Rock venezolano protesta contra Maduro y será distribuido gratuitamente en discos en Lima

Los temas musicales de protesta contra la dictadura de 16 bandas venezolanas han sido recopilados en el disco “Rock contra la dictadura”, que será distribuido gratuitamente en diferentes actividades a realizarse en el marco de la Cumbre de las Américas en la semana del 9 al 15 de abril de 2018 en Lima. Esta es una de las iniciativa de la ONG venezolana Provea (www.derechos.org.ve), la cual busca incentivar el uso de la música y las artes en general para divulgar y generar reflexión sobre la delicada situación de los derechos humanos en Venezuela.

“Tenemos muchos años realizando actividades destinadas para el público joven, que usualmente no consulta nuestros informes llenos de estadísticas y lenguaje técnico sobre estándares vulnerados en derechos humanos”, expresó Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea.

“Desde el 2015, como respuesta a la hegemonía comunicacional estatal, desarrollamos junto a “Redes Ayuda” una radio por internet llamada “Humano Derecho”. “Este disco en una consecuencia de la mezcla de activismo y música para denunciar el abuso de poder”, puntualizó.

Entre las bandas venezolanas presentes en “Rock contra la dictadura” se encuentran: Emigdio + Superpower, Los Delorean, Colibrí, BioShaft, Cadáveres Podridos, Doctor No, Los J, Pez Volador, Agente Extraño, Sibelius, HolyHands, Ministerio de la Suprema Infelicidad, LE´CINEMA, Doña Maldad, Zombies No y Cardiel. Los géneros van desde el latino, pop, el new metal, el ska, pasando por el punk y hardcore. “Queremos que el disco ayude a los peruanos a conocer más sobre la cultura de quienes están saliendo de Venezuela por las situaciones que cantan las diferentes canciones”, agregó Uzcátegui. “Además, refleja que el movimiento de rescate de la democracia venezolana es tan diverso y plural como la propia sociedad venezolana”.

El disco compacto será distribuido gratuitamente en diferentes actividades que se realizarán en el marco de la “Cumbre de las Américas” en Lima, en la semana del 9 al 15 de abril de 2018. Para mayor información sobre los puntos de distribución, consultar la cuenta twitter @_Provea El disco puede escucharse online en el siguiente enlace: https://humanoderechorecords.bandcamp.com/album/rock-contra-la-dictadura-venezuela-volumen-01

Prensa Provea