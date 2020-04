Transparencia VE | Salud en Venezuela: un escenario aterrador para 2020

La crisis hospitalaria es una de las vertientes del complejo problema de salud pública. Nicolás Maduro, en varias oportunidades, ha señalado la inversión y el impulso de la producción nacional para reforzar la atención a los hospitales del país. La precariedad del sistema hospitalario se ha acentuado mucho más y, en medio de esta pandemia, no existen centros de salud adecuados para atender las necesidades de los grupos contagiados. La Organización No Gubernamental Mé- dicos por la Salud midió el comportamiento de los principales hospitales del país, para finales de 2019. Recogió que “la mayoría de los hospitales (70%) reportan intermitencia en el servicio de agua, es decir, gozan del suministro de agua una o dos veces a la semana. El 20% reporta que no tienen agua en ningún momento de la semana y solo el 9% de los hospitales reportan agua de forma regular y directo.

En lo atinente a electricidad, en promedio el 6% de los hospitales reportaron fallas en el servicio. El promedio general de fallas eléctricas es de 3.42 al mes y la tendencia en 2019 es al incremento en la falla de energía. La fuga del talento humano es otra variable que ha incidido negativamente en la situación de los hospitales. El promedio nacional de médicos en áreas de emergencia es de 23.15 . Se distribuyen así: por cada 10 médicos de guardia, 4,7 son residentes o rurales, 3.5 son médicos especialistas y 1.7 son Médicos Integrales Comunitarios (MIC). A estos problemas estructurales se suman otros: reducción de ingresos por la baja del precio del petróleo, caída del PID en 70% desde 2013, recursos “perdidos“ en obras de hospitales inconclusos, compra de equipo incompatibles, sueldos miserables para el personal de salud, y también la falta de gasolina que impide el traslado normal del personal sanitario, los enfermos, la distribución de alimento e insumos, etc. Con base a lo anterior, y en vista de la pandemia por el COVID-19, Nicolás Maduro y su equipo declararon el pasado 12 de marzo la emergencia y la activación de los protocolos de atención epidemiológica en 46 hospitales del país, que funcionarán como centinelas o rectores en atención del COVID-19. A continuación: Amazonas Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, Puerto Ayacucho. Anzoátegui Hospital General Dr. Felipe Guevara Rojas, El Tigre.

Hospital Dr. Luis Razetti, Barcelona. Apure Hospital General Dr. Pablo Acosta Ortiz, San Fernando de Apure. Aragua Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Luchadores por la Salud, municipio Lamas.

Hospital Central de Maracay, Maracay. Barinas Hospital Dr. Luis Razetti, municipio Barinas. Bolívar Hospital Rosario Vera Zurita, municipio Gran Sabana.

Hospital Dr. Raúl Leoni de Ciudad Guayana (administrado por el Instituto Ve- nezolano de los Seguros Sociales Sociales), municipio Caroní.

Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, Ciudad Bo- lívar. Carabobo Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, Candelaria.

Hospital Simón Bolívar de Mariara, Mariara.

Hospital Dr. José Francisco Molina Sierra (dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), Puerto Cabello. Cojedes Hospital General Dr. Egor Nucete, San Carlos. Delta Amacuro Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti, Tucupita. Distrito Capital Hospital General Dr. José Ignacio Baldó de El Algodonal, Antímano.

Hospital Dr. Jesús Yerena, Lídice.

Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero, Coche. Falcón Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Grieken, Coro. Guárico Hospital Simón Bolívar, Valle de la Pascua.

Hospital Dr. Francisco Urdaneta Delgado, Calabozo.

Hospital Dr. Israel Ranuarez Balza, San Juan de Los Morros. Lara Centro de Diagnóstico Integral (CDI) San Jacinto.

Hospital General Dr. Armando Velásquez Mago. Mérida Hospital IV de El Vigía, El Vigía.

Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, Mérida. Miranda Hospital Victorino Santaella, Los Teques.

Hospital Ana Francisca Pérez de León II, Petare.

Hospital Domingo Luciani, El Llanito, Petare.

Hospital General Simón Bolívar, Valles del Tuy.

Hospital Dr. Eugenio P.D. Bellard, Guatire.

Hospital General de Higuerote, Higuerote. Monagas Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar, Maturín. Nueva Esparta Hospital Dr. Luis Ortega, Porlamar.

Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Valle Verde, municipio García. Portuguesa Hospital Universitario Dr. Jesús María Casal Ramos, Araure / Acarigua.

Hospital Dr. Miguel Oraa, Guanare. Sucre Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná. Táchira Hospital Universitario de San Cristóbal, San Cristóbal. Trujillo Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo, Valera. La Guaira Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Guaracarumbo, Catia La Mar. Hospital Dr. José María Vargas (dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), Macuto.

Hospital Naval Dr. Raúl Perdomo Hurtado, Pariata. Yaracuy Hospital Central Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero, San Felipe. Zulia Hospital Universitario de Maracaibo, Maracaibo.

Hospital Santa Bárbara, Colón. En 2018, Transparencia Venezuela realizó el diagnóstico Registro de hospitales, con el propósito de dar a conocer la realidad de los centros de salud y a su vez, visibilizar ante la opinión pública nacional e internacional las consecuencias de la ausencia de políticas de salud al margen de los derechos humanos y, por consiguiente, el incentivo de planes y programas que fomenten la corrupción y la opacidad. A continuación, una breve descripción de tres hospitales del listado anterior de centinelas. Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), Mérida El Iahula es el principal centro de salud tipo IV del estado, el cual recibe pacientes de todos los municipios y en el que también se atienden casos procedentes de las entidades cercanas a Mérida. El centro de salud sufre, como muchos, la falta de medicamentos, material médico quirúrgico y migración del personal. Diversos servicios han dejado de prestar- se: Tomografía (cerrado desde hace nueve años), Resonancia (errado desde hace seis años), Radioterapia (cerrado hace tres años), Quimioterapia (sin medicamentos e insumos desde hace dos años), Hemodinamia (sin médicos y enfermeras). Los quirófanos electivos tampoco están operativos por falta de insumos y por medida de presión de los médicos residentes que exigen mejores condiciones salariales. En una auditoría interna del hospital con la asesoría de la Contraloría General del Estado encontraron: irregularidades en la gestión de recursos humanos como contrataciones indebidas, pago de cinco obras de infraestructura sin la respectiva ejecución física (entre ellas obras en: anatomía patológica, sala de partos, quirófano, neonatología), facturación y pago a una empresa privada de un cable para la red eléctrica que en realidad fue donado por la empresa Corpoelec y cuya distribución le corresponde exclusivamente. Los daños patrimoniales se estiman en varios millardos de bolívares. Las denuncias de estos hallazgos fueron presentadas a la Fiscalía y a la Procuraduría del estado Mérida. Hospital Raúl Leoni de Guaiparo, Bolívar Este recinto sanitario es el único hospital de San Félix y es centro de referencia para Monagas, Anzoátegui y Delta Amacuro. Desde enero 2018, se encuentra en un cierre técnico anunciado tras la renuncia masiva de los médicos que allí laboraban. Las fallas eléctricas han cobrado vidas en el hospital pediátrico Menca de Leoni, anexo al Raúl Leoni. Seis recién nacidos fallecieron el 16 de febrero de 2018 luego de un apagón de 24 horas. La planta eléctrica se paró durante 5 horas, y dejó sin servicio eléctrico las unidades neonatales donde los bebés se encontraban recibiendo respiración artificial. De un total de 8 quirófanos, solo uno está operativo. En ocasiones recientes, pro- ducto de los reiterados apagones, los doctores han tenido que valerse de sus celulares para iluminarse durante las intervenciones, ya que la planta eléctrica no funciona.