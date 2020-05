Un grupo de migrantes venezolanos pudo salir de Medellín

Más de 200 ciudadanos venezolanos que se encontraban varados a las afueras de la terminal del Norte y en algunos albergues de la ciudad, pudieron salir de Medellín hacia la frontera para reencontrarse con sus familiares.

El traslado fue posible por la gestión que hizo la Personería de Medellín con la empresa privada. De esto tuvo conocimiento la Alcaldía que se encargó de caracterizarlos y hacer el enlace con Migración Colombia.

“Me voy porque la situación de la pandemia no ayuda. Es un casos, porque realmente no estamos trabajando, no tenemos cómo sobrevivir y no hay forma de conseguir nuestros alimentos y el arriendo”, dijo una migrante que salió con su padre y cuñado.

William Yeffer Vivas, personero municipal, explicó que el corredor humanitarios que está dispuesto entre Migración Colombia y Migración Venezuela es limitado y únicamente permite el paso de 300 personas al día.

El funcionario invitó a los venezolanos que quieran regresar a su patria, ponerse en contacto con la Secretaría de Inclusión Social donde se encargan del proceso.

Fuente: El Tiempo