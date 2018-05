Protestas 2017 | Colectivos: de ejecutores de un patrón a parte de un sistema represivo

El mismo día que mataron a Carlos Moreno murió también Paola Ramírez, la joven de 23 años que recibió un disparo cuando era asediada por paramilitares en San Cristóbal. Aquella mañana marchaba por la Quinta Avenida, en el centro de la capital tachirense, cuando corrió para ponerse a salvo de las bombas lacrimógenas y los disparos de perdigones que la Guardia Nacional utilizaba para atacar la movilización.

La muchacha puso algunas cuadras de distancia del lugar de represión y horas después, cerca de las 3:00 pm, se disponía finalmente a salir de la zona cuando tuvo que huir de nuevo, esta vez de la persecución de civiles armados. Unos 50 hombres en moto que hacían rondas para ahuyentar a manifestantes que se mantenían en el lugar, encontraron a Paola en la Plaza San Carlos, conocida también como la Plaza de Las Palomas. Videos grabados por habitantes de uno de los edificios cuyo frente da hacia el sitio mostró cómo los hombres persiguieron a la estudiante y la agredieron para quitarle sus pertenencias. Segundos después, le dijeron que corriera.

Paola cruzó el parque mientras los colectivos caminaban con la gorra tricolor, la misma popularizada por Henrique Capriles en 2012, y el bolso negro de ella en mano. En segundos, las detonaciones comenzaron a sonar y lo próximo que la cámara captó fue el cuerpo inmóvil de la joven en medio de la calle. Murió por un impacto de una bala en su costado izquierdo.

A pesar de que existen dos teorías sobre lo sucedido, ninguna ha podido ser comprobada. La primera, respaldada por testigos del hecho de los edificios cercanos, indica que fueron los colectivos quienes dispararon a la manifestante. La segunda, que la Fiscalía General de la República ha tomado por cierta, fue que lo hizo un hombre quien, desde una terraza ubicada a más de 100 metros de distancia, abrió fuego contra los hombres que agredían a la muchacha. La bala encontró a Paola por error.

Cerca del lugar donde cayó Paola, jóvenes que habían armado una barricada fueron perseguidos por los paramilitares, quienes les dispararon con armas de fuego. Un manifestante que estuvo en el sitio el día del hecho contó a Runrun.es que los efectivos de la GNB –tal como sucedió con la PNB cuando mataron a Carlos Moreno– desaparecieron minutos antes de la llegada del grupo armado. También, vecinos del lugar sufrieron robos a varias casas por parte del grupo armado, por lo que llamaron a las autoridades y fueron atendidos por oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, quienes tomaron la denuncia pero se rehusaron a perseguir a los culpables, pues alegaban no tener armas para defenderse, contó un testigo.

De los colectivos y el aval de los uniformados a sus acciones también habla el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Acnudh) sobre las protestas, publicado el 30 de agosto de 2017. Allí se indicó que los paramilitares irrumpían de forma rutinaria en las protestas “a bordo de motocicletas y portando armas de fuego”.

“El Acnudh recibió numerosos testimonios coherentes entre sí que indican que los colectivos armados operan con el consentimiento de las fuerzas de seguridad y de las autoridades locales, y en ocasiones en coordinación con las mismas. Las fuerzas de seguridad no han protegido a las personas frente a la acción de los colectivos armados, y de hecho, han abandonado el lugar a la llegada de dichos colectivos o no han hecho nada para detenerlos. Un testigo informó al Acnudh que cuando unos colectivos armados atacaron a un grupo de manifestantes, él habría pedido a un policía que los detuviera, pero él le respondió: “lo siento, pero tenemos órdenes de no actuar”, dice el documento.

Tal impunidad no solo ha beneficiado a los colectivos al momento de cometer crímenes, sino incluso cuando se abren procesos judiciales en los que están implicados. De acuerdo con el registro que lleva Runrun.es sobre los caídos en 2017, solo seis de los 28 homicidios en los cuales hay paramilitares involucrados tienen personas acusadas. Hasta ahora, ninguno de estos ha comenzado la fase de juicio. Ninguno ha sido sentenciado por su crimen.

Policías de civiles

Ávila sugiere que, más allá del término “colectivo” –el cual califica como “un continente vacío de contenido, porque puede significar cualquier cosa”–, hay que llamar la atención sobre los miembros que componen estos grupos.

“A mí me preocupa que hay grupos de funcionarios de los cuerpos de seguridad que actúan de civil (…) Es más lógico poner el acento en ese tipo de organizaciones. ¿En cuántos de estos casos no habrán actuado funcionarios sin uniforme? Porque esas botas no las tiene todo el mundo… Hasta qué punto terminan construyéndose sujetos sociales que, de pronto, no son tales. Hasta qué punto, con ese discurso (del colectivo), no se termina invisibilizando que realmente son funcionarios de los cuerpos de seguridad actuando de civil”, agrega.

El experto comenta que, incluso en aquellos colectivos en los cuáles haya tanto civiles como uniformados, o antiguos miembros de cuerpos de seguridad del Estado, el mayor peso lo tienen justamente estos últimos. “Son ellos quienes tienen el acceso a las armas, las tácticas, el entrenamiento, las motos. En el poco material de prensa y video que ha registrado la actuación de los colectivos, todo el perfil que tienen y todo lo que llevan encima pertenece a funcionarios. Eso es evidente”, recalca.

En el caso de las protestas 2017 hay, al menos, un policía detenido que sí pertenecía a un colectivo. Se trata de uno de los victimarios de Carlos Moreno: Jonathan Ramón Camacho Delgado, apodado “Jonathan 38”, de 36 años, quien fue detenido el 16 de mayo de 2017 e identificado como oficial jefe de la Policía del municipio Sucre, adscrito a la división de Patrullaje y al puesto de control permanente de la urbanización Macaracuay. Por su cargo policial, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, quiso implicar a Polisucre (cuerpo policial que en ese momento dependía de una alcaldía opositora) en el caso. Sin embargo, desde allí se respondió que ese día el oficial no estaba prestando servicio.