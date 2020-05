Stop VIH: Hay que asumir esta lucha que es de todos los hombres y mujeres del mundo

La Organización StopVIH, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, con más de 12 años de fructífera labor en el área de Derechos Humanos, principalmente destinada a concienciar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en general, sobre el virus de inmunodeficiencia humano (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), así como a la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las personas que viven y conviven con el VIH.

Sin embargo, como sociedad civil organizada, no hemos renunciado a nuestro derecho a defender, ni como institución, ni individualmente cada uno de sus miembros; en el entendido de que los Derechos Humanos son interdependientes e indivisibles; esta indivisibilidad de los Derechos Humanos establece que estos son complementarios e inseparables y que concretamente rechazamos cualquier jerarquización entre los diferentes tipos de derechos o la exclusión de alguno de ellos.

Ante la coyuntura nacional y haciendo valer el principio guía de la defensa de los Derechos Humanos, comprendiendo que la Emergencia Humanitaria Compleja que vivimos en Venezuela tiene su origen en la crisis política, económica y social del país. Es decir, si no superamos dicha crisis no superaremos la Emergencia Humanitaria Compleja; por consiguiente, si no se supera la Emergencia Humanitaria Compleja, no se resolveremos el problema de salud (derecho que vincula a StopVIH).

En este sentido, no nos detendremos en participar bien sea individualmente, como organización y/o en conjunto con otras organizaciones y/o defensoras o defensores de Derechos Humanos en dinamizar, alertar y ejecutar acciones que permitan garantizar la incolumidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París.

Como venezolanos, y como organización establecida en Venezuela, no escapamos en advertir el avanzado deterioro, que vive nuestro país en la materia de Derechos Humanos, evidenciado inclusive por el informe que, sobre Venezuela, fue presentado en el pasado reciente por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En consecuencia, a ello y en el entendido de que estos derechos constituyen pilar fundamental para el logro de una sociedad cada vez más justa, asumimos plenamente la responsabilidad de luchar sin descanso por garantizar la protección y el fomento de los Derechos Humanos en el transcurso de nuestra actividad, amparados en nuestros irrenunciables derechos a la libertad de asociación y a la libertad de opinión y de expresión, incluida la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, como lo reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La promoción y defensa de los Derechos Humanos impone entre otros retos, contribuir a la protección y el fomento de estos derechos a través de acciones tanto inmediatas como a mediano y largo plazo; capacitando e instando a la población para que los reivindique y haga exigibles a El Estado, siendo ineludible responsabilidad de este, el cumplimiento irrestricto a sus obligaciones y el sostenimiento del estado de derecho; por ello no podemos concluir sin hacer un llamado a todas las organizaciones y/o individuos de nuestra sociedad, que sin distingo de sus variadas e independientes áreas de acción o competencias, asuman sin ambages esta lucha que es de todos los hombres y mujeres del mundo.

¡TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS!