humanidad entera tiene que plantarle cara. No basta con la respuesta individual de cada país.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha lanzado este miércoles un plan coordinado de respuesta humanitaria mundial por un valor de 2000 millones de dólares que servirá para luchar contra coronavirus COVID-19 en algunos de los países más vulnerables del mundo. El plan humanitario busca proteger a millones de personas y evitar que el virus vuelva a esparcirse en todo el planeta. Tras matar a más de 19.000 personas en todo el mundo y con más de 400.000 casos notificados, el virus está presente en todo el mundo y, en estos momentos,debido a conflictos, desastres naturales y el cambio climático.

Los organismos de las Naciones Unidas serán los encargados de llevar a cabo el plan de respuesta con la ayuda de las ONG. El plan consiste en:

entrega de equipos de laboratorio necesarios para analizar el virus y suministros médicos para tratar a las personas

para analizar el virus y suministros médicos para tratar a las personas instalación de puestos de lavado de manos en los campamentos y asentamientos

en los campamentos y asentamientos lanzamiento de campañas de información pública sobre cómo protegerse a sí mismo y a los demás del virus

sobre cómo protegerse a sí mismo y a los demás del virus establecimiento de puentes aéreos y centros de distribución en África, Asia y América Latina para trasladar a los trabajadores y suministros humanitarios a los lugares donde más se necesitan

Pandemia mundial, respuesta global

António Guterres, destacó que el coronavirus COVID-19 representa una amenaza para toda la humanidad “y la humanidad entera tiene que plantarle cara. No basta con la respuesta individual de cada país”. También recordó que el virus está llegando a países que sufren crisis humanitarias causadas por conflictos, desastres naturales y el cambio climático. “Esas personas no tienen un hogar en el que puedan practicar el aislamiento social o aislarse. Les falta agua limpia y jabón para realizar el acto más básico de protección personal contra el virus: lavarse las manos. Si se enferman de gravedad, no tienen forma de acceder a un sistema de salud que pueda ofrecerles una cama de hospital y un ventilador”, declaró.