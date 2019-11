Pronunciamiento a ILGALAC sobre situación LGBTIQ+ en Venezuela

Estimades integrantes del Consejo Mundial de ILGA y Consejo Regional ILGALAC, organizaciones de sociedad civil LGBTIQ+ que conforman ILGALAC, y demás personas presentes en la VIII Conferencia Regional de ILGALAC, Bogotá-Colombia 2019:

Nosotres, activistas LGBTIQ+ venezolanes en el exilio, frente a la situación económica y social que vive la sociedad venezolana, el impacto desestabilizador que para las democracias de las Américas genera la crisis política de nuestro país, y el sutil velo de censura impuesto por parte de integrantes del Consejo Regional de ILGALAC sobre la situación LGBTIQ+ en Venezuela, realizamos el siguiente pronunciamiento:

Seguimos recordando y damos testimonio acerca que en Venezuela: no existe verdadera protección y garantía del Derecho a la No Discriminación; no existe reconocimiento a las uniones entre parejas del mismo sexo y/o género; no existen avances sobre reconocimiento de la identidad de género de personas trans y no hay reconocimiento de instituciones jurídicas que protejan a las familias homoparentales. No existen una real protección sobre crímenes de odio en razón de orientación sexual, identidad y expresión de género, ni mecanismos policiales o jurídicos para investigar casos de homofobia, transfobia, bifobia o interfobia en el país.

La Defensoría del Pueblo no ha cumplido con su promesa de crear la Defensoría para Asuntos LGBTIQ+. Asimismo, reafirmamos que el reconocimiento constitucional de derechos filiatorios a hijos e hijas de familias homoparentales ha quedado rezagado a un solo caso y que la penalización de la homosexualidad en las Fuerzas Armadas sigue vigente, así como la persecución constante e intensa en contra de la población trans por parte de ese y otros cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Nacional.

A su vez, nos preocupa el desabastecimiento generalizado de terapia antirretroviral, medicamentos para tratar las infecciones oportunistas, escasez total de reactivos para realizar exámenes de carga viral, CD4, toxoplasmosis, citomegalovirus y serología de hepatitis; todo lo cual está impactando con mayor fuerza a hombres gais, bisexuales y mujeres trans que viven con el VIH/SIDA. Todas las instituciones del Poder Público del Estado venezolano responsables de legislar, reconocer, garantizar y proteger derechos del colectivo LGBTIQ+ han decidido por acción y omisión negar estas demandas.

Hay un absoluto desabastecimiento de los medicamentos que permiten a las personas trans acceder al Tratamiento de Reemplazo Hormonal, (testosterona, estrógenos y bloqueadores de testosterona), lo que ha obligado a esta población a adquirir los medicamentos en el mercado negro, cuando les es posible, y a usarlos sin ninguna supervisión médica, ni acompañamiento psicológico, lo cual ha sido reconocido a nivel mundial, incluso por la OMS, que es de alta peligrosidad para la salud física y mental de las personas trans.

Igualmente, nos convoca que la sociedad civil LGBTIQ+ está siendo afectada por el desplome institucional y está siendo desarticulada por la polarización política, el escaso acceso a fuentes de financiamiento para realizar su trabajo y la migración forzada de sus integrantes. Alertamos que la crisis humanitaria en Venezuela, sin precedentes en la Región, impacta con mayor fuerza a grupos en situación de vulnerabilidad ante la ausencia de derechos. La amenaza y violación de los derechos sociales en especial alimentación, vivienda, educación, trabajo y salud va en aumento, condenando a la pobreza extrema a vastos sectores de la sociedad.

No cabe duda que dentro de las víctimas de la migración forzada se encuentran personas LGBTIQ+ que deberían contar con el apoyo de sus pares en los países de acogida, así como la asistencia humanitaria por parte de los gobiernos y órganos de la OEA y la ONU. Queremos que cese la censura impuesta frente a la situación LGBTIQ+ venezolana, evidenciada en la alarmante ausencia de información sobre Venezuela en el 13° Informe Homofobia de Estado 2019, donde no fueron incluidos y omitidos datos sobre las diversas situaciones que han sido denunciadas, para dar solo difusión a los contenidos afines a la ideología política de algunes miembres del consejo en las redes sociales, documentos y ámbitos de acción de ILGALAC. Esta situación de censura que también se ha visto reflejada ante la represión, hostigamiento, prisión y amenazas a la vida y seguridad de activistas LGBTIQ+ por parte de los regímenes de Cuba y Nicaragua.

Hasta la fecha, ILGALAC no ha abierto espacios de debate plural ni se ha pronunciado ante la situación de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela, como sí lo ha hecho ante las amenazas a la democracia en otros países. Tampoco ha abierto consulta a organizaciones y activistas independientes dentro y fuera del país para abordar la situación de Venezuela ni se han creado mecanismos de monitoreo y respaldo a la población LGBTIQ+ afectada por la crisis humanitaria compleja.

Es nuestro deber en estos momentos, pedir que ILGALAC sea liberada de parcialidades ideológicas y militancias partidistas que amenazan cualquier principio de autonomía e independencia institucional y anteponen intereses partidistas antes que la defensa de los derechos humanos. Es importante advertir públicamente que la actual estructura directiva de ILGALAC cuenta con poca representación de activistas venezolanes y preocupados que algunos activistas trabajen directamente con el régimen de Nicolás Maduro, acusado de graves violaciones a los derechos humanos y de cometer crímenes de lesa humanidad. Rechazamos la instrumentalización de la causa por derechos civiles en Venezuela y el sufrimiento de millones de ciudadanes por parte de quienes priorizan intereses personales y partidistas ajenos a la lucha por la igualdad en nuestro país.

En ese sentido, pedimos al Consejo Regional ILGALAC abrirse a escuchar la diversidad de voces que desde Venezuela y otras latitudes de la región donde nos encontramos las personas LGBTIQ+ que hacemos activismo por Venezuela y dar apoyo público ante la compleja situación que estamos atravesando.

Creemos posible que la fuerza de la unidad que históricamente ha caracterizado a ILGA pueda ayudar a las personas LGBTIQ+ venezolanas que aún se encuentran en el país y las víctimas de la migración forzada a que puedan encontrar apoyo para superar los innumerables y complejos desafíos que este momento histórico nos reclama, para poder seguir hacia la conquista de nuestros derechos humanos como lo vienen haciendo en la región el resto de las comunidades y personas LGBTIQ+.

Ponemos a disposición nuestro trabajo para continuar adelante con este proceso y, desde dentro de Venezuela o desde las diferentes latitudes donde hoy nos encontramos, confiamos en la generosidad y solidaridad en las Américas para fortalecer mayores lazos de hermandad, sin entregar el esfuerzo de antecesores y predecesores a ninguna corriente ideológica excluyente, de carácter partidista, religiosa, autoritaria y/o antidemocrática que pretenda negarnos el avance por el respeto a nuestra dignidad.

Suscriben la presente declaración desde el exilio los activistas venezolanos por los derechos LGBTIQ+:

1. Daniel Arzola. ARTivista / Chile.

2. Danny Rausseo. Orgullo Guayana A.C / Brasil.

3. Edgar Baptista, Coordinador Político de Pro Inclusión / Chile.

4. Felix Fernández Bermudez, Orgullo Guayana A.C / Brasil.

5. Fernando Ojeda. Transfeminista/ Chile.

6. Henry Jiménez, Orgullo GLBT Venezuela A.C. / España.

7. Jess Márquez Gaspar. Activista, Colective Transcendentes / Costa Rica.

8. Jessica Polo, Presidente A.C Activistas por el Arcoíris / Chile.

9. Jesús Gómez, Activista LGBTI/ Colombia.

10. Jesús Rondón Asesor Jurídico de ASOVIDA / Estados Unidos.

11. José Manuel Simons. Director Jurídico de Venezuela Igualitaria / Chile.

12. Juan Carlos Viera, Editor Revista Milk Magazine / México.

13. Lenin Starlyn, Fundación Venezuela Nunca Dejes de Soñar. / Colombia.

14. Luis Meneses. Activista LGBTI / Colombia.

15. Rosmit Mantilla, Diputado Asamblea Nacional / Francia.

16. Wendell Oviedo, Venezuela Diversa / Estados Unidos.

17. Yohana Hernández, A.C Activistas por el Arcoíris / Chile.

18. Yonatan Matheus, Venezuela Diversa / Estados Unidos.

Se adhieren a la Declaración las siguientes organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales, defensores de derechos humanos venezolanos y de otros países:

1. Acción Ciudadana Contra el SIDA ( ACCSI) / Venezuela.

2. Acción Solidaria (ACSOL) / Venezuela.

3. Aisak Ollarves, activista LGBTIQ+ y actor / Caracas, Venezuela.

4. Andrea Castillo, Subdirectora del Movimiento SOMOS / Mérida, Venezuela.

5. Ángel Zambrano, activista de Labo Ciudadano / Venezuela.

6. Arnaldo Montilla, Movimiento SOMOS / Mérida, Venezuela.

7. Blanca Martorell, psicóloga, feminista, investigadora y activista en derechos de las mujeres y grupos LGBTQI+.

8. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef) / Venezuela.

9. Cesar Sequera, Pater Comunidad Inclusiva Esperanza.

10. CIVILIS Derechos Humanos / Venezuela.

11. Codhez – Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia / Venezuela.

12. Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira / Venezuela.

13. Daniel Márquez, Miembro Asociado de SIGLA / Argentina.

14. Daniel Rojas García, Activista y periodista en temática LGBTIQ+ / Chile.

15. David Viana, Concejal Municipio Plaza Guarenas / España.

16. Emili Quintero, lideresa trans y activista del Movimiento SOMOS/ Mérida, Venezuela.

17. Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos / Venezuela.

18. Freddy Saporito Valecillos, Activista LGBTI Edo. Zulia. / Venezuela.

19. Fundación Reflejos de Venezuela. / Venezuela.

20. Fundación Venezolana de Apoyo a la Diversidad Sexual (FUVADIS).

21. Gabriella Ercolani, Activista LGBTI Chile

22. Ghalib Acosta, estuante antropologia UCV / Venezuela.

23. Horacio Figueroa Pulido, activista LGBTI Edo. Falcón. / Venezuela.

24. Isa Saturno, FtM y escritor / Estados Unidos.

25. Isabella Picón, activista de Labo Ciudadano / Venezuela.

26. Jau Ramírez, Director Movimiento SOMOS / Mérida, Venezuela.

27. Jhoan Hernández, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) / Chile.

28. José Martínez, periodista / España.

29. José Ramón Merentes, Activista por Derechos Humanos LGBTI / España.

30. Juan Carlos Cadenas, DsX UCV/ Colombia

31. Juan Carlos Mogollón González, Defensor de Derechos Humanos / Lara, Venezuela.

32. Julian Pinto Activista de Derechos Humanos – Orientador de Plafam Vzla.

33. Karol Moreno, Directora de la Red Mérida Feminista / Venezuela.

34. Labo Ciudadano. Laboratorio Ciudadano por la No Violencia / Venezuela.

35. Las Comadres Púrpura / Caracas, Venezuela.

36. Mariana Fernández, feminista y activista de DDHH / Mérida, Venezuela.

37. Nelson Rivas, Activista e investigador de DDHH / Venezuela.

38. Néstor Hernández, Activista por el Arcoíris / Madrid, España.

39. Noelia Izarza, Activista LGBTQ+ Venezolana Americana / Estados Unidos.

40. Observatorio de DDHH de la Universidad de los Andes / Venezuela.

41. Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM / Mérida. Venezuela

42. Red de Activistas Ciudadanos por los DDHH (Redac) / Venezuela.

43. Ricardo Márquez, Movimiento SOMOS / Mérida, Venezuela.

44. Rigoberto Lobo, Defensor DDHH / Mérida, Venezuela.

45. Seymar Liscano, activista de Labo Ciudadano / Venezuela.

46. Miembres Revista SUDAKA /Argentina.