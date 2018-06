Luisa Pernalete | Por estos tiempos venezolanos, esta es una pregunta recurrente: ¿Corro o me encaramo? ¿Qué hago con este país? Este país, mi país, tu país.

Opción A: Corro. Me voy, ¿Cuántos se han ido? Todo el mundo tiene un familiar, o al menos un conocido que se ha ido. No critico ni juzgo al que lo haya hecho o esté pensando en hacer. Ayer, Alejandra, orientadora, maravillosa, me decía que su esposo se quiere ir y ella no… No es fácil… Hay también otras formas de correr: dejar las causas. ¡Tirar la toalla pues!

Opción B: Me encaramo. Me evado. Miro para el otro lado porque “Aquí no está pasando nada” O “Ese no es mi problema” O me aíslo. O me sumo a ese discurso fatalista: “¡Aquí nadie hace nada! ¿Cuándo es que alguien va hacer algo? Aquí todo el mundo es flojo, conformista”…por cierto, yo no soy floja ni conformista. No se usted. No compro ese discurso.

Opción C: me quedo, pero sumando. Para ello propongo:

1.- Reconozca que la cosa está difícil, mal, muy mal. Reconozca que tiene miedo, y se comprende, pero recuerde que “miedo compartido toca menos por cabeza”. Recuerde la fórmula que nos ofrece el filósofo J.A. Marina (Radiografía del Miedo) según la cual, las amenazas por el miedo, disminuyen si usted tiene fortalezas personales.

2.- Mire más allá de su metro cuadrado. No se quede rumiando “lo mal que esta todo”. Si mira más allá verá mil cosas buenas que se están haciendo y que usted puede sumarse. Sólo en el IX Encuentro de Constructores de Paz, se presentaron 8 experiencias de diverso tipo. Cada una nos dejaba a los asistentes, admirados, gratamente sorprendidos. Solo mencionaré algunas, pero los prometo contarlas completas.

La Gente Propone. Un programa del Grupo Social Cesap para organizar ciudadanos, generar veedurías de las políticas municipales y proponer soluciones. Están en 12 municipios. No sólo monitorean sino también proponen.

Yo creo en Ti. Un ingeniero, Jesús quedó sin trabajo, y le conmovió el rostro de un niño desnutrido. Se juntó con compañeros de la pastoral juvenil, creo esa Fundación en San Juan de los Morros. Asiste a niños y jóvenes que pasan hambre. Transmite un entusiasmo impresionante. Lo nombramos Presidente de la ART: Asociación de Recogedores de Toallas. Provoca vivir en Guárico no más para ayudar y animarse uno también.

Prodiga. Las hermanas Agustinas Recoletas, con presencia en varias ciudades del país, nos contaron que en Los Teques comenzaron dando alimentos 50 personas. Pero cada día iban más. Ya van por mil cada día, mañana, tarde y noche. ¡Y lo dicen con una alegría! Hacen milagros. Creen en la PROvidencia – por eso el PRO -. Escuchar a esa religiosa menuda contar l que hacen, como lo hacen, lo pone a uno a creer en los milagros.

Vamos a llevarla en Paz. Los jóvenes del Mto. Juvenil Huellas, presente en un montón de colegios de Fe y Alegría, se ha unido a las familias de la comunidad La Vega ( Caracas) y la Carucieña ( Barquisimeto) y realizan todo un trabajo para promover la cultura de paz con niños, jóvenes y también adultos de entornos muy violentos.

Por razones de espacio, les debo las otras 4 pero crean: se anima uno y entonces recuerda las palabras de Monseñor Azuaje, Presidente de la Conferencia Episcopal, Presidente de Cáritas y ahora Arzobispo de Maracaibo, que no es tiempo lamentos sino de propuestas. Después de todo un día de compartir, el IX Encuentro de Constructores de Paz, culminó con un Velorio de la Cruz de Mayo:

Santísima Cruz de Mayo/ mi proyecto es Venezuela/ que tiene muchos problemas/ y tambén mil cosas buenas// Cruz de Mayo, Cruz de Mayo/ te lo vuelvo a repetir/ Ni corro, ni me encaramo/ yo me quedo en mi país//