Provea ofrece derecho de réplica a familiares del fallecido ciudadano Ramzor Ernesto Bracho

A continuación reproducimos un derecho a réplica solicitado por el ciudadano Roberto Ruiz, familiar del fallecido señor Ramzor Ernesto Bracho, a propósito de un artículo suscrito por nuestro Coordinador General Rafael Uzcátegui publicado el 20.04.2015 en el medio digital RunRunes y que puede leerse en el siguiente enlace: http://runrun.es/nacional/198365/el-eterno-retorno-de-la-impunidad-por-rafael-uzcategui.html El señor Ruíz expresa en su solicitud: “Cabe destacar de que lo que ustedes expresan esta totalmente alejado de los hechos ocurridos, y no solo presenta una violación a la ética periodística debido a que no se busco las dos versiones o pruebas que pudiesen demostrar las acusaciones realizadas en esta entrevista. Quiero acotar que esta comprobado con pruebas tangibles de que nada de los hechos señalados por su editorial o por su entrevistado freddy carrizo ocurrieron, si no todo lo contrario que desde el principio de la muerte de evangelina carrizo, la familia carrizo señaló como autor material a otro subteniente y en el cual se comprobó en 5 experticias realizadas en distintas zonas del país de que la pistola señalada como el arma homicida pertenece a otra persona la cual no fue Ramzor Bracho. Queremos señalar también de que jamás Ramzor Bracho fue privado de libertad. Cabe destacar de que juan carlos casaña imputado por el asesinato de evangelina carrizo en su primera versión indicio de que el disparo al piso pero de que la bala rebotó impactando a la señora evangelina carrizo. ( Le adjunto archivo periodístico de la época el cualpodrá encontrar en la hemeroteca nacional). También le invito a revisar los videos los cuales en ningún momento muestran a funcionarios de la guardia nacional disparando si no en un camión y en dicho camión no pueden ser identificado ningún guardia nacional […] “ El ciudadano Roberto Ruíz adjuntó en su solicitud de derecho a réplica, una entrevista que le realizara el medio Arena Digital el pasado 10 de abril de 2018 y dos archivos JPG, reproducimos ambos a continuación:

“1. ¿Para qué fines actuó la GN ese día en la manifestación?

La GNB actuó ese día para dispersar una manifestación la cual presentó un carácter violento y con personas armadas dentro de dicha manifestación, además estas personas intentaron realizar trancas y quemas de cauchos en la vía. Cabe señalar que en dicha manifestación salieron Guardias Nacionales Heridos, lo cual usted muy fácilmente puede comprobar con los archivos periodísticos de la época.

2. ¿Cómo y cuándo sucedieron los hechos en realidad? ¿Nos puede narrar su versión?

El día 4 de marzo del 2004 la GNB actuó ese día para dispersar una manifestación la cual presento un carácter violento y con personas armadas dentro de dicha manifestación, además estas personas intentaron realizar trancas y quemas de cauchos en la vía.

Cabe destacar que para cuando EL subteniente Ramzor Bracho Bravo llega al lugar de la los hechos, arriba con una comisión de la Guardia Nacional como refuerzos debido ha que ya existía un enfrentamiento entre los manifestantes y la primera comisión de la Guardia que se encontraba en el sitio.

Al momento que esta comisión de Refuerzos de la Guardia Nacional se presenta al sitio la señora Evangelina carrizo ya se encontraba herida con un impacto de bala en el piso. Cabe señalar que esta comisión de refuerzo en la que estaba Ramzor Bracho procedió a recoger y subir al camión de la Guardia Nacional a la señora Evangelina carrizo la cual estaba tendida en el piso, para así trasladarla al hospital más cercano y que le fuese prestado atención médica. Queremos señalar que los manifestantes intentaron impedir que fuese trasladada la señora Evangelina al hospital arremetiendo una vez más contra la Guardia Nacional, lo cual dejó 5 heridos de la Guardia Nacional y entre ellos a Ramzor Bracho.

3. Concretamente ¿quién disparó a Evangelina Carrizo?

Según las investigaciones realizadas por el ministerio público y demás funcionarios que realizaron las investigaciones, fueron recogidas todas las armas de los funcionarios (Guardias Nacionales) que estuvieron presentes en el lugar de los hechos para su debida experticia. Resultando como el arma homicida la del subteniente Juan Carlos Casaña, lo cual fue anunciado por prensa y televisión por Alejandro Carrizo y el cual señaló que no estaba de acuerdo con la medida que se le otorgaría a Juan Carlos Casaña de homicidio culposo si no que pedían homicidio calificado para Juan Carlos Casaña.

Sobra señalar que las investigaciones realizadas arrojaron 5 experticias hechas a las armas de los Guardias Nacionales y las cuales se ejecutaron en distintas zonas del país, arrojando como arma homicida la de Juan Carlos Casaña.

Así mismo queremos acotar que en Venezuela ni en ningún país del mundo el armamento de un funcionario está permitido prestarlo o traspasarlo. Señalo esto ya que Juan Carlos Casaña en unas de sus tantas versiones indica que su pistola fue entregada por error en el parque de armas, y en dicho parque el libro demuestra que Juan Carlos Casaña no dejaba la pistola en el mismo desde hace más de 6 meses. Además se demuestra que el subteniente Ramzor Bracho se encontraba en la villa del rosario y juan carlos casaña en machiques lo que nos arroja dos parque de armas distintos dejando así nula esta versión de juan carlos casaña.

Otra de las versiones que indica Juan Carlos Casaña es la de que él no estaba presente en el lugar de los hechos y la cual fue desmentida por el primer informe que realiza el comandante indicando el personal de la Guardia Nacional que se encontró ese día en el sitio y el cual señala a juan carlos casaña presente en la primera comisión de la Guardia Nacional que resulto en enfrentamientos con los manifestantes.

En una de sus primeras versiones Juan Carlos Casaña señala de que el disparo el arma pero de que la bala rebotó impactando contra la señora Evangelina carrizo

(Se adjunta archivo periodístico de la época donde los abogados de Juan carlos Casaña señalan que el disparo pero que la bala rebotó impactando en la señora Evangelina)

4. ¿Por qué, según usted, aconteció esta situación de uso de armas?

Como señale anteriormente La GNB actuó ese día para dispersar una manifestación la cual presento un carácter violento y con personas armadas dentro de dicha manifestación, además estas personas intentaron realizar trancas y quemas de cauchos en la vía. Y debido a los enfrentamientos entre la primera comisión de la Guardia Nacional y los manifestantes se produjeron heridos y el lamentable fallecimiento de la señora Evangelina Carrizo.

5. Uno de los hijos de la finada asegura que el Ramzor Ernesto Bracho inclusive lo sometió poniendo sus botas encima de él en el sitio del hecho?

La versión presentada por uno de los hijos de la señora Evangelina no puede ser confiable debido a que en primera instancia acusa a juan carlos casaña y señala que no estaba de acuerdo con la medida que se le otorgaría a Juan Carlos Casaña de homicidio culposo si no que solicitaban homicidio calificado para Juan Carlos Casaña.

(En la hemeroteca nacional se encuentran los archivos periodísticos de la época y donde se señala lo antes mencionado).

Tiempo después cambia de versión el hijo de la señora Evangelina y sin prueba alguna acusa a Ramzor Bracho, y obviando así las investigaciones realizadas por ministerio público y la petición que el mismo presentó para juan carlos casaña de homicidio calificado intenta cambiar todo de la noche a la mañana.

6. ¿Cómo interpreta/n usted/es los vídeos aportados y publicados sobre el caso, en cual aseguraron los testigos, se ven a los soldados implicados?

Le invito a revisar dichos videos los cuales sólo muestran a funcionarios de la Guardia Nacional en un camión y los cuales no pueden ser identificados en el mismo video. Por otra parte cabe señalar que dichos Guardias Nacionales no salen disparando como así señalan los familiares de Evangelina y donde se aprecia de que no es así.

Me gustaría hacer un llamado a los hijos de Evangelina Carrizo de que retomen el camino de la verdad, ya que ellos saben que desde primera instancia la familia carrizo acusó a Juan Carlos Casaña como el homicida de su madre y de que las pruebas siempre han arrojado como arma homicida la de Juan Carlos Casaña. Quiero invitarlos también a respetar la memoria de Ramzor Bracho Bravo y aparte el respeto de nosotros sus familiares ya que hemos sido víctimas de acoso, amenazas e insultos por parte de freddy carrizo en las redes sociales. Quiero acotar que todas estas actuaciones de los hermanos carrizo fueron para lucrarse y beneficiarse de un asilo político ya que como bien explique anteriormente todo apunto y apunta que el culpable de la muerte de la señora evangelina carrizo fue juan carlos casaña, el cual alejandro carrizo reconoció en sus primera declaraciones públicamente en prensa y televisión el cual señaló que no estaba de acuerdo con la medida que se le otorgaría a Juan Carlos Casaña de homicidio culposo si no que pedían homicidio calificado para Juan Carlos Casaña.

Le adjuntos recortes periodísticos de la época los cuales también puede conseguir en la hemeroteca nacional. Le agradezco que al momento de publicar el derecho a réplica me lo hiciera llegar y de ante mano muchas gracias en nombre de toda la familia por escucharnos”.