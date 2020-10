PROMEDEHUM en torno a las detenciones arbitrarias llevadas a cabo durante la semana de flexibilización en la ciudad de Mérida

En horas de la tarde del día 7 de octubre de 2020, aproximadamente 60 personas con

edades entre los 16 y 30 años fueron detenidas de manera arbitraria e indiscriminada por

supuestamente “violar la cuarentena”, en un operativo conjunto de organismos de seguridad

llevado a cabo por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía

del Estado Mérida en varios sectores del centro de la ciudad de Mérida, para luego ser

trasladadas al Área de Triaje Covid-19 del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los

Andes–IAHULA a los fines de practicarles supuestas pruebas para “detectar” coronavirus

sin su consentimiento. Asimismo, durante el desarrollo de estos hechos los prenombrados

funcionarios retuvieron los documentos de identidad de los detenidos y les anunciaron que

tenían dos opciones: ser reclutados para prestar servicio militar o realizar trabajo

comunitario después de una charla de 6 horas.

Vale destacar que la semana comprendida entre el 5 y el 11 de octubre de 2020 es

oficialmente de flexibilización por lo que durante ese lapso, ambos días inclusive, no operan

las restricciones de movilidad de allí que los hechos descritos se califiquen como

detenciones arbitrarias destinadas a coaccionar a individuos mediante un procedimiento no

oficial e ilegal de “reclutamiento” que es desconocido por la ciudadanía, en el que además

se detuvieron a menores de edad y personas de la comunidad LGBTIQ+ pudiendo éstas

últimas hallarse en riesgo de sufrir actos de violencia sexual y de cualquier tipo. Sumado a

ello, todas las personas detenidas arbitrariamente fueron expuestas al contagio de Covid19 ya que los funcionarios actuantes no acataron las medidas de distanciamiento tanto

social como físico, ni los protocolos de seguridad establecidos para evitar la propagación

del coronavirus.

Es importante hacer notar que tanto el artículo 134 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela de 1999 como el artículo 5 de la Ley de Registro y Alistamiento

para la Defensa Integral de la Nación promulgada en el año 2014, prohíben el

reclutamiento forzoso con miras a erradicar la que fuese una mala práctica del siglo

pasado; en consecuencia, los actos conducidos por los funcionarios de la Guardia Nacional

Bolivariana y la Policía del Estado Mérida son altamente condenables e ilícitos en el marco

de un estado de alarma que está siendo interpretado de forma discrecional por las

autoridades para incurrir en violaciones de derechos humanos.

Frente a esta situación, expresamos nuestra más profunda preocupación a la vez que

rechazamos las detenciones arbitrarias e instamos a las autoridades competentes a que se

lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos suscitados que determine la

responsabilidad de los funcionarios y que los mismos no se conviertan en un patrón

deleznable que atenta a todas luces contra las libertades fundamentales de las personas.

