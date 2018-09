Investigación conjunta Diario El Impulso y Provea / 2 niños con síndrome de Hurler mueren en Lara por falta de medicamentos y otros 5 están en riesgo

El Aldurazyme sirve como sustituto enzimático de los pacientes con Hurler I, que por problemas genéticos no producen la L-iduronidasa (enzima), encargada de procesar los glucosaminoglucanos (azúcar), lo que genera acumulación de tejidos en el cuerpo y la presencia de síntomas como enanismo, retraso del desarrollo motor (movilidad de las extremidades) y mental, así como deformidades del esqueleto, cara plana y frente arqueada. No se encuentra en farmacias, sino a través de instituciones encargadas de la investigación genética en el mundo. A la fecha, autoridades del IVSS y del MPPS no se han pronunciado al respeto.

La compañía farmacéutica situada en Miranda (Urbanización Boleíta Norte, prolongación calle Vargas con segunda Trasversal, municipio Sucre), por los momentos no ha recibido el pedido por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), con el propósito de satisfacer la demanda de pacientes registrados, no solo de esa patología, sino de Gaucher, Fabry o Pompe, otras de las enfermedades afectadas por la escasez de medicamentos en Venezuela, que suman 137 casos en todo el territorio nacional, sin contabilizar los fallecidos. En esos pacientes, no se incluyen aquellos, cuyos padres todavía evitan ir al centro asistencial a dar a conocer el caso que les preocupa, porque saben cómo la situación país los afecta directamente. De allí, que sus esperanzas están quebrantadas.

La vida, el más preciado sueño de su hija

Marlyn Roldán Valencia sigue luchando por su hija. A tan solo 20 minutos de Barquisimeto está la capital del municipio Jiménez, Quíbor (Urbanización La Ceiba), donde vive una valiente mujer de 32 años que hoy lucha por darle las mejores condiciones de vida a su hija de 10 años de edad con síndrome de Hurler I, que tampoco recibe tratamiento con Aldurazyme.

Aunque vive muy de cerca la crisis humanitaria compleja, mantiene la esperanza de que su adorada hija obtenga nuevamente la enzima artificial que le falta. No se da por vencida: eleva su voz adonde crea conveniente y aprovecha cualquier espacio para mostrar su caso, que hoy es reflejo de políticas públicas sanitarias poco eficientes.

Ha hablado con médicos, fundaciones y hasta tuvo cercanía con políticos –luego de falsas promesas-, pero no recibe una respuesta satisfactoria. Ni siquiera el laboratorio Genzyme Sanofi podría ayudarle a través de la fundación ICAP (International Charitable Access Program), porque solo cubre a niños hasta los cinco años de edad.

Se mantiene preocupada y siempre alerta ante el estado de salud de la niña que, a pesar de estar consciente de su enfermedad, hace el esfuerzo diario por mantenerse de pie, sonriente y con un gesto de amor hacia quienes están cerca de ella.

El tratamiento llegaba con intermitencia al Pastor Oropeza

La niña fue diagnosticada hace ocho años con Hurler I, en el Hospital Universitario Antonio María Pineda (HUAMP), por el doctor Pedro Estrada, genetista y profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), quien la refirió a la Unidad de Hemato Oncología del Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, donde sería incluida en un proyecto para pacientes con enfermedades raras.

Cuando tenía dos años de edad, la pequeña inició el tratamiento por un lapso de seis meses, todas las semanas, comentó Roldán Valencia. En ese momento, “sufrió cambios físicos: perdió los vellos de la piel y de la cabeza, pero progresivamente comenzaron a salir sin tanta abundancia. Sus rasgos cambiaron mucho”.

Mientras recibía el remplazo de enzima, presentaba mejor movilidad en la articulares, aunque con poca dificultad para caminar. “Hizo su vida normal durante seis años completos que duró continuamente en el Pastor Oropeza recibiendo tratamiento. Pero en el 2016 comenzó una falla de tratamiento progresivo por meses, hasta que dejó de llegar”, expresó la mamá.

Pacientes de otras patologías son prioridad para el Estado

Entre excusas y sin garantía del derecho a la vida garantizado en la Constitución de Venezuela, Roldán Valencia sigue con energía para exigir el medicamento que como venezolana le corresponde a su pequeña y es responsabilidad del Estado. Nadie le ha dado alguna explicación que justifique los motivos por los cuales la enzima no llega al país, solo ha escuchado que por ser una medicamento de alto costo, existe dificultad para la importación. “Nos dijeron que la adquisición era imposible, porque habían muchos pacientes oncológicos que necesitaban tratamiento y era el mayor número de personas.

La demanda de ellos era más fuerte que la de nosotros. En ese entonces eran cuatro niños, pero después se unieron otros hasta alcanzar el número de 8 pacientes (del Centroccidente) y evitar que se perdiera el tratamiento”, comentó.

En la actualidad, las condiciones de su niña no son las adecuadas para ir a la escuela, donde compartía con sus compañeros de clases y recibía una educación apta en medio de sus circunstancias.

La enzima desapareció por completo

Familiares de pacientes con síndrome de Hurler I saben que el Estado rompió convenio con el laboratorio Genzyme Sanofi situado en Miranda y que las respuestas positivas escasean. Incluso, se les informó que en caso de que llegara el tratamiento, debían registrar nuevamente los datos del paciente para iniciar el proceso desde cero:

“Eso implica firmar los permisos y las autorizaciones para obtener el medicamento”, explicó Roldán Valencia, quien en noviembre de 2017 fue hasta el IVSS en Caracas, donde le dijeron que “la compra era en divisas y no contaban con las necesarias para tal fin”.

“Me reuní con la secretaria del doctor y dijo que el problema era institucional, gubernamental”, expresó. Por lo que le recomendaron que hiciera presión a través de la política partidista, una estrategia que poco querían implementar.

“Nos dijeron que esperáramos que la actual gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, afianzara su proyecto, que ella nos iba a ayudar. Incluso, nos pusimos en contacto con ellos por medio de Avepel, y nos pidieron que participáramos en eventos mientras estaba en campaña electoral”, pero todo fue en vano, nadie le respondió, la engañaron a ella y a otras madres preocupadas por la situación de sus hijos.

Roldán Valencia manifestó que asistieron a tres encuentros políticos, pero en ninguno de ellos se logró hablar con la máxima autoridad regional.

“Solo se recibió un escrito, en el cual se explicaba la enfermedad de los niños y de la necesidad de que volviera el medicamento. Si ellos no lo reciben, progresivamente va a ir empeorando su cuadro clínico hasta llegar al punto de morir por falta de medicamentos”.

Entre el dolor, la angustia y la esperanza

La joven Roldán Valencia sabe cómo está la situación país y la distribución de medicamentos de alto costo en los hospitales pertenecientes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Solo se aferra al impacto de las redes sociales para encontrar respiro a la falta de tratamiento de su hija y la de otros pacientes que están en riesgo de morir.

En medio de lágrimas y la escucha activa de su hija mientras se realizaba la entrevista, pidió mayor consciencia sobre la importancia del Hurler I en Venezuela. “Mi hija está mal, su salud ha desmejorado mucho. Ella era una niña muy activa, que asistía a la escuela. Tenía buena relación con sus compañeros. Hoy en día, camina con dificultad, amanece cansada, no quiere caminar ni jugar. A nivel respiratorio está muy comprometida”, indicó.

Recientemente la niña de 10 años estuvo hospitalizada en el área de Pediatría del Pastor Oropeza, con un asma crónica no controlada. Incluso, comentó que el bazo e hígado siguen en aumento, eso le comprime el diafragma y las dificultades respiratorias se acentúan.

“Ha sido fuerte…”, expresó con profundo dolor. “Ella todos los días me pregunta cuándo va a iniciar el tratamiento, porque sabe que está consciente de que el medicamento le ayuda a estar mejor, a sentirse bien. ¿Qué explicación le doy? Cómo le hago entender que no es algo que no quiero darle o que los doctores no quieren darle, sino que lamentablemente con la situación país es difícil de adquirirlos”.

Ella y otras madres preocupadas han hecho lo posible por ser escuchadas. En algún momento participaron en un programa de televisión transmitido por el canal regional Promar, con el propósito de visibilizar la situación. En el espacio televisivo estuvo otra niña de Barquisimeto, que murió dos semanas después de haberle realizado la publicación audiovisual.

Se encomiendan a Dios por un milagro

En el caserío Los Cerritos de la parroquia Tintorero, municipio Jiménez, está el caso de una niña de 5 años de edad. Su mamá, Amanda Ruiz, se aferra a Dios en medio de la angustia que le genera saber que su hija en cualquier momento puede morir. Tampoco tiene tratamiento, siendo su garantía responsabilidad del Estado venezolano.

Las expectativas de vida de la pequeña disminuyen ante la falta de enzima artificial de alto costo. “Se ha enfermado mucho”, explicó Ruiz. Ha tenido constantes vómitos y debilidad en las articulaciones, así como dificultad respiratoria. “El doctor le ha sacado mucha flema, pero sigue igual”.

Sus órganos están inflamados, solo el Aldurazyme puede mejorar la calidad de vida, más no curarla. “Le pido mucho a Dios para que me ayude… hemos llorado mucho aquí en la casa. No es justo lo que estamos viviendo”, indicó. Teme que su hija muera de un paro respiratorio como ha ocurrido con casos anteriores.

Igual diagnóstico tiene un niño de 6 años de edad. Él vive con su mamá en Acarigua, la señora Nayalí Hidaldo. Cuando tenía dos años de edad comenzó a recibir el tratamiento, pero ante la falta del mismo, se ha complicado, presentando problemas respiratorios.

Su calidad de vida ha desmejorado. Antes jugaba bicicleta, “gracias a Dios todavía camina y está activo”, dijo.

Todos los niños diagnosticados con Hurler en el Centroccidente están desesperados ante la ausencia de la enzima artificial que les controla el avance de la enfermedad.

Despidieron a sus dos hijos en plena crisis

Yaquelín Gómez despidió a su hija en La Batalla, al oeste de Barquisimeto, y aún la recuerda con mucho dolor. No olvida los gestos de su niña de 10 años cuando aún vivía.. Si bien ya no está entre su núcleo familiar físicamente, siempre la tienen presente y por eso, seguirá siendo portavoz de aquellos que requieren el Aldurazyme para sobrevivir.

Yaquelín del Carmen Gómez Garrido contó que “su tesoro” nació sin movilidad, pero cuando inició el tratamiento vio mejoría. Lamentó que en la farmacia del Seguro Social Pastor Oropeza, le dijeran con frecuencia que el medicamento no iba a llegar. “Me tuvieron como un mes diciéndome que pasara entre semana para ver si nos daban respuestas… y así nos tenían, hasta que mi niña murió”, reveló.

Fue referida al IVSS por el doctor Pedro Estrada, de la Unidad de Genética Médica de la UCLA, el 2 de junio de 2009, diez meses después de haber nacido. La insuficiencia respiratoria era frecuente en la niña, hasta el punto de quitarle la vida en el Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustín Zubillada (HUPAZ), donde permaneció por cuatro días hospitalizada. Allí, dejó de existir producto de una neumonía.

El otro paciente que murió a la espera del medicamento vivía en sector El Calvario de Quíbor, en una vivienda construida de barro y en medio de una familia que le robaba sonrisas, junto a sus dos hermanos. María Gil y su esposo Jeison Daza, contaron que el niño de 8 años de edad, falleció por un paro respiratorio.

“Cuando tenía un año y medio comenzó a recibir la dosis, gota por gota”, dijo Daza, quien recordó que antes de partir su pequeño, habían transcurrido 6 meses del último tratamiento.

Su diagnóstico se realizó cuando tenía tres años de edad, gracias a la curiosidad de su abuela, quien mientras iba en un ruta, vio que otro niño presentaba características similares a las de su pariente. De allí, que comenzó la alerta y lo llevaron al pediatra para ser diagnosticado con Hurler I. “Nosotros no conocíamos esa enfermedad. Nadie nunca nos dijo nada”, explicó Gil.

Sensibilizar desde lo científico sobre la MPS I