Situación de confinamiento en Villa Bolivariana continúa empeorando

Desde Provea recibimos denuncia afirmando que la situación de hacinamiento, insalubridad y tratos discriminatorios continúa empeorando en la Villa Bolivariana, un espacio acondicionado por las autoridades de Barquisimeto para recibir a retornados venezolanos y obligarlos a permanecer sin su consentimiento en condiciones inhumanas por unos iniciales “14 días” de confinamiento para “descartar” casos de COVID-19.

“Arribé el 19 de junio y hasta la fecha (1 de julio) no me han aplicado ningún tipo de prueba, me asignaron un espacio sucio junto a 9 personas más y una niña, con el baño en pésimas condiciones y el inodoro tapado de heces” Así es cómo describe una de las víctimas la alarmante situación en la Villa. La persona denuncia que venía desde Colombia, y luego de pasar un tiempo en centros de aislamiento en San Antonio del Táchira y San Cristóbal, fue trasladada hasta el centro de aislamiento denominado “Villa Bolivariana” en Lara. La víctima afirma que antes de estar en la Villa, se le aplicaron dos veces las denominadas “pruebas rápidas” en las cuales arrojó negativo para COVID-19, por lo que no entiende la insistencia de mantenerla en confinamiento en esas condiciones.

Tratos denigrantes

En el espacio hay personas con dolores cervicales, que también han reportado la aparición de hongos en los pies por las pésimas condiciones de los baños. Además, hay personas con artritis que no han recibido tratamiento, uno de estos pacientes sufrió el domingo 19 de junio una fuertes crisis, sus compañeros abrieron la puerta con una tarjeta y bajaron a solicitar asistencia y ayuda médica, solo recibieron gritos y la orden de regresar a sus espacios. Esa noche la orden fue dictada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policías (PNB y Polilara) acompañados con civiles armados con palos, los denominados colectivos. Las personas denuncian que fueron amenazadas por los colectivos y directivos del lugar, estos llegaron con objetos de madera dispuestos a golpearlos, algunas mujeres intercedieron por el inconveniente y en ese momento no pasó más nada.

La denunciante afirma que en la Villa Bolivariana existe un cuarto donde ingresan mayormente a los hombres y los golpean en los glúteos con barras de madera. Hasta los momentos no se había denunciado este acto de tortura en ningún otro espacio de confinamiento. Esta persona también informa que aproximadamente 40 funcionarios entre policías, GNB, SEBIN y colectivos realizaron posteriormente una revisión en los bolsos de algunas personas, gritando y buscando presuntamente sustancias estupefacientes, sin ninguna orden o prueba.

Alimentación

Las personas que permanecen en contra de su voluntad en Villa Bolivariana afirman que solo reciben dos comidas al día, que consisten en arepas con mortadela y arroz con huesos de pollo. También han comido pasta con una especie de guiso, nunca dan jugos o sopa. Estos alimentos coinciden con los pocos suministrados en otra área de confinamiento, en el estado Apure, donde víctimas han denunciado que tampoco reciben la alimentación necesaria.

«Lea también: Denuncian hacinamiento, insalubridad y mala alimentación en zona de confinamiento de Apure»

El acceso al agua es poco, dependen de los denominados “carceleros” para poder surtirse, deben esperar horas para que ellos les suban la mínima cantidad de agua necesaria. Los carceleros son personas encargadas de cuidar las puertas y habitaciones para que ninguna de las personas escape.

Pronunciamiento de Autoridades

Provea tiene conocimiento de una declaración aportada por César Martínez Bolívar, presidente de la Fundación Social del estado Lara (Fundasel), ente adscrito a la gobernación de Lara, quien señaló que en la Villa Bolivariana se les da un trato digno a las personas, y también manifestó que reciben alimentación, atención médica, dotación de medicamentos, estudio social y la aplicación de pruebas rápidas y proteína C reactiva (PCR) para la COVID-19. Situación que las víctimas desmienten según las denuncias recopiladas por esta organización.

Desde Provea exhortamos a las autoridades a garantizar condiciones dignas para los adultos, y niños que permanecen en la Villa Bolivariana. Debe permitírseles partir hacia sus hogares una vez hayan culminado sus días de confinamiento, o si las mismas desean hacer cuarentena voluntaria desde sus viviendas, con mejores condiciones y con las correctas medidas de prevención. A estas personas no se les está tratando con dignidad, lo que pone en riesgo a su salud y profundiza las difíciles condiciones de vida por las que se fueron de Venezuela.

Una vez más nos preocupa que se multipliquen las denuncias de situaciones donde se obliga a los retornados a permanecer en cuarentena en malas condiciones, con tratos como si estuvieran en una prisión, situación que han denunciado otras familias en refugios de distintas zonas de Venezuela.

Prensa Provea.

Testimonio recopilado por el equipo legal de Provea, se reserva nombre de la víctima y denunciantes para preservar su integridad y seguridad.