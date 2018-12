Parlamentarios europeos se pronuncian de cara al próximo 10 de Enero y sobre la compleja emergencia humanitaria en Venezuela

Dieciocho parlamentarios europeos han solicitado al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, que se desconozca al Jefe de Estado, Nicolás Maduro, como legítimo presidente de Venezuela a partir de su posesión el próximo 10 de Enero. Para los parlamentarios europeos, Nicolás Maduro decidió no perder ninguna otra elección y por esta razón anticipó las elecciones presidenciales para el pasado 20 de Mayo, en unas votaciones que carecieron de credibilidad y que no respetaron el pluralismo político, la democracia, la transparencia ni el Estado de Derecho. Subrayaron además que esas elecciones no recibieron el reconocimiento de la Comunidad Internacional.

En la comunicación fechada este martes 18 de Diciembre, los parlamentarios europeos afirman que “A pesar de la disposición de la Comunidad Internacional, el gobierno venezolano sigue obstinado en su negación del problema y su negativa a recibir abiertamente y facilitar la distribución de la ayuda humanitaria internacional. Como resultado, más de tres millones de personas ya se han visto obligadas a abandonar el país debido al hambre y la enfermedad. El sistema de salud también se ha derrumbado, lo que ha provocado una grave escasez de medicamentos y equipos. La situación actual es la peor crisis económica en la historia de Venezuela con situaciones de hambre, enfermedades, delincuencia y tasas de mortalidad, la emigración masiva del país y la hiperinflación”.

Para los parlamentarios europeos la Unión Europea y la Comunidad Internacional deben demandar nuevas elecciones ceñidas a los estándares democráticos internacionalmente reconocidos, dentro de un marco de transparencia y equidad y que cuente con monitoreo internacional. “Solo la realización de elecciones libres y creíbles en Venezuela remediará la actual crisis económica y social en Venezuela y garantizará la reconciliación nacional” afirmaron.

Provea ha venido informando sistemáticamente a los miembros del Parlamento Europeo y a las demás instituciones de la Unión Europea, sobre la emergencia humanitaria compleja que afecta al pueblo venezolano y sobre la existencia de un gobierno no democrático en Venezuela. El pronunciamiento de los eurodiputados es indicativo del actual debate sobre la situación de nuestro país en la Unión Europea y de lo que será la posición de este influyente actor de la comunidad internacional de cara al 10 de enero próximo.

Prensa Provea