Venezuela debe ofrecer medidas concretas para poner fin a la crisis humanitaria, afirman expertos de la ONU

GINEBRA (6 de mayo de 2020) – Un grupo de expertos de la ONU exigió hoy que Venezuela detalle sus planes para hacer frente a los devastadores efectos de la crisis económica del país sobre los derechos humanos y también instó a Estados Unidos a levantar inmediatamente las sanciones que agravan el sufrimiento.

“Estamos profundamente preocupados por la espiral de la crisis económica y el efecto que ésta ha tenido en la capacidad de las personas para subsistir de un día para otro”, dijeron los expertos. “El gobierno debe explicar inmediatamente cómo piensa apoyar a la gente, muchos de los cuales se encuentran al borde de la supervivencia”.

Los expertos de la ONU dijeron que el gobierno ha culpado a las paralizantes sanciones internacionales de la crisis humanitaria, pero muchos de los problemas del país como la escasez de alimentos, la hiperinflación, los cortes de energía y agua y el creciente desempleo precedieron a las restricciones comerciales.

“No obstante, y especialmente a la luz de la pandemia del coronavirus, Estados Unidos debería levantar inmediatamente las sanciones generales, que están teniendo un grave impacto en los derechos humanos del pueblo venezolano”.

Los expertos dijeron que el sistema de salud se está colapsando, con muchos hospitales luchando por funcionar sin un servicio fiable de electricidad o incluso sin agua corriente.

“Los hospitales están reportando una escasez de suministros médicos, equipos de protección y medicamentos. Dado el grave impacto de la pandemia COVID-19 en las personas de bajos ingresos, incluso en los países más ricos, esto es alarmante. El gobierno también debería asegurar que la gente tenga el apoyo que necesita para practicar con seguridad el distanciamiento social”.

El sistema educativo ha perdido miles de maestros y muchos niños ya no asisten a la escuela porque no tienen energía por falta de comida en casa o no pueden pagar el transporte. “Esto garantiza que la crisis causará daños perdurables a la próxima generación”, dijeron los expertos.

Los expertos señalaron que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que un tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria.

Los expertos mostraron su alarma por los informes de que periodistas, abogados y trabajadores médicos han sufrido represalias e incluso han sido detenidos por plantear preocupaciones sobre las condiciones en el país. “Cualquier persona detenida arbitrariamente debe ser liberada inmediatamente, y el gobierno debe investigar estas acusaciones.”

“No cabe duda de que el gobierno se enfrenta a numerosos desafíos en este momento, pero los derechos humanos no pueden quedar en suspenso. Incluso en un momento como éste, el gobierno sigue teniendo la obligación de proteger los derechos básicos de las personas”, dijeron los expertos.

FIN

(*) Los expertos: el Sr. Olivier De Schutter, Relator Especial sobre extrema pobreza y los derechos humanos; el Sr. Léo Heller, Relator Especial sobre los derechos al agua y al saneamiento; y la Sra. Koumbou Boly Barry Relatora Especial sobre el derecho a la educación.

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.