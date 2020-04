Vecinos en Barquisimeto dan ejemplo de solidaridad

El quédate en casa en tiempos de cuarentena por el covid 19 no significa no ver lo que tenemos en nuestro alrededor como comunidad. Así lo entendieron los vecinos de la urbanización Sucre en Barquisimeto estado Lara. Un pequeño grupo se preocupó por la situación de los adultos mayores que están en varios ancianatos al ver que circulaba por las redes varias fotos sobre el ancianto Los Pelegrinos. Así que empezaron a comunicarse entre vecinos para pensar en alguna iniciativa a desarrollar y llegaron a la conclusión que podían donar alimentos. En menos de 24 horas ya tenían acumulada una buena cantidad. Contribuyeron habitantes de los distintos bloques así como de las casas que están cerca.

Carla Ramírez y Keyna Burgos fueron dos de las vecinas que contribuyeron en esta loable iniciativa.

Con entusiasmo Carla nos dice: “Se tomó la iniciativa y de manera muy rápida las personas empezaron a llevar alimentos a una mesa que pusimos en la planta baja. Arroz, harina, azúcar, pasta, cada quien de acuerdo a sus posibilidades Así al día siguiente fuimos a llevar ese donativo al ancianato Los Pelegrinos”

Afirma Carla que al difundirse la iniciativa y las personas ver los resultados otros vecinos y sectores se animaron. Quienes no habían colaborado mostraron simpatía por la iniciativa y se sumaron. También vecinos del barrio el Malecón se sumaron a colaborar.

Se organizó una segunda recolección de alimentos ya con vecinos de la Sucre y El Malecón el cual fue donado al ancianato José Gregorio Contreras que está en la 48.

Vecinos de otras urbanizaciones se han comunicado con los de la Urbanización Sucre y le han indicado que quieren sumarse y seguir apoyando a los ancianatos de la ciudad preocupados por la situación que viven los adultos mayores en esos lugares de acogida. No sólo se requieren alimentos. Necesitan sabanas, centro de cama, pañales para adultos, entre otros productos.

Los vecinos en cada uno de las jornadas solidarias han insistido mucho que deben cumplirse las normas recomendadas ante el covid 19 y han sido celosos en su cumplimiento, Se ha ordenado la recolección de alimentos evitando aglomeraciones y realizado limpieza de los productos a entregar.

Desde Provea aplaudimos la loable iniciativa que refleja lo positivo del pueblo venezolano y su capacidad de actuar de manera colectiva y resilente frente a la actual emergencia de salud y dar apoyo a un sector muy vulnerable de la sociedad venezolana. En los actuales momentos es muy importante cuidarnos, cuidar nuestra familia, pero pensar también que no todos estamos en igualdad de condiciones para quedarnos en casa. Hay personas muy necesitadas que requieren no solo del apoyo de familias, comunidades, sino que el Estado actúe con rapidez y eficacia para que la cuarentena no se convierta en mayor sufrimiento para quienes ya padecían de múltiples carencias.

Prensa Provea