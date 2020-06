Pronunciamiento de los indígenas del Caura- Erebato ante la difícil situación de salud y escaso combustible

Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani | Nosotros, pueblos y comunidades indígenas del Caura representado por la Organización indígena de la Cuenca del Caura KUYUJANI. Estamos al tanto del Estado de alarma Decretado bajo el N*4161 del 13 de marzo de 2020 por el Ejecutivo Nacional en todo el territorio nacional para la preservación de salud a fin de erradicar la propagación de la Pandemia de Covid-19; en vista del cumplimiento de la cuarentena desde el inicio de la pandemia, nos hemos visto en una situación muy complicada a nivel de salud y la necesidad que tenemos ya que vivimos de manera muy aislada de la Población Urbana. En tal sentido, queremos comunicar respetuosamente a las autoridades gubernamentales regionales y nacionales frente a esta grave situación que pone en peligro la vida de nuestros pueblos, hemos realizado las siguientes peticiones a modo comunicado:

1.– Situación de salud nos preocupa seriamente, se nos han reportado que hay un paciente desde hace un mes que se encuentra en la comunidad Santa María de Erebato por falta de combustible no se ha podido transferir y se encuentra muy grave, se ha reportado el caso ante Instituto Salud pública de Bolívar y no ha habido respuesta. Por otra parte, recientemente se produjo 12 fallecimientos de los hermanos Sanema producto de complicación de la malaria de las comunidades Ayawaiña, Troncon y Yudi, situado en el alo Erebato. Igualmente sucedió en las comunidades Sanena y Ye’kwana de Alto Causa Shimadaiña Sudukumaña, chajudaiña y Kanadakumi, han fallecidos 14 personas desde el mes de abril a junio del presente año, ante esta situación muy grave solicitamos inmediata atención de nuestro clamor por la salud por parte de los organismos competentes a las comunidades afectadas:

a).- Para prevenir el corona virus no contamos con el personal preparado los ambulatorios que tenernos no cuentan con los medicamento e insumos para atención de nuestra comunidades en caso que si exista el caso.



2.-En cuanto al escaso combustible, se ha hecho varias solicitudes ante la autoridad única de mercado Interno PDVS-Sede Puerto Ordaz. Edo Bolívar hasta ahora no ha habido respuesta. vemos que solo se despachan los vehículos y para los indígenas del Caura sin despacho ni siquiera para la emergencia de salud.

Queremos que se abra un mecanismo de despacho especial de combustible pico Industrial para los Indígenas del Caura y Erebato.

a).- Razones por la que solicitamos el combustible: hay varios capitanes, enfermeros y miembros de la comunidades del Caura y Erebato se encuentran varados en la población de Maripa capital del Municipio Sucre Edo. Bolívar desde hace 8 meses por estar escasos de combustible no se han podido trasladar a su sitio de origen. ya que no cuentan con suficientes recursos monetarios para cubrir el gasto de alimento por ende solicitamos 4000 litros de combustible para que puedan retornar a la comunidad de origen así puedan permanecer en su propia comunidad durante el periodo que dure la cuarentena para que no se propague el contagio a las demás comunidades.

3.- Solicitamos y exigimos al Gobierno nacional atención de nuestra salud y abastecimiento de combustible de manera especial y prioritaria para el retomo a las comunidades y que nos tomen en cuenta ante la situación difícil que estamos padeciendo.

Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani