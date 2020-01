Terror psicológico: Policía Militar roba equipos a comunicador social que realizaba documental sobre explotación ambiental

El pasado mes de diciembre de 2019, miembros del equipo que realiza el documental “Extractivismo, el sistema económico de la catástrofe” denunciaron por medio de un comunicado el presunto robo a uno de sus comunicadores sociales por parte de la Policía Militar Bolivariana (PM), quienes utilizaron el “terror psicológico” a base de intimidaciones y amenazas, para que el editor/camarógrafo del proyecto fuera forzado a entregar todas sus pertenencias, donde se encontraba una MacBook Pro la cual alojaba el material del documental, además, le robaron una caja de sonido, micrófono, ropa y dinero en efectivo.

Una vez más se intenta callar la protesta y denuncia, este hecho demuestra la violación sistemática del Derecho a la Libre Expresión al cual Maduro y su cúpula someten a los ciudadanos nacionales o extranjeros, más el surgimiento de un terrorismo de estado y cercos comunicacionales, censurando de nuevo una posible ventana de libertad.

“Extractivismo, el sistema económico de la catástrofe” es un documental que intenta mostrar el otro lado de las grandes corporaciones, el daño ambiental y la corrupción que rodea los mercados de extracción de minerales, una muestra que busca visibilizar de cierta forma el desastre ecológico que sufre Venezuela por el denominado “Arco Minero“.

A pesar de este nuevo impedimento hacia la verdad, los realizadores afirmaron que ahora siguen más firmes que nunca en culminar el trabajo y vencer el autoritarismo y la censura, además de seguir claros en su objetivo de informar sobre la realidad medioambiental en Latinoamérica.

Procedemos a difundir el comunicado que los realizadores y víctimas publicaron publicaron en diciembre.

Comunicado Público – Diciembre 2019

Lamentamos informar a todas las personas que hemos sufrido un nuevo ataque a nuestro Derecho a la Libre Expresión y a la libre circulación de información y noticias en la web, en un contexto de hegemonía comunicacional por parte de los grandes intereses económicos en desmedro de los pueblos. Uno de los realizadores* del documental (editor/camarógrafo) fue asaltado por la Policía Militar Bolivariana (PM) de Venezuela, hace algunas semanas, en Caracas. En un acto de terror psicológico propio de los régimen autoritarios y militaristas, se le forzó a base de intimidaciones y amenazas a entregar sus equipos, de los cuales había un MacBook Pro, el cual alojaba el proyecto documental “Extractivismo, el sistema económico de la catástrofe”, además le robaron una caja de sonido, micrófono, ropa y dinero en efectivo, dejando al comunicador social prácticamente sin nada y en la calle, con un sentimiento de injusticia e impotencia enorme debido a que estas practicas vejatorias, delictivas y fascistas por parte de la Policía Bolivariana, como del resto del policías y militares del continente son similares, siguen los mismos patrones de comportamiento, desde arriba se les da la facultad de hacer este tipo de actos antisociales y que atentan a las libertades personales. No es nada nuevo, pasa en Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Mexico, etc… Por eso no nos sorprende que hayamos sido víctimas de un nuevo ataque de la policía militar para acallar las voces de protesta y consciencia que se levantan contra un modelo económico “extractivista-capitalista”, evidentemente desigual, injusto, asesino, desastroso y destructor que tiene a la naturaleza, aire y agua cada vez mas afectada gravemente y a los pueblos sumergidos en pobreza, incertidumbre, destierro, dependencia, explotación, insalubridad y hambre… Como lo han demostrado los últimos levantamientos y estallidos sociales en Latinoamérica, donde la preocupación central es la defensa del medio ambiente, de la salud, educación, del agua, de los ríos, la precarización de la vida y sistema laboral, el alto costo de la vida versus a pensiones y sueldos miserables y la extrema desigualdad que existe entre las elites y nosotros/as… los sectores populares, campesinos, afrodescendientes e indígenas.

En este sentido, somos la base de la pirámide capitalista, si la base se mueve toda la estructura se cae, por eso tantas políticas represivas, terrorismo de estado e cercos comunicacionales para mantener el orden impuesto a toda costa, para aislar las luchas, sus legítimas demandas, y de movimientos anticapitalistas cada vez mas crecientes que han tomado conciencia que hay que transformar el modelo de raíz y no solo conformarse con migajas y bonos que no arreglan el problema, solo lo anestesian. Además de la evidente guerra comunicacional, en donde se puede ver a todas luces los intentos de los gobiernos locales de contener el descontento con distracciones mediáticas, actos de censura borrando link de videos e imágenes del terror policial, junto a una persecución judicial a luchadores/as sociales, voceros/as, dirigentes, combatientes revolucionarios/as, abogados de DDHH y comunicadores independientes;

-En este punto se podría denunciar que la Policía violó el Derecho consagrado universalmente de informar y reportar los sucesos sociales vigentes en un país, además de intimidar psicológicamente a un documentalista al servicio de informar. Estamos seguros que este acto de terrorismo de estado vivido por nuestro comunicador podría ser llevado a tribunales tanto en Venezuela como en tribunales internacionales, nuestra opinión al respecto es que de ser llevado a tribunales en Venezuela la denuncia tendría poco efecto, demoraría en tener respuesta efectiva y probablemente no habría resultados que repongan el robo causado, ya que fue un robo del Estado, jamás en estos casos se van a auto sentenciar, menos aún en un régimen totalitario como el bolivariano, además hasta podría dar pie a la controversia de que el equipo realizador es “golpista”, “gusanos imperialistas de EEUU infiltrados para desestabilizar el régimen de maduro” o “anarquistas extremistas pone bombas que merecen ser erradicados de la faz de la tierra”, como cualquier otra calumnia propia de falta de conocimiento real del tema para desviar la verdad y tomar las riendas del asunto. De llevarlo a tribunales internacionales, de seguro sería una situación perfecta para países con gobiernos derechistas y/o élites sionistas como por ejemplo desde la ONU, para que ataquen comunicacionalmente al gobierno de Maduro, diciendo que su régimen ha violado al derecho a la libre expresión de un comunicador social… como si esos países con gobiernos derechistas no hicieran eso…. TODOS LO HACEN! TODOS MATAN, ASESINAN, PERSIGUEN, VIGILAN Y CENSURAN… PARA SUS PROPIOS FINES Y A TODA COSTA…PERO LUEGO SE LAVAN LAS MANOS DICIENDO QUE SOLO LOS OTROS PAISES LO HACEN Y ELLOS NO…. Hasta los solados de la ONU, que deberían ser un ejemplo de ética y humanidad, violan en grupo a mujeres en Haití a cambio de un plato de arroz y son cómplices de masacres de civiles desarmados en Palestina por parte del ejercito fascista de Israel, mandamás de las élites de EEUU…

No podemos saber con precisión si fue un acto planeado y orquestado desde los grupos de inteligencia y vigilancia del estado Venezolano…o simplemente fue un robo más como lo hacen permanentemente en las calles de Venezuela los policías militares a sus propios ciudadanos y/o extranjeros, del cual diariamente muchas personas son víctimas de abusos policiales con robos e intimidaciones constantes…. Alguien ha de dar luz verde y respaldo judicial a los represores para que hagan todo tipo de calamidad y que se mantengan en la impunidad que los caracteriza (válido para cualquier país).

Para finalizar informamos que el documental sí se va a realizar igual, aunque tome mucho tiempo reponer lo sucedido, es una experiencia terrible que como documentalistas nos hace chocar contra la cruda realidad latina, nos dejaron sin infraestructura material pero la rabia antisistémica y motivación creadora ha aumentando naturalmente, lo que no nos mata nos hace mas fuerte, a pesar de este atentado censurador, o cualquier otro intento de impedir que las luchas por la defensa de la tierra, el agua y el planeta se internacionalizan y demuestran que es una forma legítima de proteger el ecosistema ante la vorágine capitalista depredadora, para generar consciencia social sobre la emergencia ambiental global a causa del sistema extractivista y todo lo que ello conlleva: contaminación, privatización, polución, despojo, muerte, zonas de sacrificio y gobiernos locales sometidos a las políticas imperialistas de potencias económicas como EE.UU, China, Rusia, Canada, Japón, etc, junto a la configuración de las políticas estatales que hacen desde las elites internaciones desde bancos, mercados exteriores y grandes grupos económicos capitalistas hacia los gobiernos locales, para que no puedan independizarse y desarrollar una economía social solidaria que no tenga que explotar irreparablemente la tierra y a las personas y comunidades que allí viven para poder sustentarse. No olvidar que los que mandan y definen las políticas en Latinoamérica son las trasnacionales y las sociedades financieras secretas, los gobernantes de turno tan solo son los títeres voceros de los verdaderos poderosos. Siguen saqueando y llevando todo lo mercantilizable al exterior y acá dejan el hambre, sequía y muerte, pero ya los pueblos están despiertos y alzados, y aunque nos ataquen y nos saquen los ojos no podemos dejar de ver la verdad, resistir y amar.

Salud compas. Gracias por leer, analizar y compartir este comunicado. Las Luchan continúan sin parar!

Amulepe tain weychan… Marrichiwew!!!!

Desde algún lugar de Abya Yala

(*) El realizador asaltado por la policía militar es anónimx, por seguridad personal y de sus compas, además para evitar ese afán protagónico. Nos consideramos parte de un movimiento revolucionario antiextractivista, sin fronteras, ni estados capitalistas. No queremos el éxito personal, nos entregamos a una causa tratando de anticiparnos a los sucesos como lo hace la poderosa arma de hacer consciencia que es el documental, aunque eso afecte nuestra integridad, salud, trabajo, vida y libertad.

Si quieres apoyar este proyecto eres bienvenido/a

